Manchester City vào tứ kết FA Cup, Barcelona thắng lớn, Real Madrid suýt chết

Bài THANH NGUYỄN

Một ngày thứ Tư "chẳng giống ai" trong bóng đá Âu châu so với thường lệ. Thường thì ngày giữa tuần như thế này chẳng có trận nào đáng kể trong nhóm 5 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu, trừ phi sắp ló dạng những trận quốc tế khiến nội bộ ở mỗi nước cần giải quyết gấp một số trận cho kịp với lịch trình trong năm.

Bên Anh thì trong vòng mươi ngày nữa sẽ có vòng tứ kết giải lớn nhất trong nước là giải FA Cup. Hơn một tuần nữa thì có những trận vòng 16 lượt 2 của giải UEFA Champions League. Một tuần nữa sẽ có những trận vòng 16 lượt 1 của giải UEFA Europa League.



Bởi vậy mà trong ngày thứ Tư, bên Anh người ta cần giải quyết gấp trận phải đấu lại giữa Manchester City với Huddersfield vì ngày 18/2 anh hiện đứng hạng 3 của Premier League là Manchester City thế nào mà đành phải hòa 0-0 với anh đứng hạng 3 của Championship là nhóm câu lạc bộ bóng đá bên dưới Premier League.

Bên Tây Ban Nha thì các đội hàng đầu của La Liga sẽ đều có mặt để đấu giải Champions League và Europa League cho nên cần giải quyết một số trận nội bộ trước khi các đội vừa nêu sẽ phải đấu các trận của UEFA. Bởi vậy mà trong ngày có một lúc đến 5 trận với 2 trận đáng chú ý hơn cả vì có sự tham dự của Barcelona và Real Madrid.

Ligue 1 bên Pháp trong ngày cũng có một trận thuộc loại không đáng kể.





Cristiano Ronaldo cầm trái banh sau khi làm bàn cho Real Madrid trong trận huề Las Palmas ngày thứ Tư. (Getty Images)

Kết quả là Manchester City thắng Huddersfield tương đối dễ dàng với tỷ số 5-1 để có như vậy thì người ta mới có danh sách trọn vẹn cho vòng tứ kết mở màn ngày 11/3 với bốn cặp đấu tứ kết là Middlesbrough - Manchester City, Arsenal - Lincoln City, Tottenham Hotspur - Millwall, và Chelsea - Manchester United. Điều đáng nói là với tổng cộng 732 đội banh lớn bé trong cả nước Anh tham gia mà đến vòng tứ kết với 8 đội thì có đến hai là thuộc những nhóm câu lạc bộ bóng đá không những dưới Premier League mà có một đội còn dưới cả Championship!



Còn hai trận trong La Liga bên Tây Ban Nha giữa Barcelona hiện đứng đầu La Liga (tuy đấu nhiều trận hơn Real Madrid) với Sporting Gijon hạng 19 và Real Madrid đứng nhì (tuy đấu ít trận hơn Barcelona) với Las Palmas hạng 12 thì tình hình trong ngày là như sau :



Sporting Gijon đã thấp hạng như vậy mà lại còn phải kéo quân đi đấu ở sân Camp Nou của Barcelona cho nên thua đậm với tỷ số 1-6. Trận chẳng mấy sôi nổi gay cấn vì mức độ chênh lệch giữa đội ngũ của đôi bên. Nhưng sau trận đấu thì nguồn tin khiến giới bóng đá Tây Ban Nha đặc biệt chú ý với không ít sửng sốt là huấn luyện viên Luis Enrique của Barcelona chính thức tuyên bố sẽ từ chức khi mùa bóng 2016-17 kết thúc.

Trong những ngày tới người ta sẽ có thêm chi tiết đầy đủ hơn đàng sau quyết định này của ông Enrique. Chỉ biết là vào thời điểm này, với trận lượt 2 vòng 16 giải Champions League ở Camp Nou trong những ngày tới thì lần đầu tiên Barcelona có cơ nguy bị loại sớm khỏi giải này, là chuyện bấy nay chưa từng xảy ra, sau khi Barcelona đấu lượt 1 bên Paris với Paris Saint Germain và thua đến 4 bàn trắng. Giải Copa Del Rey torng nội bộ Tây Ban Nha thì Barcelona còn hy vọng thắng với trận chung kết ngày 27/5, cuối mùa bóng, với đội Alaves mà khách quan là khó thắng được Barcelona. Còn giải vô địch La Liga thì cho đến giờ này Barcelona vẫn cố đuổi theo Real Madrid, tuy Real Madrid mà cứ đấu cái kiểu quờ quạng như ngày hôm nay thì chẳng mấy chốc sẽ để lỡ cơ hội đoạt chức vô địch vào cuối mùa.





Hậu vệ kiêm đội trưởng Real Madrid, bên trái, cùng với tiền đạo Ronaldo tranh banh với Artiles áo vàng của Las Palmas trong trận ngày 1 tháng 3 ở sân bernabeu tại Madrid.

Trận Real Madrid - Las Palmas

Một trận đáng chú ý vì diễn tiến dẫn đến kết quả đôi bên hòa nhau 3-3 là rất kỳ quặc! Xem thế đấu của đôi bên sau ít phút vào trận là ai nấy đều rất dễ có cảm tưởng Real Madrid sẽ thắng La Palmas chẳng lấy gì làm khó khăn. Phút thứ 8 thì Isco đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid. Chỉ vài phút sau, cũng lại Isco sút lọt lưới thế nhưng trọng tài không cho tính vì nói rằng Isco sút từ vị trí vượt vị trong khi những đoạn video chiếu lại cho thấy không hẳn là vậy.



Hai lần như thế trong hiệp 1, cũng Isco sút lọt lưới nhưng trọng tài vẫn cho là vượt vị tuy các đoạn video cho thấy chuyện vượt vị của Isco chẳng lấy gì làm rõ rệt. Nhưng sau bàn thắng của Real Madrid thì liên tiếp trong hiệp 2, vào những phút thứ 56 và 59, tức chỉ cách nhau 3 phút, Real Madrid để thua liên tiếp 2 bàn, thành tỷ số 3-1 cho Las Palmas.



Bàn thua vào phút thứ 56 là khi banh lọt vào trước khung thành Real Madrid, cầu thủ Las Palmas sút, hậu vệ Ramos đá trái banh văng qua một bên rồi mất trớn ngã lăn ra cỏ. Ramos đang nằm ngửa trên sân, lồm cồm toan bò dậy thì một cầu thủ khác từ bên cánh phải cấm địa, sau lưng Ramos, sút chéo vào hướng khung thành, banh trúng cánh tay của Ramos đang chới với trong tư thế tính bò giậy mà hoàn toàn không biết có cú banh được sút tới.







Heanacho của Manchester City ghi bàn thắng thứ 5 cho đội mình ở trận vòng 16, giải FA Cup với đội Huddersfield bên Anh ngày 1 tháng 3.

Xét về mặt nguyên tắc thì việc banh chạm tay đó là hoàn toàn do rủi ro chứ không vì Ramos có ý dùng tay mình để cản banh, thế nhưng hôm rày đã có vụ trọng tài Manzano hôm Chủ Nhật phạt Villareal cú penalty trong trận với Real Madrid, gây tranh cãi rầm trời bên Tây Ban Nha cho nên trọng tài Borbalan cứ căn cứ vào trái banh rõ ràng chạm tay Ramos mà phạt Real Madrid cú penalty cho chắc ăn! Thủ môn Navas nhào qua đúng hướng banh, chân trái dỡ được banh thế nhưng nó vẫn theo đà văng lên bên trong nóc lưới!



Messi với bàn thắng đầu tiên cho Barcelona trong trận thắng Sporting Gijon ngày 1 tháng 3 ở sân Camp Nou, Barcelona.



Để rồi phút thứ 59 thì trong lúc Real Madrid đang lo dồn quân về phía trước để gỡ trong khi tiền đạo Gareth Bale đã bị cái thẻ đỏ từ phút thứ 47 của hiệp 2, thì Las Palmas phản công chớp nhoáng, Kevin Prince Boateng (anh em với Jerome Boateng đấu cho Bayern Munich bên Đức) một mình một banh chạy về khung thành R.M. với hậu vệ Marcello đuổi theo bên cạnh. Lẽ ra thủ môn Navas nên đứng yên tại chỗ, để cho Marcello tìm đường cản banh bằng cách này hay cách khác, thậm chí đốn ngã cậu kia trước cấm địa là hạ sách nhất, thì Navas lại hoảng vía từ khung thành chạy vọt ra cản đường banh của Boateng nhưng cản không nên thân cho nên Boateng lách được qua một bên và sút nhẹ quả banh để nó cứ thế theo đà lăn thong thả vào lưới!

Trận này có thêm chuyện "éo le" nữa là cầu thủ Jese Rodriguez của Las Palmas đúng là "khủng bố" tinh thần đội Real Madrid hầu như từ đầu đến đuôi do tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của cậu ta. Jese là ai vậy? Là cựu cầu thủ trẻ tuổi của Real Madrid; tốt nghiệp từ trường đào tạo cầu thủ của Real Madrid nhưng khi Zidane lên làm huấn luyện viên, vì ít chịu xài cậu ta cho nên Jese đi đầu quân cho Paris Saint Germain.



Đến khi anh người Tây Ban Nha Unai Emery qua làm huấn luyện viên cho PSG thì vì cũng ít chịu xài Jese cho nên cậu ta lại quay trở về Tây Ban Nha và đầu quân với đội Las Palmas. Hôm nay Zidane có dịp xem Jese đấu để có được một bài học gì đấy về cách dùng người! Ba lần trong trận đấu, Jese lọt được qua đám phòng vệ của Real Madrid và sút đúng hướng khung thành nhưng vì gần quá cho nên thủ môn Navas có được khoảng cách cần thiết để giới hạn góc độ sút của Jese chứ còn bằng không thì kể như Real Madrid đã thua thêm 3 bàn từ 3 cú sút đó!



Còn cái thẻ đỏ của Gareth Bale thì đúng là "hết có chỗ nói" về mặt một cầu thủ thượng thặng cỡ như Bale sau bao nhiêu quá trình chuyên môn về mặt huấn luyện! Anh ta trong lúc tranh banh trên phần đất của Las Palmas chứ không phải phần đất của mình, khi đôi bên còn hòa 1-1, mà lại đi khoèo chân khiến cầu thủ Jonathan Viera của Las Palmas chao đảo ngả nghiêng trên sân, trọng tài chưa kịp thổi còi để phạt Bale cái thẻ vàng thì khi cầu thủ kia ngã lăn xuống cỏ, đứng lên cự nự với Bale thì Bale lại hùng hổ xô cậu kia ngã tiếp xuống cỏ! Như vậy mà không bị cái thẻ đỏ thì còn thẻ màu gì vào đấy?





Ronaldo với cú phạt đền, gỡ 2-3 cho Real Madrid trong trận với Las Palmas ngày 1 tháng 3.





Sau cái phút 47 đó thì Real Madrid đã lúng túng vì không đột nhập được qua tuyến phòng vệ của Las Palmas lại càng bối rối, lúng túng thêm vì chỉ còn 9 người, không kể thủ môn đứng yên một chỗ. May phước sao mà sau cả chục phen tấn công, sút lui sút tới vẫn không lọt được lưới của Las Plamas thì phút thứ 86 một cú banh từ cánh phải cấm địa Las Palmas bay trúng tay một cầu thủ đội này. Trọng tài biên báo hiệu cho trọng tài sân là có vụ banh trúng tay. Las Palmas bị phạt cú penalty do Ronaldo đứng ra sút lọt lưới. Thế rồi phút thứ 89, cũng 3 phút sau bàn thắng vừa ghi, Ronaldo đánh đầu lọt lưới thêm một quả nữa từ cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Las Palmas.





Gareth Bale của Real Madrid, áo trắng bên phải, bị cái thẻ đỏ trong trận với Las Palmas ngày 1 tháng 3.





Trận đầu kết thúc. Phe Barcelona mừng hết lớn, vì hôm nay chính thức leo lên đầu bảng La Liga với 57 điểm trong khi Real Madrid vì chỉ được thêm 1 điểm do hòa cho nên tụt xuống hạng nhì với 56 điểm. Chỉ có tí an ủi cho Real Madrid là Barcelona đã đấu xong trận thứ 25 trong khi mình mới chỉ vừa đấu xong trận thứ 24, tức là còn một trận "gối đầu"!





Cầu thủ Tana, bên phải, của Las Palmas ngay sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình trong trận với Real Madrid ở sân Bernabeu, Madrid.

Nhưng "gối đầu" đây là gối đầu trên đá chứ không phải trên gối bông, bởi trận thứ 25 sắp tới vào ngày thứ Bảy là với đội Eibar. Đội này nó đứng hạng 7 trong La Liga chứ không phải hạng 12 như Las Palmas! Mà trong trận với Las Plamas, vì đấu đá quờ quạng, lủng củng, mất cầu thủ như vậy cho nên rốt cuộc thống kê trận đấu cho thấy thời gian Real Madrid có banh trong chân là 50% thì Las Palmas cũng có banh trong chân 50%!

Ta có thể mường tượng cảnh thầy trò Barcelona theo dõi trận đấu của Real Madrid trên T.V. cứ thế cùng nhau xoa tay, mồm lẩm nhẩm: “Cho chúng mày chết! Cho chúng mày chết"!





Ronaldo với cú đánh đầu gỡ hòa 3-3 cho Real Madrid vào phút cuối trận đấu với Las Palmas ngày 1 tháng 3.



Còn ta, người đứng ngoài, thì chỉ có thể kết luận là trận hôm nay Real Madrid suýt chết về tay một đội kém hạng hơn mình nhiều!