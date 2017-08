Manchester City chưa qua được thời vận, và những mảnh đời phiêu bạt!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Hai, trong khi ở sân Etihad tại Manchester bên Anh có trận duy nhất của Premier League giữa Manchester City với Everton thì từ Tây Ban Nha có tin là tay khủng tặc lái xe van lao vào đám đông trên đại lộ Las Ramblas ở Barcelona ngày 17 đã bị lực lượng an ninh cảnh sát phối hợp bắn chết tại thành phố Subirats cách Barcelona 48 cây số về hướng Tây Nam. Tay thanh niên Younes Abouyaaqoub 22 tuổi đó đã được lực lượng cảnh sát TBN xác định lý lịch như là thủ phạm lái chiếc xe van nêu trên và ngoài đấy ra còn bị tình nghi đã sát hại một người dân khác để cướp xe sau khi đào tẩu khỏi địa điểm hắn ra tay khủng bố. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết là như vậy trong số 12 tên khủng tặc trong danh sách tình nghi thì ngoài số bị lực lượng an ninh bắn chết, số còn lại đang bị giam giữ!





Walker của đội Man C ( trái ) bị đuổi ở phút 34 trong trận ngày thứ Hai với Everton bên Manchester. (Getty Images)



Bên Tây Ban Nha trong ngày thứ Hai cũng có hai trận banh nhưng không thuộc diện đáng chú ý cho lắm.

Riêng bên Anh thì trận Man C - Everton là chuyện lớn. Man C năm rồi đứng hạng 3, còn Everton hạng 7 nhưng con đường năm rồi của hai đội này có khác ở chỗ vị trí hạng 7 của Everton tương đối hợp lý trong khi vị trí hạng 3 của Man C là như một thứ "chó ngáp phải ruồi" do hai anh Arsenal và Liverpool đáng lẽ tính chuyện đoạt giải vô địch nhưng sau những tháng đầu ngon lành thì khi không lại "tuột xích," để cho thua nhưng trận không ra làm sao hết.





Wayne Rooney của Everton ngay sau khi ghi bàn thắng vào phút 34 trong trận với Man C ngày 21/8. (Getty Images)



Từ đó mà Liverpool đến hết mùa chỉ đứng hạng 4 và Arsenal sau 20 năm liền không bao giờ tụt xuống dưới hạng 4 thì lại phải tụt xuống hạng 5! Bởi thế mà Man C mới thừa nước đục thả câu, ngoi lên được hạng 3, chứ còn nếu Liverpool với Arsenal đừng "thua sảng" thì đã không đến phiên Man C đứng hạng 3!

Mà từ hồi "chấp chính" vào năm 2016, qua Anh cầm đầu đội Man C thì ông Guardiola người Catalan đã gặp toàn những chuyện không vừa ý. Quan trọng nhất là anh thủ môn thì ông Guardiola không mấy khoái chàng Joe Hart, khiến chàng ta không được trọng dụng, phải đi giữ gôn mướn cho đội Torino bên Ý. "Giữ gôn mướn" có nghĩa là Man C vẫn không bán được Joe Hart vì không ai muốn mua, cho nên Torino nó chỉ đồng ý mượn để xài, tuy trả lương thay cho Man C. trong mùa bóng vừa rồi. Đến mùa bóng 2017-18 này thì Torino hết còn muốn mượn, do đó mà đội West Ham United bên Anh nghĩ tình đồng hương bèn mượn về xài. Điều kỳ lạ là suốt thời gian nói trên Joe Hart vẫn được huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là ông Southgate dùng làm thủ môn chính!





Huấn luyện viên Ronal Koerman của Everton trong trận với Man C ngày 21/8. (Getty Images)



Không xài Joe Hart thì ông Guardiola tìm mua cho được thủ môn Claudio Bravo người Chile của đội Barcelona với cái giá tương đương $ 22 triệu Mỹ kim! Nhưng rước Bravo về thì Bravo xem chừng anh ta giữ gôn lỏng lẻo sao đó khiến năm rồi Man C cứ bị thủng lưới dài dài. Mấy tháng cuối mùa, ông Guardiola cho Bravo ngồi ngoài chơi, xài cậu Ederson người Brazil 24 tuổi. Mở đầu mùa bóng 2017-18, Claudio Bravo vẫn ngồi ngoài với đám dự bị, còn Ederson đảm nhiệm việc giữ khung thành.



Vậy thì trong trận ngày thứ Hai, phút thứ 35, từ cú sút của Wayne Rooney bên đội Everton mà giới bình luận bóng đá cho là thủ môn loại cừ có thể đỡ được thì cậu Ederson lại để lọt lưới!



Tức là tình hình như sau : Man C có ban nơi chân trung bình 65 % thời gian, phe Everton lo đuổi theo banh trối chết thì phút thứ 35 đó cậu Ederson lại để cho Everton nó gác Man C một bàn trắng. Ông Guardiola đứng ngoài bìa sân nhìn ra mà cay đắng lắm ; trong khi ông Ronald Koerman của Everton thì lúc đó mỉm cười rất hiền hậu , tuy bộ tịch ông này suốt trận đấu chẳng có vẻ gì là người hiền!



Từ đó mà ta bắt qua anh chàng Wayne Rooney 31 tuổi. Rooney là cầu thủ có lương lớn nhât bên Anh mới chỉ một hai năm trước đây. Chàng ta là tiền đạo nòng cốt của đội Man U. Nhưng ông Mourinhou về cầm quyền ở Man U. cũng vào năm 2016 như ông Guardiola kia thì chẳng bao lâu quyết định không xài Rooney mà chỉ lo o bế những cậu như "Cụ" Zlatan Ibrahimovic 35 tuổi ( nay đã tạm nghỉ hưu ), những cậu như Paul Pogba, Martial, Rashford, Ander Herrera, v.v..



Vậy thì năm rồi Man U bỏ ra bộn tiền để mua sắm các cầu thủ đắt tiền thế nhưng rốt cuộc vẫn đứng hạng 6, dưới Arsenal. Ông Mou xưa nay vẫn được báo chí bên Anh phong cho bệt hiệu "Nhân vật đặc biệt" nhờ thành tích trong quá khứ, cho nên riết rồi ông ta cũng cứ đinh ninh rằng mình "đặc biệt" thật! Bởi vậy mà đứng đầu đội giàu nhất bên Anh, có trong tay đám cầu thủ đắt tiền nhất trên thị trường mà rồi cuối mùa đứng hạng 6 thì ông Mou rất lấy làm một sự bất đắc chí!









Huấn luyện viên Guardiola của Man C trong trận với Everton ngày 21/8. (Getty Images)

Trong trận ngày thứ Hai giữa Man C với Everton thì ông Mou có đi xem, vì bề nào sân Etihad cũng ở Manchester! Bởi thế mà chàng Rooney ghi được bàn thắng thì chàng ta rất hả dạ khi biết có 'cố nhân" của mình ngồi xem trên khán đài!



Và thú vị là ở chỗ Rooney xuất thân từ đội Everton trong thời gan 2002-04. Năm 2004 Man U rước Rooney về cho đến hết mùa bóng 2016-17 thì Rooney biết thân cho nên bèn hỏi Everton xem có muốn cho mình về lại hay không. Everton nói OK cho nên trong ngày thứ Hai cậu Rooney mới ghi thành tích cho ông Mou trên khán đài có dịp thưởng lãm! Everton họ vẫn để cho Ronney mang áo sô 10 của tiền đạo chính! Rất oai!

Từ hôm vào mùa thì Man C đã thắng đội Brighton 2-0 cho nên đã có 3 điểm. Man U hiện đứng đầu bảng với 6 điểm cho nên Man C cũng mong thắng Everton để có 6 điểm ma chen vai thích cánh với đội đồng hương bên trên. Thế nhưng trận đấu cứ cù cưa, Man C cứ thế tấn công, Everton cứ thế đỡ nhưng đùng một cái đến phút thứ 43 thì cậu Walker của Man C bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ! Man C chỉ còn 9 người chạy trên sân để đấu hiệp 2. Tức là xem chừng như chỉ có thể thua thêm chứ khó nói chuyện hòa hay thắng.

Và tình trạng đó kéo dài cho đến phút thứ 82 ( ta cứ tưởng tượng xem ông Guardiola đứng ven sân rối trí đến cỡ nào ) thì cậu Raheem Sterling, người cũ của Liverpool, mới có dịp sút lọt lưới, gỡ hòa cho Man C. Như vậy là còn 8 phút cộng thêm đôi ba phút phụ trội gì đấy. Thế rồi cán cân lực lượng giữa hai bên bèn hài hòa ở phút thứ 88 khi cậu Schneiderlin của Everton bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ!





Schnerdelin của đội Everton (áo đen, giữa) bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ vào phút 88 trong trận với Man C ngày 21/8. (Getty Images)



Chỉ hơi phiền là trọng tài Bobby Madley cho thêm có mỗi 4 phút phụ trội. Thời gian còn lại không cho phép Man C kiếm chác được gì thêm. Hồi còi kết thúc trận đấu vừa ré lên thì người ta thấy ông Guardiola bước rất nhanh đến gần ông Koerman để bắt tay hết sức vội vàng trước khi ông ta trở gót chạy vụt vào phía dưới hầm khán đài.



Hẳn là ông ta lo vội về thu xếp cho trận đấu sắp tới với đội Bournemouth thứ Bảy 26 này! Hôm đó mà hòa nữa hay thậm chí thua thì đúng là Man C lại vào mùa với triệu chứng chẳng mấy tốt lành!