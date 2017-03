Manchester United trong số 8 đội lọt vào tứ kết Europa League

Bài THANH NGUYỄNThứ Tư vừa kết thúc vòng 16 lượt 2 của Champions League với kết quả nổi đình đám nhất là Manchester City bị Monaco loại ra khỏi giải (khiến báo chí bên Pháp cứ một mực coi đội Monaco như một đội của Pháp sau khi đội Paris Saint Germain, đội chính quy thuộc Ligue 1 của Pháp, bị Barcelona loại ra khỏi cuộc chơi) thì qua ngày thứ Năm đến vòng 16 lượt 2 của giải Europa League với cùng một lúc 8 trận trong ngày.Và bây giờ thì bên Anh người ta muốn biết xem vùng Manchester có hai đội lừng danh nhất nước là Manchester City với Manchester United mà một đã bị loại khỏi Champions League rồi thì liệu đội kia nhắm có lọt được vào tứ kết Europa League hay không. Các nước Âu châu khác như Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Ý, Nga, Hy lạp, Hòa Lan vì cũng có đội tham dự vòng 16 cho nên ai nấy cũng rất muốn biết xem Man U có trót lọt hay không.Zlatan Ibrahimovic của M.U. đang nhảy lên giành tranh trong trận thắng Rostov tại Manchester ngày thứ Năm. (Getty Images)Các nước kia đều quan tâm vì họ vẫn đánh giá cao đội Man U, bởi vậy mà nếu như đội này lỡ thua đội Rostov từ bên Nga kéo xuống đấu ở sân Old Trafford của Man U tại Manchester thì đỡ phải đụng trận với Man U nếu như mình lọt vào tứ kết nhưng do bốc thăm mà mình lại phải đụng trận với "nó"!Vậy thì bức tranh tổng quát trước khi 16 đội ra sân trong ngày thứ Năm là như sau ở lượt 1:Huấn luyện viên Mourinho của Man U bên cạnh phụ tá HLV Kirichenko của Rostov ở vòng 16 lượt 2 Europa League ngày thứ Năm bên Anh.Celta De Vigo (Tây Ban Nha) đấu với Krasnodar (Nga) bên Tây Ban Nha, kết quả 2-1Apoel (Đảo Cyprus) - Anderlecht (Bỉ) đấu bên Cyprus, kết quả 0-1Schalke (Đức) - Borussia Monchengladbach (Đức) bên sân Schlake, kết quả 1-1Lyon (Pháp) - Roma (Ý) sân bên Pháp: 4-2Rostov (Nga) - Manchester United (Anh), sân bên Nga: 1-1Olympiacos (Hy Lạp) - Besiktas (Thổ), bên sân Hy lạp: 1-1Gent (Bỉ) - Genk (Bỉ), ở sân đội Gent: 2-5Copenhagen (Đan Mạch) - Ajax (Hòa Lan), bên sân Đan Mạch: 2-1Những bàn thắng ở sân người là những bàn thắng ta cần đặc biệt lưu ý khi 16 đội nêu trên đấu lượt 2 trong ngày thứ Năm.Nếu như đội Rostov có lý do để lo ngại vì bàn thắng lượt 1 của Man U bên Nga thuộc diện bàn thắng ở sân người thì ngày thứ Năm đến phiên Man U phải lo về mặt đó.Cả 16 đội đều đấu lượt 2 hầu như vào cùng một giờ! Dân nước nào có đội nhà của mình tham dự thì rất dễ chọn trận để xem. Đối với dân ghiền bóng đá không có đội nhà của mình tham dự thì hơi khó chọn nếu như không vì sở thích riêng mà bấy nay "kết" với một đội nào. Nhưng cứ khách quan mà xét thì những đội được thiên hạ biết đến nhiều hơn cả, tức là dễ "tự nguyện làm fan" hơn cả, là cỡ như Manchester United, Roma, Borussia Monchengladbach với tên tuổi xuất hiện khá thường xuyên trong báo giới thể thao quốc tế.Vậy thì kết quả trong ngày thứ Năm rốt lại là như sau, với kết quả lượt 2 và kết quả tổng hợp cho cả 2 lượt ngay bên cạnh:Tiền đạo Paul Pogba, một cầu thủ nòng cốt của Man U chỉ đấu được hiệp 1, qua hiệp 2 phải bỏ cuộc vì bị thương nơi bắp chân trong trận với Rostov ngày 16 tháng 3.Celta De Vigo - Krasnodar: (2-0) (4-1). Celta vào tứ kết.Apoel - Andelecht: (0-1) - (0-2). Anderlecht vào tứ kếtSchalke - Borussia Monchengladbach (2-2) (3-3). Schalke vào tứ kết nhờ bàn thắng ở sân người.Lyon - Roma: (1-2) (5-4). Lyon vào tứ kếtRostov - Manchester United: (0-1) (1-2). Man U vào tứ kếtOlympiacos - Besiktas: (1-4) (2-5). Besiktas vào tứ kếtGent - Genk: (1-1) (3-6). Genk vào tứ kếtCopenhagen - Ajax: (0-2) (2-3). Ajax vào tứ kết .Trong kết quả của 8 trận từ lượt 1 qua lượt 2 thì kết quả cuối cùng của 7 trận không có gì coi như đảo ngược so với kết quả từ lượt 1; nói khác là không có sự đột biến gì đáng nói. Riêng hai đội bên Đức là Schalke với Borussia Monchengladbach thì có điều khá nhức đầu cho đội bị loại là Monchengladbach, chung quy cũng chỉ vì cái vụ bàn thắng nơi sân người. Trớ trêu là ở lượt 1, đôi bên hòa nhau 1-1 nhưng là đấu ở sân của Schalke; còn qua hiệp 2 cũng lai hòa nhau 2-2 thì rủi cho Monchengladbach là đấu ở sân mình cho nên số bàn thắng ở sân người của Schalke cao hơn, khiến Monchengladbach đành phải bị loại cho dù tính theo số bàn thắng thì cả đôi bên huề nhau 3-3 cho cả 2 lượt! Tuy chẳng một ai kêu ca than vãn gì về cái quy ước đó trong bóng đá!Tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic của đội Man U trong một pha tranh banh với cầu thủ Rostov ở trận vòng 16 lượt 2 Champions League bên Anh.Còn riêng trận giữa Manchester United với Rostov thì có mấy điều đáng nói như sau:Đôi bên, bên nào cũng hết sức thận trọng vì ở lượt 1 bên Nga đã hòa nhau 1-1 tuy Man U có lợi điểm nhờ bàn thắng nơi sân người đó. Có điều là đôi bên cùng đều biết là nếu như hòa 0-0 không thôi thì Man U vẫn được kể như thắng. Ngược lại, Rostov chỉ cần thắng 1 bàn trắng không thôi cũng đủ loại man U. Nhưng tính theo tỷ trọng của kết quả lượt 1, Man U không sợ thua bằng phe Rostov, một phần vì lực lượng của Man U và một phần vì tỷ trọng bàn thắng ở sân người vẫn còn đấy!Sân Old Trafoord của Man U trong ngày này đông nghẹt, không thể dưới 70.000 khán giả.Phe Rostov mặc đồng phục màu vàng tươi. Man U mặc áo đỏ quần trắng. Trọng tài là ông Mazeika , người Lithuania.Bàn thắng của Juan Mata đội Man U áo đỏ trong trận với Rostov ngày thứ Năm ở sân Old Trafford tại Manchester.Có điều lý thú là khi cầu thủ từ trong hầm dưới khán đài lục tục kéo nhau ra sân thì đội ngũ Rostov của Nga là một nước trước kia đứng đầu 15 nước Cộng Hòa Sô-viết, Cộng Sản, chủ trương vô thần, thì nay có đến bảy cầu thủ vừa bước ra sân vừa làm dấu thánh giá. Trong khi đó thì bên đội Man U chỉ có mỗi một người làm dấu, và ra đến sân thì bấy giờ tiền đạo Pogba mới đứng nghiêm chỉnh, hai cánh tay ép ngang hông, hai bàn tay ngửa ra, miệng lâm râm cầu nguyện! Cầu gì thì cầu, bước vào hiệp 2 cậu ta bị thương nơi bắp chân cho nên đành phải ngậm ngùi bước khập khiễng ra khỏi sân để người khác vào thay!Cầu thủ người Tây Ban Nha Juan Mata của Man U ghi bàn thắng duy nhất trong trận với Rostov ngày thứ Năm ở sân Old Trafford tại Manchester.Vào trận một cái là Man U ào ra tấn công theo đội hình 3-4-2-1 trong khi Rostov dàn quân theo 5-3-2, tức lo củng cố hậu tuyến. Đội Rostov phòng thủ vững cho nên suốt hiệp 1 Man U chỉ có 2 cơ hội rõ rệt nhất để làm bàn vào phút thứ 29 khi Mkhitaryan sút lệch khỏi cột trái khung thành Rostov, và phút thứ 45 khi Pogba sút cú hết sức nguy hiểm đứng hướng khung thành nhưng thủ môn Medvedev đỡ văng ra được .Man U có ban trong chân trên dưới 70% thời gian. Suốt hiệp 1, không một lần nào Rostov thực sự đe dọa khung thành Man U vì banh cứ quanh quẩn trên phần sân Rostov là chủ yếu.Qua hiệp 2 thì tự dưng cách đấu của Rostov rõ ràng chuyển hướng. Banh bắt đầu di chuyển trên cả hai phần sân. Đội ngũ Rostov vẫn giữ nguyên đội hình nhưng không thụ động, co cụm lại trên phần đất mình như trong hiệp 1. Đã có ít nhất ba thời điểm mà Rostov có thể ghi bàn thắng, tính cho đến cả phút 94 cuối trận đấu với cú sút tự do mà thủ môn Sergio Romero may mắn cứu được!Nhưng vì Rostov sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy cho nên gặp đợt phản công của Man U vào phút thứ 70 thì đội ngũ Rostov trở chân không kịp. Banh đang trên phần sân Man U được chuyền ngược về phần sân Rostov. Tiền đạo Mkhitaryan có ban trong chân bên cánh phải. Tiền đạo Ibrahimovic chạy khoảng giữa, Trung vệ Juan Mata chạy song song bên cánh trái.Đến trước làn ranh cấm địa bên cánh phải, Mkhitaryan chuyền banh vào giữa cấm địa cho Ibra. Anh này đá giò lái cho banh tạt qua hướng Mata. Cánh trái khung thành trống trơn; Medvedev đang còn mải lo đón hướng banh từ phía Mkhitaryan và Ibra. Juan Mata sút lọt lưới không quá 5 mét trước khung thành! Cả 3 chặng banh chuyển hướng đó diễn ra không quá 3 giây đồng hồ! Man U gác Rostov 1-0.Từ phút đấy cho đến hết trận đấu thì có lẽ chỉ có hai biến cố đáng nói. Một là sau khi Mata ghi bàn thắng thì ông Mou chả biết nghĩ sao đấy đã làm một việc xưa giờ hiếm thấy trong một trận banh! Ông ta gọi một cầu thủ của mình, đưa quả chuối đã bóc vỏ, được gói gọn lại bằng nylon, lệnh cho cậu ta chuyển cho Marco Rojo trên sân. Rojo nhận được quả chuối, bỏ vào mồm ngoạm một khúc, nhai ngồm ngoàm, đảo mắt nhìn ra phía ông Mou, có lẽ cu cậu tự hỏi xem mình có làm nên công cán gì đâu, ông kia không cho Mata ăn chuối mà cho mình ăn thì phải chăng chê mình đá như vì thiếu ăn?Còn biến cố thứ hai là cú đá tự do từ chân đội trưởng Noboa của Rostov vào phút cuối cùng của trận đấu nhưng Sergio Romero lao mình lên góc phải phía trên khung thành và kịp thời đánh văng quả banh ra được!Tóm lại, vùng Manchester bên Anh có hai đội lẫy lừng thì một là Manchester City đã bị đội Monaco loại khỏi vòng 16 giải Champions League hôm thứ Tư, còn một là Manchester United thì lọt được vào tứ kết Europa League trong ngày thứ Năm sau khi thắng Rostov chẳng lấy gì làm lẫy lừng oanh liệt cho lắm!Nói ra bây giờ thì sợ dân Anh người ta buồn, nhưng vào đến tứ kết mà đụng độ với đám Bayern Munich, Juventus, Monaco, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid thì e ông Mou phải lo mua gấp vài trăm nải chuối để bồi dưỡng cho đám cầu thủ của mình nếu như ôn ta chưa biết thêm món "Sâm nhung hải cẩu bổ thận hoàn"!Thứ Sáu người ta sẽ tổ chức cuộc bốc thăm ở trụ sở UEFA bên Thụy Sĩ để coi xem đội nào sẽ gặp đội nào ở tứ kết Europa League. Cựu huấn luyện viên người Ý Ancelotti của đội Real Madrid, nay là huấn luyện viên đội Bayern Munich có phát biểu mấy tuần trước đây là rất ước ao được thấy đội ông gặp Real Madrid ở những vòng cuối của giải này. trước mắt thì mới chỉ có vòng tứ kết và chưa thấy ông Mou của đội Man U đánh tiếng xem ý ông muốn hay không muốn đội mình được hay bị người ta bốc thăm nhằm đội nào! Nếu hỏi gặng thì thể nào với tính khí xưa nay, ông ta cũng sẽ trợn mắt, chống nạnh mà gằn giọng:"Đội nào thì đây cũng cân hết"!