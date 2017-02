Manchester United đoạt giải EFL Cup, Barcelona đứng đầu La Liga 2 tiếng đồng hồ

Huấn luyện viên Mourinho đội Manchester United la chí chóe khi thấy cầu thủ đội mình phòng thủ hay tiến banh không vừa ý ông ta trong trận chung kết EFL Cup ngày Chủ Nhật ở sân Wembley tại London với đội Southampton.

Tiền đạo Ibrahimovic của Manchester United hớn hở sau khi ghi bàn thắng trong trận chung kết EFL Cup với Southampton.

Toàn đội Manchester United với chiếc cúp giải EFL Cup tại sân Wembley, London ngày Chủ Nhật, 26 tháng 2.

Huấn luyện viên Jose Mourinho của đội Manchester United sau trận chung kết EFL Cup đội ông ta thắng Southampton và đoạt giải.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của đánh đầu trái thắng cho Manchester United trước cú bắt hụt của thủ môn Fraser Forster của Southampton. (Glyn Kirk/ Getty Images)

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật, năm nhóm câu lạc bộ hàng đầu Âu châu có tất cả 17 trận. Premier League có trận duy nhất với Tottenham thắng Stoke City 4-0. Đáng chú ý vì Tottenham thuộc bốn đội hàng đầu Premier League. Ligue 1 bên Pháp có 3 trận nhưng chỉ có trận Paris Saint Germain - Marseille với kết quả 5-1 là đáng chú ý cũng vì lý do như trên.

Bundesliga có hai trận nhưng không có bốn anh đầu bảng ra quân. Serie A bên ý có đến bảy trận nhưng chỉ có hai trận với hai anh thuộc bốn đội hàng đầu tham dự. Roma hạng nhì thắng Inter Milan 3-1. Lazio hạng tư thắng Udinese 1-0.

Dưới Tây Ban Nha có tất cả năm trận nhưng hai trận đáng chú ý nhất là cặp Barcelona-Atletico Madrid và sau đó cặp Real Madrid-Villareal. Kết quả của hai trận La Liga ta sẽ bàn sau trận nổi bật nhất trong ngày là chung kết giải EFL Cup bên Anh giữa Manchester United với Southampton.

Manchester United thắng giải EFL Cup

Giải EFL Cup, tắt cho mấy chữ English Football League Cup, là giải kém quan trọng nhất bên Anh so với giải FA Cup của hiệp hội bóng đá toàn quốc cũng như so với giải vô địch Premier League. Trị giá bằng tiền cho giải EFL Cup tương đương $125,000 Mỹ kim trong khi giải FA Cup trị giá tương đương $2.24 triệu. Nhưng cả hai giải đó về mặt kinh doanh cho đội thắng trận vẫn không bằng giải vô địch Premier League vì đoạt hai giải kia xong rồi là thôi, chỉ còn được tiếng là đoạt giải cho một mùa bóng, nhưng nếu đoạt giải vô địch Premier League thì doanh thu về mặt quảng cáo, về mặt đặc quyền cho các hệ thống truyền hình người ta tiếp vận các trận đấu của mình suốt năm sau đó là cứ thế dài dài! Và dạng doanh thu đó là hàng trăm triệu Mỹ kim chứ không phải chuyện nhỏ!

Gọi là "League Cup" của nước Anh vì chỉ có 92 đội thuộc Premier League, Championship, League One và League Two tham dự. Về mặt quy chế cùng tổ chức thì Premier League tuy cũng mang tên League nhưng đứng riêng ra, còn ba nhóm bên dưới thì thay vì gọi Championship là League One, rồi hai anh kia là League Two, League Three, thì thực chất Championship được coi nhưng có vai vế khác với League One và League Two. Nó tất nhiên ở bên dưới Premier League nhưng có đến 24 đội so với 20 đội của Premier League.

Có cái hay là ở các vòng loại EFL Cup hay FA Cup, các đội của Premier League đấu với các đội thuộc những nhóm bên dưới là chuyện thường tình, và việc một đội của Premier League thua một đội thuộc các nhóm bên dưới cũng là thường tình nốt. Thế nhưng đến những vòng cuối thì ít mấy khi có những sự ngạc nhiên quá quắt kiểu một đội của Premier League đấu với một đội của League Two chẳng hạn. Bởi vậy mà nếu vào đến chung kết như trận trong ngày Chủ Nhật, nếu Manchester United hiện đứng hạng 6 trong PL thì Southampton ít ra cũng đứng hạng 13. Làm sao mà một anh hạng thứ 13 lại có thể lọt vào chung kết được với anh hạng 6 thuộc loại giàu có nhất nhì bên Anh, với dàn cầu thủ đắt tiền nhất nhì Âu châu cũng như thế giới thì ấy là một trong những khía cạnh lý thú của bóng đá.

Trận chung kết diễn ra tại sân quốc gia Wembley vào buổi chiều tối có sương mù lãng đãng ở London trước 71,000 khán giả. Đám fans của Manchester United đông bao nhiêu thì đám fans của Southampton cũng đông bấy nhiêu.

Nếu như vào trận chừng mươi phút mà người ta thấy Southampton chẳng có vẻ gì là một đội hạng thứ 13 trong Premier League thì điều đó cũng rất dễ hiểu. Nó hạng thứ 13 vì còn phải đấu trong khuôn khổ Premier League với những “thứ dữ” khác còn hơn cả Manchester United như Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, v.v..

Và kế đó, một khi Southampton lọt được vào chung kết giải này thì, như ta vẫn quen nói, "có thế nào đấy nó mới lọt được vào đến đây"!

Manchester giữ banh được bao lâu, chuyền banh chính xác cỡ nào, mở được bao nhiêu cuộc tấn công thì Southampton cũng làm được cỡ đó. Thống kê chính thức sau trận đấu còn cho thấy thời gian có banh trong chân của Southampton là 51% so với 49% của Manchester United mới là chuyện ly kỳ! Cũng theo thống kê thì Manchester United mở 10 đợt tấn công với những cú sút nhắm khung thành Southampton 10 lần trong khi con số đó với Southampton là 12!

Manchester có một dàn cầu thủ với những Ibrahimovic, Pogba, Martial, v.v. trị giá người nào ngừời nấy từ sáu bảy chục triệu Mỹ kim trở lên trong khi cầu thủ thuộc loại đắt giá nhất của Southampton là anh người Ý 25 tuổi, mua của Napoli bên Ý vào đầu mùa bóng này với cái giá tương đương $17.45 triệu Mỹ kim! Và người theo dõi trận chung kết EFL Cup này, nếu không là "người nhà" của đội nào thì đều thấy rõ mồn một là bên nào cũng có khả năng đoạt giải ngang nhau; chả anh nào ăn hiếp được anh nào trên sân.

Phút thứ 19, Zlatan Ibrahimovic của M.U. sút cú đá tự do trước làn ranh cấm địa Southampton. Banh bay vèo qua đầu một cầu thủ của đám Southampton đứng làm hàng rào cản. Thay vì cùng nhảy lên như đồng đội thì cậu này tự dưng thụt đầu xuống theo phản xạ tự nhiên để né, và quả banh bay lọt qua chỗ khoảng trống đó, bay về hướng góc trái bên trên khung thành. Thủ môn Forster của Southampton bay đúng hướng theo banh nhưng bắt không kịp.

Trước đó năm, bảy phút, banh lọt vào cấm địa Manchester, Gabiaddini sút thẳng vào gôn thì bị trọng tài biên phất cờ, cho là anh ta ở trong tư thế vượt vị trong khi những đoạn video chiếu lại cho thấy rõ ràng Gabiddini không vượt vị!

Phút thứ 38, banh trong vòng cấm địa của Southampton, Lingard của M.U. sút một cú không lấy gì làm mạnh nhưng có lẽ vì Forster không định thần ra được hướng banh cho nên để banh lọt lưới khá dễ dàng.

Phút thứ 45 cộng thêm vài chục giây, banh trong cấm địa M.U., Gabiaddini sút lọt lưới.

Tỷ số khi kết thúc hiệp 1 là M.U ghi 2 bàn, Southampton 1 bàn.

Qua hiệp 2, phút 48, tức là mới chân ướt chân ráo vào hiệp, lại Gabiaddini ghi thêm bàn thắng cho đội mình. Tỷ số bấy giờ là 2-2. Thắng bại kể từ phút ấy có thể ngả về bất cứ bên nào! Cho đến những phút cuối cùng, với tỷ số đó thì ai nấy đều tin chắc sẽ có thêm 30 phút đấu phụ trội.

Nhưng phút 87, từ quả banh do Herrera bên cánh phải cấm địa Southampton chuyền qua, Ibrahimovic nhào lên đánh đầu lọt lưới. Điều đáng nói là cũng từ những cú đánh đầu như vậy, và thậm chí còn nguy hiểm hơn ở hai trận sau đó trong nhóm La Liga thì các thủ môn như Oblak của Atletico Madrid hay Assenjo của Villareal lại đỡ được.

Tất nhiên chẳng trận nào giống trận nào, chẳng giây phút nào giống một giây phút nào ở các trận đấu khác nhau, thế nhưng thủ môn thì tất nhiên phải có người này kẻ nọ. Chẳng thế mà ông Gardiola của Manchester City nhất định không xài Joe Hart mà phải đi mua cho bằng được Claudio Bravo từ bên Chile, hoặc như ông Klopp của Liverpool đã có trong tay cậu Mignolet nhưng mua về cho bằng được cậu Karius từ bên Đức để rồi sau hết trận này đến trận khác thì lại đành phải cho Mignolet ra sân cho chắc ăn!

Khi đội Manchester United theo nhau lên khán đài để nhận chiếc cúp, cầu thủ nào cũng mặt mũi tươi như hoa, có bao nhiêu răng thì nhe ra hết để cười toe toét rồi thay phiên nhau nâng chiếc cúp cho người ta chụp hình. Ông huấn luyện viên Mourinho là người cuối cùng cầm lấy chiếc cúp bằng tay phải, còn tay trái thì làm dấu hiệu hôn gió gửi đến mọi người, và ông ta chỉ mỉm miệng cười hết sức điềm đạm!

Với tư cách huấn luyện viên theo dõi trận đấu từ đầu đến đuôi, ông Mou thừa biết rằng giữa cái tài và cái may mắn của đội mình trong ngày Chủ Nhật thì hai vế đó thuộc diện người Anh người ta quen gọi là "fifty-fity", còn ta thì có thể tạm gọi là "nửa phần giỏi, nửa phần hên"! Giới bình luận về bóng đá bên Anh đều không xa với kết luận chung như thế!





Messi ngay sau bàn thắng vào phút cuối trận đấu với Atletico Madrid ở sân Vincente Calderon, Madrid Chủ Nhật. Cạnh Messi là Neymar, và Griezmann của Atletico quay lưng, vẻ thất vọng. (Denis Doyle/ Getty Images)

Gaspar áo vàng của Villarealreal tranh banh với Sergio Ramos trong trận giữa hai đội ngày 26 tháng 2 tại sân El Madrigal bên Tây Ban Nha.

Manuel Trigueros áo vàng của Villareal ghi bàn thắng trong trận với Real Madrid ngày 26 tháng 2 bên Tây Ban Nha sau khi Villareal dẫn đầu 2-0 bàn và thua lại 2-3.

Barcelona đứng đầu La Liga hai tiếng đồng hồ

Cùng trong ngày Chủ Nhật, nhóm La Liga bên Tây Ban Nha có hai trận rất dễ giúp người ta tính toán thứ bậc các đội. Thay vì phải chờ cho Barcelona, Atletico Madrid đấu riêng với ai đấy rồi so sánh thứ bậc với Real Madrid là đội đang đứng đầu bảng, thì thuận tiện nhất là Barcelona đấu với Atletico Madrid đúng hai tiếng đồng hồ trước trận Real Madrid với Villareal.

Barcelona từ Đông Bắc Tây Ban Nha kéo quân xuống thủ đô Madrid đấu với Atletico Madrid tại sân Vincente Calderon. Chẳng khác gì kết cuộc trận chung kết EFL Cup trên nước Anh trước đấy, Rafinha của Barcelona khai trương bàn thắng đầu tiên với cú sút vào phút thứ 64, hiệp 2.

Phút thứ 70 hậu vệ Godin của Atletico đánh đầu lọt lưới Barcelona từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa. Đến phút thứ 85 thì ai nấy đều tin chắc là đôi bên sẽ đành hòa nhau 1-1, mỗi anh được 1 điểm, thì phút thứ 86 banh trong cấm địa Atletico. Bên này sút, bên kia cản, banh bay vào, văng ra đôi ba phen, gặp trúng chân Messi, cậu này sút thẳng vào lưới.

Và thế là Atletico ngậm bồ hòn với tỷ số 1-2 ở những phút cuối cùng. Huấn luyện viên Enrique của Barcelona mà có muốn an ủi ông Simeone của đội Atletico thì cùng lắm cũng chỉ có thể nói theo kiểu hoàn toàn duy lý: “Các anh thì bề nào năm nay cũng khó tranh chức vô địch với bọn Real Madrid. Chi bằng nên nhường cho bọn tôi thắng các anh để bọn tôi tính chuyện phải quấy với bọn nó.”

Và Barcelona có thêm 3 điểm, leo lên đầu bảng của La Liga.

Hai tiếng đồng hồ sau đến phiên Real Madrid đấu với Villareal hiện đứng hạng 6. Cỡ hạng 6 thi khó có thể xem thường. Đội Villareal có biệt hiệu tiếng Tây Ban Nha là "El Submarino Amarillo," nghĩa là "Chiếc tàu ngầm màu vàng." Lý do: Đồng phục của đội này là màu vàng tươi, và xưa nay vì nó đóng đô tại vùng Valencia với một đội khác mạnh hơn mang tên Valencia cho nên nó tự ví với cỡ như Real Madrid, Barcelona, là mình chỉ thuộc hạng... có khả năng ngầm!

Nhưng khi đấu thì tài nghề của đội này thường trồi lên! Hai bên đấu với nhau thì phe Barcelona đặc biệt theo dõi tin tức từng phút từng giây từ sân El Madrigal ở xứ Valencia! Và, ôi hãi hùng: Real Madrid có banh trong chân bao lâu thì Villareal nó cũng có banh cỡ ấy. Real Madrid tấn công nó nguy hiểm cỡ nào thì nó cũng trả đũa cỡ ấy, tuy cầu thủ Real Madrid có thuộc loại đắt tiền gấp cả chục lần so với đội ngũ của nó!

Hiệp 1 không sao nhưng qua hiệp 2, chỉ trong vòng 6 phút, ở phút thứ 50 và 56 Villareal ghi luôn một mạch 2 bàn thắng. Phước đức cho Real là còn đến trên 60 phút để đấu. Vậy thì phút thứ 64 Gareth Bale đánh đầu lọt lưới, gỡ được 1 bàn. Phút thứ 74 Real Madrid được hưởng cú phạt đền do Ronaldo sút và gỡ hòa được 2-2. Rồi cũng lại đến cuối hiệp, phút thứ 83 cậu Alvaro Morata lại đánh đầu một cú ngoạn mục nữa vào lưới Villareal cho dù thủ môn chạm tay được vào quả banh.

Ở một địa điểm nào đó, thầy trò nhà Barcelona hẳn đều cụt hứng! Đang có được 54 điểm để leo lên đầu bảng thì đúng hai tiếng sau bọn Real Madrid cũng lại có thêm 3 điểm để thành 55 mà leo trở lại lên đầu bảng. Cả Barcelona lẫn Atletico Madrid càng không vui ở chỗ họ đã đấu xong trận thứ 24 trong khi Real Madrid nó mới chỉ đấu xong trận thứ 23. Lại phải chờ để cầu cho mình thắng một ai đấy và sao cho nó sẽ thua Las Palmas trong trận thứ 24 của nó vào ngày đầu tháng Ba! Các đôi banh chẳng đời nào chúc nhau đoạt giải vô địch vào dịp Năm Mới!