Mạng lưới kinh doanh của Trump dính tới xã hội đen ở Nga

Tấm danh thiếp mà Felix Sater mang theo khi đến Nga đại diện cho ông Trump.

Để mở rộng kế hoạch phát triển địa ốc, ông Donald Trump, công ty của ông và các đối tác kinh doanh, đã nhiều lần tìm đến những người Nga giàu có và các đầu sỏ có thế lực chính trị từ các nước cộng hòa Liên Sô trước đây. Trong số đó, có những người liên kết với các băng đảng mafia Nga, theo báo USA Today cho biết. Tờ báo này đã xem xét lại hồ sơ của những vụ xử tại các tòa án, các hồ sơ chính phủ và pháp lý, và phỏng vấn một cựu công tố viên liên bang.



Tổng Thống Trump và các công ty của ông đã được nối kết với ít nhất 10 nhà kinh doanh giàu có ở Liên Sô trước đây. Những người này có liên hệ với các tổ chức tội phạm hoặc những vụ rửa tiền của các nhóm xã hội đen.

Trong số những người ấy có:

- Một thành viên của công ty xây dựng khách sạn Trump SoHo ở New York, là một kẻ phạm trọng tội bị kết án hai lần, phải ở tù một năm vì đâm một người đàn ông, và sau đó giúp ông Trump tìm nơi đầu tư ở Nga.

- Một nhà đầu tư trong dự án SoHo, bị nhà chức trách Bỉ cáo buộc vào năm 2011, trong chương trình rửa tiền $55 triệu Mỹ kim.





Ông Trump với Tevfik Arif và nhân vật Nga Felix Sater (bên phải) tại lễ khánh thành tòa nhà Trump SoHo năm 2007. Ông Sater là di dân Nga, từng bị ở tù vì đâm người khác tại New York, và đại diện cho ông Trump tìm người đầu tư ở Nga. (WireImage)



- Ba chủ nhân các căn nhà condo của ông Trump ở Florida và Manhattan, bị tố cáo trong các bản cáo trạng liên bang là thuộc về một nhóm tội phạm có tổ chức người Mỹ gốc Nga, và làm việc cho một tay trùm tội phạm quốc tế lớn ở Nga.



- Một cựu thị trưởng từ Kazakhstan bị tố cáo, trong một vụ kiện liên bang ở Los Angeles vào năm 2014, là đã cất giấu hàng triệu Mỹ kim bị cướp từ thành phố của ông. Một số trong khoản tiền ấy đã được chi ra cho ba đơn vị Trump SoHo.



- Một người Ukraine làm chủ hai căn nhà condo của Trump ở Florida, bị cáo buộc trong kế hoạch rửa tiền liên quan đến một cựu thủ tướng của Ukraine.



Các mối quan hệ với Nga của ông Trump đều có mức quan tâm cao, vì cuộc điều tra của cơ quan FBI về việc thông đồng có thể có giữa ban vận động tranh cử tổng thống của ông Trump và các viên chức Nga. Nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử trong mùa thu năm ngoái. Hơn nữa, ông Trump và các công ty của ông đã có những cuộc giao dịch kinh doanh với người Nga từ nhiều thập niên. Điều này nêu ra những câu hỏi về việc các chính sách của ông có bị ảnh hưởng bởi những việc cân nhắc về kinh doanh hay không.



Trong tháng Hai, ông Trump từng nói với các phóng viên, “Tôi không có những cuộc giao dịch với Nga. Tôi không có những vụ giao dịch nào có thể xảy ra ở Nga, vì chúng tôi tránh xa họ. Tôi không có những khoản tiền vay với Nga. Tôi không có khoản vay nào với Nga cả.”



Tuy nhiên, vào năm 2013, sau khi ông Trump gặp các nhà đầu tư ở Moscow, ông khoe với báo Real Estate Weekly về việc ông được giao tiếp với những người giàu sang và có thế lực ở Nga.



“Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với nhiều người Nga, và hầu hết các đầu sỏ chính trị đều ở trong phòng với tôi.” Ông Trump nói như vậy, nhắc tới những người Nga đã làm giàu khi các doanh nghiệp cũ của Nga Sô được bán cho các nhà đầu tư tư nhân.



Cách năm năm trước đó, Donald Trump Jr., con trai của ông Trump, có nói với giới truyền thông Nga khi đang ở Moscow rằng, “Người Nga chiếm một phần không cân xứng khá lớn, trong nhiều bất động sản của chúng tôi” ở những nơi như Dubai và Trump SoHo, và những nơi khác tại New York.



Bà Dolly Lenz, một chuyên viên môi giới địa ốc ở New York City, nói với USA Today rằng bà đã bán khoảng 65 căn nhà condo ở Trump World, tại số 845 U. Plaza Plaza trong khu Manhattan cho các nhà đầu tư Nga. Trong số đó, nhiều người mong có những cuộc gặp riêng với ông Trump, vì họ muốn được ông cố vấn với chuyên môn về kinh doanh của ông.



Bà Lenz nói, “Tôi đã có những người ở Moscow muốn đầu tư vào Hoa Kỳ. Họ tất cả đều muốn gặp ông Donald. Họ trở nên rất thân thiện. Nhiều cuộc gặp gỡ như vậy đã diễn ra trong văn phòng của ông Trump ở tòa nhà Trump Tower, hoặc tại những sự kiện thương vụ.”



Những cuộc giao tiếp với những đầu sỏ đầy thế lực ở Nga gây lo ngại cho các cơ quan thực thi công lực Hoa Kỳ. Cựu công tố viên liên bang Ken McCallion, cũng như Steven Hall, cựu viên chức chính của CIA phụ trách các hoạt động của Nga, cho biết nhiều người trong giới siêu giàu tại Nga thường có thói quen tham nhũng và hối lộ. Đó là kết quả của những mối quan hệ được liên kết chặt chẽ với nhau giữa giới kinh doanh hàng đầu của Nga với các cơ quan an ninh của chính phủ, và với các băng đảng tội ác.



Trong một cuộc phỏng vấn, ông Hall nói, “Bất cứ người nào là đầu sỏ chính trị hoặc ở vị trí quyền lực ở Nga đều hiểu điều đó, vì Tổng Thống Vladimir Putin hay ai đó nắm quyền đều đã thấy một lý do nào đó, để giao cho người đó chức vụ ấy. Tất cả những kẻ thuộc xã hội đen ở Nga mà tôi từng nghe nói về, đều có những mối liên kết sâu sắc, và gắn bó với những người trong chính phủ.”



Trong buổi điều trần tại Quốc Hội về việc Nga can thiệp của vào cuộc bầu cử ở Mỹ, hôm 20 tháng Ba, Giám Đốc James Comey của FBI cho biết rằng có thể nhiều người Nga giàu có có những mối quan hệ gần gũi với điện Kremlin, và những người này có thể hoạt động đại diên cho Kremlin.



Ông Trump không bị tố cáo về bất cứ hành động sai trái nào liên quan đến bất kỳ người nào được đề cập trong bài báo này.



Tuy nhiên, các cuộc giao tiếp, và số lượng lớn những người Nga đã mua những căn nhà condo tại các tòa nhà Trump, đặt ra những câu hỏi về sự bí mật ông đã giữ kính xung quanh lãnh vực địa ốc của ông. Ông Trump là vị tổng thống đầu tiên, tính trong 40 năm, cương quyết từ chối công khai hồ sơ khai thuế của ông. Sự công khai sẽ làm sáng tỏ những thương vụ của ông.



Tòa Bạch Ốc đã từ chối bình luận về bài báo của USA Today, đề nghị báo liên lạc với Trump Organization ở New York. Bà Amanda Miller, một phát ngôn viên của Trump Organization, đã phủ nhận bất cứ cuộc giao dịch với những người được nêu tên trong bài báo này.



Bà Miller nói trong một email, “Trump Organization không bao giờ tham gia vào một cuộc giao tiếp với bất kỳ người nào trong số những người này. Tất cả những căn nhà condo ấy đều do các bên thứ ba sở hữu và bán, chứ không phải do ông Trump.”



Những công ty riêng của ông Trump làm việc qua một mạng lưới các công ty con và các quan hệ đối tác. Mạng lưới này khiến cho những mối liên kết trực tiếp khó truy dò ra được, đặc biệt từ khi ông từ chối công bố hồ sơ khai thuế của ông. Ngoài ra, một số nhà đầu tư và khách hàng của Trump Organization hoạt động thông qua các công ty vỏ bọc và các công ty trách nhiệm hữu hạn, che giấu danh tánh của các chủ nhân.

Ông Trump và Trump Organization đã ký những thỏa thuận cấp giấy phép cho một cổ phần sở hữu các tài sản như Trump SoHo và Trump International Beach Resort. Những tài sản này mang tên Trump mà không đòi một khoản đầu tư của ông. Trong dự án SoHo, ông Trump đã nhận được phần lợi nhuận 18%, để đổi lấy việc dùng tên ông, theo một lời khai ông Trump đưa ra trong năm 2007, cho một vụ kiện về việc phỉ báng mà ông đâm đơn chống lại một tác giả.



Trong số các đối tác của Trump trong dự án SoHo, có ông Felix Sater, 51 tuổi, một di dân Nga từng ở tù một năm, vì vụ đâm người trong năm 1991. Sau đó ông hợp tác với FBI và CIA để được giảm án, sau khi ông bị kết án trong một kế hoạch thao túng chứng khoán và rửa tiền 40 triệu Mỹ kim, ở tiểu bang New York.

Sater có một vai trò lớn trong Bayrock Group. Công ty này đã xây dựng Trump SoHo. Jody Kriss, một cựu giám đốc tài chánh và đối tác của Bayrock, gọi ông là một đối tác nắm quyền kiểm soát. Nhưng Bayrock nói rằng ông là một giới chức điều hành, chứ không phải là một đối tác.



Quá khứ tội phạm của Sater không được biết rõ, cho đến khi được tiết lộ công khai trong năm 2007. Trong lúc tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở Nga, ông Sater mang những tấm danh thiếp xác định ông là một cố vấn cao cấp của Trump Organization, bao gồm email và số điện thoại của công ty.



Trong tháng Hai, ông Sater giới thiệu một chính khách Ukraine thân Nga với Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump và cựu cố vấn chính của Trump Organization.



Một nguồn tài trợ được tuyển mộ bởi Bayrock cho dự án SoHo là Alexander Mashkevich, theo lời khai của Kriss, đối tác của Bayrock trong vụ kiện liên bang. Một tập sách nhỏ về việc đầu tư của Bayrock liệt kê Mashkevich là một nguồn tài chánh cho Bayrock Group.



Mashkevich, một tỷ phú khai thác mỏ ở Kazakhstan, bị buộc tội ở nước Bỉ trong năm 2011, trong kế hoạch rửa tiền $55 triệu Mỹ kim. Mashkevich và hai đối tác đã nộp một khoản tiền phạt, và không thừa nhận có hành vi sai trái.



Các bản cáo trạng liên bang ở New York, California, và Illinois nói rằng trong số những người mua các căn condo Trump, có những kẻ phạm trọng tội, và những người khác bị buộc tội rửa tiền cho các tổ chức tội phạm ở Nga, Ukraine, hoặc Trung Á.



Một bản cáo trạng mô tả Anatoly Golubchik và Michael Sall, hai chủ nhà condo ở Trump International Beach Resort tại Sunny Isles Beach, Florida, và Vadim Trincher, người sở hữu một căn nhà ở Trump Tower tại Manhattan, là những thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức Nga-Mỹ. Nhóm này điều hành hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền.



Rửa tiền là một vấn đề cho sòng bạc Taj Mahal Casino của ông Trump ở thành phố Atlantic City. Sòng bạc này đã bị phạt $10 triệu trong năm 2015, vì không báo cáo những cuộc giao dịch khả nghi. Các quy định liên bang được thiết kế để bảo vệ hệ thống tài chánh của Mỹ khỏi bị dùng làm một nơi trú ẩn an toàn cho tiền bẩn và những tội phạm xuyên quốc gia. Jennifer Shasky Calvery, hồi đó là giám đốc Mạng Lưới Thực Thi Công Lực Tài Chánh (FinCen) của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, cho biết biết như vậy. Theo báo Wall Street Journal, đây là hình phạt lớn nhất mà cơ quan này từng áp dụng cho một sòng bạc, từ khi các quy định về việc báo cáo bắt đầu trong năm 2003.