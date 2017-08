Martin Nguyễn hạ đo ván Gafurov, giành chức vô địch lớn nhất châu Á

KUALA LAMPUR – Cuộc phục thù tuy vất vả nhưng cuối cùng mang lại kết quả hằng mong đội cho chàng võ sĩ gốc Việt còn trẻ tuổi và rất hăng máu. Vào đêm thứ Sáu, 18 tháng Tám, tại sân vận động Negara ở thủ đô Kuala Lampur, Mã Lai Á, anh Martin Nguyễn (9-1), một võ sĩ Úc gốc Việt, đã đánh bại anh Marat Gafurov (15-1) ở hiệp thứ nhì, giành đai vô địch hạng lông ONE Championship của MMA, dành cho võ sĩ nặng 145 pounds (gần 66 kí lô).Cú đấm trời giáng bất thần từ Martin Nguyễn (bên phải) đã khiến Marat Gafurov đỡ không kịp, ngã quị và rồi bị đấm liên tục cho đến khi trọng tài can thiệp, trong trận đấu đêm thứ Sáu tại Negara Stadium ở thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai Á.Ở thời điểm 2 phút 28 giây của hiệp 2, Martin Nguyễn tung một cú đấm bằng tay phải cực mạnh vào vùng mặt khiến Gafurov ngã gục, mặc dù trước đó có nhiều lúc Garurov, người có biệt danh “Rắn Hổ Mang” đã mấy lần dí Martin Nguyễn trên sàn, đấm lia lịa.Với cú đấm mạnh trời giáng bất thần không thể đỡ kịp từ Martin Nguyễn, anh Gafurov loạng choạng lùi bước và té trên sàn võ đài. Sau đó Martin Nguyễn nhào tới và đấm liên tiếp khiến trọng tài cho chấm dứt trận đấu. Hai năm trước Martin Nguyễn từng bị Gafurov hạ đo ván trong 41 giây. Và đó là trận thua duy nhất của Martin Nguyễn trong sự nghiệp còn non trẻ của anh.Trong hiệp 1, Martin Nguyễn từng bị Marat Gafurov đè đánh, tưởng chừng như khó thoát.Tâm điểm của chương trình ONE Championship 59 là cuộc đối đầu giữa võ sĩ Úc gốc Việt Martin Nguyễn, 28 tuổi, và đương kim vô địch Marat Gafurov, 32 tuổi. Đây là trận đấu được dự đoán là cực kỳ khó khăn đối với Martin Nguyễn bởi Marat Gafurov đang nắm giữ thành tích bất bại trong gần hai năm qua.Bước vào hiệp 1, Martin Nguyễn bị ngay một cú móc độc hại của đối phương, nhưng anh cho thấy anh không hề sợ hãi trong lần tái đấu này. Vẫn với lối đánh quen thuộc, Martin không ngần ngại tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, chỉ hơn 30 giây sau, võ sĩ gốc Việt rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm khi bị đối phương quật ngã và dùng đòn siết cổ để khống chế, dí sát vào dây. Tưởng chừng như trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc theo cách mà Marat Gafurov đã làm trước đó với sáu đối thủ gần nhất.Khán giả suýt thót tim trong tình huống này nhưng rất may võ sĩ gốc Việt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thoát khỏi vòng tay của đối thủ. Anh kiên cường chiến đấu trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1 trong sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.Martin Nguyễn vui mừng sau chiến thắng đêm thứ Sáu.Khi hiệp đấu đầu tiên còn 1 phút 45 giây, Martin Nguyễn lại rơi vào tình cảnh khó khăn khi bị võ sĩ người Nga tấn công vào vùng hông. Thế nhưng, một lần nữa, Martin Nguyễn đã thoát hiểm.Bước sang hiệp 2, mọi chuyện xoay chuyển 180 độ khi Martin Nguyễn tận dụng cơ hội để làm nên lịch sử. Martin Nguyễn chọn cách đánh xa, tránh những pha áp sát của đối thủ. Thế nhưng, võ sĩ người Nga tiếp tục khiến Martin Nguyễn phải vất vả với đòn phút ở 4 phút 22 giây.Thế rồi ở thời điểm 2 phút 28 giây, võ sĩ gốc Việt bỗng tung một cú đấm cực mạnh bằng tay phải trúng vào vùng mặt của Gafurov. Cú đấm quyết liệt này đã hạ gục anh võ sĩ người Nga và khiến trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu ngay lập tức. Có lẽ sự chủ quan của Gafurov là một trong những yếu tố giúp Martin Nguyễn tạo lịch sử.Marat Gafurov không ngờ mình bị dính đòn nặng đến vậy, võ sĩ người Nga rất thất vọng khi không giữ được mạch bất bại và chính thức mất đai vô địch vào tay đối thủ.Martin Nguyễn hân hoan khoác cờ Úc sau chiến thắng chiếm giải vô địch.Như vậy Martin Nguyễn đã rửa hận cho trận thua vào năm 2015, khi mà Martin bị hạ chỉ trong 41 giây. Nay anh chính thức giành chiếc đai vô địch ONE Championship danh giá.Đây là chức vô địch của giải MMA lớn nhất Á Châu, nó là phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực tuyệt vời của Martin Nguyễn trong suốt thời gian vừa qua.Anh cũng là người gốc Việt Nam đầu tiên thắng được giải vô địch MMA lớn nhất Châu Á,Trong lần gặp gỡ cuối cùng của hai võ sĩ diễn ra vào năm 2015, Martin Nguyễn có cơ hội nắm chắc danh hiệu vô địch hạng lông "One" trong tay. Tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân nào mà anh bị Marat Gafurov hạ gục nhanh chóng chỉ sau 41 giây thi đấu. Lần này, võ sĩ người Úc gốc Việt chuẩn bị đầy đủ hơn, với quyết tâm san bằng tỷ số trước võ sĩ người Nga được mệnh danh là "bất khả chiến bại."Miệt mài luyện tập hàng ngày tại phòng thể hình "KMA gym," Martin Nguyễn trở thành một khuôn mặt quen thuộc tại đây. Với thành tích 8 trận thắng, chỉ một trận thua, anh có những màn trình diễn ấn tượng kể từ sau khi bị Marat Gafurov đánh bại. Anh đạt được bốn chiến thắng liên tiếp từ ngày thua Gafurov, nhờ vậy mà anh vẫn được xem là có đủ khả năng lật ngược thế cờ trước đối thủ người Nga.Sau khi đánh bại Martin Nguyễn, anh Marat Gafurov được người hâm mộ tán dương là "độc cô cầu bại" với thành tích 15 trận thắng tuyệt đối, và 0 trận thua (nay thì bị 1 thua). Những chiến thắng gần đây nhất của võ sĩ người Nga là chiến thắng Dagfighter, Rob Lisita, Jadamba Narantungalag và Ev Ting. Dường như không ai có thể ngăn chặn hoặc cản đường được võ sĩ này, ngoại trừ may ra là Martin Nguyễn. Và Martin đã chứng minh điều đó đúng.