Mạng Lưới Nhân Quyền VN kỷ niệm 20 năm thành lập

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) vừa tổ chức buổi tiếp tân kỷ niệm 20 năm thành lập tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017 với sự tham dự của hơn 400 quan khách và thân hữu trong đó có các vị lãnh đạo tôn giáo, dân cử, các tổ chức hội đoàn và đảng phái chính trị cùng các cơ quan truyền thông.GS Nguyễn Thanh Trang tuyên dương và trao Giải Nhân Quyền 2009 cho MS Nguyễn Công Chính (Thanh Phong/Viễn Đông)Ban tù ca Xuân Điềm phụ trách nghi thức chào cờ, hát quốc ca Mỹ, Việt. Sau đó mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm công ơn tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân, các Quân, Cán, Chính VNCH và những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đã chết trong các trại giam của Việt cộng, và linh hồn những đồng bào đã chết tức tưởi nơi biển cả, rừng sâu trên đường tìm tự do.Quan khách tham dự được ban tổ chức giới thiệu. Về phía tôn giáo có Mục sư Nguyễn Xuân Hồng (Chủ Tịch) và Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Tổng Thư Ký) Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ; Giám Mục Trần Thanh Vân (Giáo Hội Tin Lành Lutheran); Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới); Thượng Tọa Thích Trí Tịnh (Văn Phòng II Viện Hóa Đạo) từ Florida.Về dân cử có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal; cô Lauren Pong đại diện dân biểu Ed Royce; cô Christy Linh Lê đại diện dân biểu Lou Correa; Thị Trưởng Tạ Đức Trí; BS Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ); ông Bùi Phát, Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali; Kỹ sư Ngãi Vinh (Chủ Tịch CĐVN Nam Cali); LS Nguyễn Quốc Lân (Chủ Tịch Học Khu Garden Grove); Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City); bà Ann Lau, Chủ Tịch tổ chức Visual Artist Guild và phái đoàn; Mr. Spencer Chan, Mr. Weiming Chen, Mr. Gene Sun; Lawyer Frankie Leung; Ms. Mary Louise Di Stefano; Luật sư Kolua Seiko thuộc Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế.Các cựu tù nhân lương tâm cũng hiện diện khá đầy đủ gồm: Mục sư Nguyễn Công Chính và gia đình; Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải; bà Lê Thị Kim Thu và phu quân; Các ông Phạm Trần Anh, Huỳnh Nguyên Đạo, Vũ Hoàng Hải, Trương Quốc Huy.TS Nguyễn Bá Tùng (giữa) trao Bảng Tri Ân và tuyên dương nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân Thanh Liễu (bên phải) và ông Nguyễn Văn Lực, cựu DB Lê Tấn Trạng bên trái (Thanh Phong/Viễn Đông)Về phía các tổ chức, hội đoàn và đảng phái chính trị có các vị lãnh đạo: Trần Quan An, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Cao Xuân Khải, Trần Bạch Thu, Tsu A Cầu, Hoàng Đình Khuê, Phan Thanh Châu, Nguyên Dzuy, Trần Trung Dũng, Hồ Văn Sinh, Bùi Đẹp; Mai Đông Thành, Thái Tăng Hữu, Trần Quốc Bảo, Cao Xuân Thức; Cao Viết Lợi, Trần Phong Vũ, Nguyễn Thanh Hà, Lê Tấn Trạng, Nguyễn Văn Lực; bà Trần Xuân Mai, bà Phạm Liễu Chi, bà Kim Ngân; GS Trần Huy Bích, GS Lê Tinh Thông, nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca; Các vị ở xa về tham dự có bà Jackie Bông Wright (VA); DS Nguyễn Mậu Trinh (MD), cô Khuê Tú (Van Cover, Canada), ông bà Nguyễn Ngọc Anh (Arizona); TS Nguyễn Ngọc Sẳng (AZ); GS Quách Anh Hòa (AZ), nhà báo Huỳnh Lương Thiện (San Jose), cô Trần Túy Việt (San Jose) cùng nhiều thân hữu của MLNQVN không ghi danh.Đặc biệt các thành viên sáng lập MLNQVN hiện diện đầy đủ gồm quý ông Trần Đức Thanh Phong, Đoàn Thế Cường, Đỗ Như Điện, Nguyễn Anh Giao, Nguyễn Kim Bình, Phạm Nam Định, Nguyễn Kiện, Nguyễn Thanh Hà, Đỗ Anh Tài, Đoàn Đức Tâm, Nguyễn Bá Tùng, bà Jackie Bông Wright, ông bà Ngô Văn Hiếu và GS Nguyễn Thanh Trang.Sau phần giới thiệu, TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN chào mừng quan khách, thân hữu đồng hương. Ông nói, “Như quý vị đã biết, MLNQVN đã được thành lập vào năm 1997, với tôn chỉ bảo vệ và thăng tiến quyền làm người cho đồng bào ở quê nhà, vào thời điểm đã có nhiều cá nhân và đoàn thể nhận ra rằng những phương thức đấu tranh bằng vũ lực không còn thích hợp, và nhân quyền phải là một mũi nhọn cần đẩy mạnh để giải trừ chế độ cộng sản độc tài toàn trị và xây dựng một nước VN nhân ái và tự do. Như thế, mục tiêu của MLNQVN không phải là một điều gì mới lạ, mà chỉ là một cố gắng hiệu năng hóa các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền bằng cách phối hợp công tác của một số cá nhân và tổ chức người Việt trên toàn thế giới trong ba lãnh vực hoạt động: Thông tin và giáo dục – Quốc tế vận và quan trọng nhất là yểm trợ quốc nội.”Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng sau đó nêu những thành quả nổi bật trong ba lãnh vực trên,đặc biệt về mục tiêu yểm trợ các chiến sĩ phong trào nhân quyền trong nước, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, hội đoàn và cá nhân đồng hương, Giải Nhân Quyền VN thành lập từ năm 2002 đến nay đã trao cho ba tổ chức và 39 cá nhân hoạt động nhân quyền trong nước. Thay mặt MLNQVN, TS Nguyễn Bá Tùng cảm ơn tất cả quý ân nhân đã sát cánh cùng MLNQVN 20 năm qua và trong tình hình đấu tranh nhân quyền trong nước đang có nhiều biến chuyển lớn với nhiều cơ may và thách thức, do đó, MLNQVN cũng phải xét lại phương thức hoạt động để thích ứng hoàn cảnh mới, và đó là chủ đích của Đại Hội Kỳ thứ 13.MS Nguyễn Công Chính mời DB Alan Lowenthal, GM Trần Thanh Vân và vợ ông cùng đứng chung trên sân khấu để chia sẻ vinh dự trong lúc ông nhận Giải Nhân Quyền (Thanh Phong/Viễn Đông)Năm 2009 MLNQVN đã quyết định trao Giải Nhân Quyền cho Mục Sư Nguyễn Công Chính tổ chức tại Washington D.C., nhưng vào lúc đó, MS Chính còn đang bị giam giữ trong nhà tù VC, nay ông và gia đình vừa đến được đất nước Hoa Kỳ, nên MLNQVN mời MS Nguyễn Công Chính lên trực tiếp nhận giải, và người trao giải là GS Nguyễn Thanh Trang, nguyên Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN. MS Nguyễn Công Chính nói mấy lời cám ơn MLNQVN đã trao cho ông giải thưởng cao quý này, và ông lên tiếng cám ơn đặc biệt ba người là Dân Biểu Alan Lowenthal, GM. Trần Thanh Vân và người vợ yêu quý của ông là bà Trần Thị Hồng. MS Chính mời ba vị trên cùng lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với ông.Ngoài Giải Nhân Quyền trao cho MS Chính, MLNQVN cũng tuyên dương và trao Bảng Tri Ân cho nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca vì đã ba lần Ban Cù Ca tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ và trao hết tiền thu được cho MLNQVN để trợ giúp các nhà đấu tranh trong nước. MLNQVN cũng tuyên dương và trao Bảng Tri Ân cho cựu Dân Biểu VNCH Lê Tấn Trạng (Đại diện các hội đoàn Dân, Quân, Cán, Chính San Diego) và ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch Cộng Đồng VN San Diego) vì “chưa có một hội đoàn nào đi quyên góp cho hội đoàn kia như hai tổ chức vừa nêu đã quyên góp cho MLNQVN. LS Đoàn Thanh Liêm và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng được tuyên dương và trao Bảng Tri Ân nhưng cả hai vị vì lý do sức khỏe không đến được nên MC đã mời BS Nguyễn Văn Đức và kỹ sư Đỗ Như Điện lên nhận thay.Sau phần Tuyên Dương, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn, Dân Biểu Alan Lowenthal, Thị Trưởng Trí Tạ, đại diện Dân Biểu Ed Royce và đại diện Dân Biểu Lou Correa, bà Ann Lau, Chủ tịch tổ chức Visual Artists Guild được mời phát biểu. (Visual Artists Guild là một tổ chức nhân quyền có tầm vóc quốc tế vừa trao tặng Giải Tinh Thần Thiên An Môn (Tiananmen Spirit Award cho MLNQVN vì những đóng góp của MLNQVN 20 năm qua).Sau cùng là dạ tiệc và chương trình văn nghệ do Ban Tù Ca phụ trách, trước khi kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.