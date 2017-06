Maria Trần trở thành ngôi sao phim hành động nhờ bị... bắt nạt

Maria Trần trong phim Hit GirlsSYDNEY - Trở thành một ngôi sao của phim hành động không phải là điều dễ dàng. Điều kiện tiên quyết để thâm nhập vào lĩnh vực "dễ trở nên nổi tiếng" này là phải biết võ nghệ, và tiếp theo đó là phải có khuôn mặt xinh đẹp. Maria Trần (công dân Úc) là một cô gái Việt hội đủ cả hai điều kiện đó.Ai cũng biết cái nôi của phim hành động là Hồng Kông. Rất ít tài tử người Úc lấn sân vào lĩnh vực này. Đối với người Úc gốc Việt, điều đó còn khó khăn gấp bội, vì các nhà làm phim dễ dàng tìm kiếm các người đẹp Hồng Kông, Đài Loan và Hoa Lục. Họ không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi võ nghệ. Số diễn viên này còn nhiều hơn cả sao sáng trên trời.Vậy mà Maria Trần, cô gái Việt 32 tuổi, chào đời ở Brisbane miền đông nước Úc, không những lọt vào được thế giới "Kung-fu" mà còn nổi lên trên rạng ngời và chói lọi. Maria Trần không chỉ là biểu tượng của nền công nghiệp phim hành động Úc, mà cô còn được huyền thoại Kung-fu Jackie Chan (Thành Long) mời cùng làm việc.Song thân của Maria Trần là thuyền nhân Việt tị nạn. Cha cô là sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt đi tù cải tạo sáu năm. Mẹ cô làm công nhân, tìm cách vượt biên bảy lần trước khi ra đi thành công ở lần thứ tám.Maria Trần (Nic Walker)Song thân cô được chính phủ Úc chấp thuận cho tị nạn. Sau đó, họ gặp nhau và cưới nhau ở Cabramatta. Họ di chuyển nhiều lần, luôn thay đổi công việc với mục đích duy nhất là có tiền để dành, mong ước cho con cái có một tương lai tốt đẹp. Cuối cùng, họ mở tiệm bán fish-and-chip ở thành phố Silkstone.Đối với Maria Trần, đi học là một cực hình đối với cô, vì thường bị bọn trẻ chung trường quấy nhiễu và gọi là "con nhỏ Tàu Ching-chong,", mặc dù nhiều lần cô bảo với chúng cô là người Việt Nam. Lúc còn nhỏ, cô không biết kỳ thị nghĩa là gì, cứ tưởng chúng nói vậy là vì chúng thích cô. Thậm chí song thân cô cũng không hiểu tại sao chúng gọi cô là "Ching-chong".Lên trung học, Maria Trần bắt đầu hiểu những câu chọc ghẹo, những trò bắt nạt, chẳng qua bắt nguồn từ sự kỳ thị. Cô thường xuyên bị bọn trẻ chung trường đánh đập. Năm 1998, không muốn mình bị bắt nạt mãi, cô ghi danh học Tae Kwon Do.Cha cô vẫn còn bị quá khứ ám ảnh bởi những năm tù cải tạo, vì vậy ông bắt đầu nghiện ngập, bê tha và suốt ngày ngồi sòng bạc. Gia đình tan nát. Maria Trần rời khỏi nhà năm 16 tuổi, một mình quay trở về Queensland, tham gia các cuộc tỷ thí võ nghệ. Có lần cô không thận trọng nên bị chấn thương đầu gối. Cơn đau kéo dài hàng tháng trời. Tới lúc đó, cô mới hiểu cặp đầu gối quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người.Năm sau, Maria Trần trở về Sydney, kết thúc bậc trung học và ghi danh vào University of Western Sydney. Tại đây, cô chọn mấy lớp về làm phim và sau đó tự thực hiện một số phim ngắn, trong đó có phim "Maximum Choppage Round 2." Trong thời gian này, cô vẫn chăm chỉ luyện tập võ nghệ bao gồm võ Thiếu Lâm. Về Tae Kwon Do, cô được thắt đai đen. Về Hapkido, cô được thắt đai xanh. Về Kung-fu, cô được thắt đai nâu. Không chỉ làm quen với món quyền Anh, cô còn "làm quen" với môn Vovinam Việt Võ Đạo. Nhưng cô nhận thấy trên tất cả là sự đam mê dành cho môn nghệ thuật vũ đạo dàn cảnh chiến đấu.Thần tượng từ thuở bé của cô chính là tài tử Jackie Chan (Thành Long). Cô nghiên cứu hơn 100 phim của Jackie Chan, từ phim lẻ tới phim bộ, thậm chí đi theo ngôi sao này sang Hồng Kông. Cuối cùng cô đi đến quyết định là sẽ làm phim hành động. Tuy nhiên, trước khi có thể làm được một điều gì đó lớn lao, Maria Trần hết tiền, thế là cô phải bay về nhà mà chưa kịp tìm ra cơ hội để gặp Jackie Chan.Năm 2013, Maria Trần đồng đạo diễn cuốn phim ngắn "Hit Girls," trong đó, cô đóng vai chính với diễn viên Hồng Kông đang lên là Juju Chan. Khi biết Juju Chan đang ở Úc, cô tìm cách tạo sự chú ý nơi diễn viên Hồng Kông này. Cuối cùng, Juju Chan đồng ý đóng phim "Hit Girls" mà không nhận thù lao. Nội dung phim xoay quanh hai nữ sát thủ tìm cách tiêu diệt một tên gangster mà nghe danh ai cũng khiếp sợ. Maria Trần và Juju Chan cùng giành được giải thưởng "Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Trong Phim Hành Động" tại Film Festival Úc Châu.Juju Chan được mời đóng phim "Fist of the Dragon", do Antony Szeto đạo diễn. Maria Trần cũng được mời góp mặt trong phim này. Cô rất vui, dù đó chỉ là một vai nhỏ. Cô không nản lòng hoặc phiền hà, tâm niệm của cô là "Không bao giờ bỏ cuộc hoặc đầu hàng."Năm 2015, phim Maximum Choppage được làm lại thành hài kịch võ thuật, có sáu phần và có thêm một vai chính cho danh hài Lawrence Leung. Điều đáng tiếc là Maria Trần không được chọn vào vai diễn viên chính, mà chỉ làm "người đóng thế" cho tài tử chính. Cũng trong năm đó, cô được mời về Việt Nam đóng chung với ngôi sao Trương Ngọc Anh trong phim "Truy Sát". Đáng tiếc là phim chưa kịp quay, Maria Trần bị trục xuất vì chính quyền Việt Nam cho rằng cô là thành viên của một nhóm khủng bố."Có công mài sắt, có ngày nên kim." Năm 2016, Jackie Chan có mặt tại Úc để làm cuốn phim "Bleeding Steel" và tỏ ý muốn gặp Maria Trần. Sau đó, cô được đưa vào nhóm diễn viên đóng thế (không trả lương) trong cuốn phim. Nghĩ rằng mình chưa bao giờ được luyện tập để trở thành diễn viên đóng thế, vả lại, bản thân cô không được cho phép đóng những pha nguy hiểm, nên cô từ chối. Mặc dù vậy, Jackie Chan vẫn quý mến cô và có một lần đến nhà cô chơi.Maria Trần là người có ước vọng, muốn có một sự nghiệp lừng lẫy ở Hollywood. Nhưng trong lúc này, cô tin rằng việc xây dựng một tên tuổi ở Úc và ở châu Á là điều cần phải làm trước tiên. Bên cạnh đó, cô còn phải lo cho gia đình. Nhờ lời khuyên của Jackie Chan, cha cô dần dần cai nghiện và từ giã sòng bạc. Bản thân cô cũng làm được nhiều điều quan trọng. Cô hoàn thành chương trình 3-tập Tiger Cops cho đài ABC Úc Châu. Cô cũng được phân một vai đóng thế trong phim "MEG" của ngôi sao Anh quốc Jason Statham.Rõ ràng cuộc sống bắt đầu tốt đẹp hơn với Maria Trần. Ai nói "Kung-fu" không thể giải quyết được mọi vấn đề của cuộc sống? Và ai nói diễn viên của phim võ thuật không thể tìm thấy sự thành công ở Hollywood? Đối với Maria Trần, cô tin chắc một ngày không xa, cô sẽ có mặt ở thành phố Los Angeles và tiến thẳng vào Hollywood - kinh đô của điện ảnh Hoa Kỳ.(Trích từ báo The Age)