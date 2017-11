Mất 50 triệu chữa yếu sinh lý, “cậu nhỏ” sưng to cả tháng trời

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội bức xúc: Liên tiếp thời gian gần đây, chính bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân gánh hậu quả của phòng khám tư nhân, đặc biệt là có phòng khám từng bị các phương tiện truyền thông phản ánh có bác sĩ Trung Quốc.

Đưa ra bằng chứng, bác sĩ Hưng cho biết: Bệnh nhân Vũ Xuân C (45 tuổi, ở Hải Phòng) khốn khổ vì phòng khám tư chữa bệnh nam khoa. Anh C yếu sinh lý, xuất tinh sớm nhưng vì nhiều lý do không muốn tới các cơ sở y tế công điều trị mà tìm tới phòng khám tư – phòng khám Q.T – qua giới thiệu, quảng cáo.

Tại một cơ sở khám khá nổi tiếng ở Hải Phòng, anh C được chẩn đoán viêm tuyến tiền liệt và cắt bao quy đầu để điều trị viêm. Chi phí ban đầu cơ sở đưa ra là 4-6 triệu đồng nhưng khi bệnh nhân lên bàn phẫu thuật, giá điều trị đã tăng lên.

Theo bác sĩ, anh C cần cắt thần kinh giao cảm dương vật mới điều trị triệt để. Bác sĩ giải thích rằng, tình trạng mau xuất tinh là do bộ phận sinh dục của anh nhạy cảm quá nên phải cắt dây thần kinh giao cảm mới chữa được. Khi cắt xong là sẽ khỏi triệt để, không bị lại như dùng thuốc.

“Sau phẫu thuật, bệnh không thấy đỡ mà “cậu nhỏ” sưng lên cả tháng trời. Suốt 1 tháng, tôi phải đi lại điều trị kháng sinh, giá thành lên tới gần 50 triệu đồng mà bệnh không thuyên giảm. Cuối cùng, tôi phải vào Bệnh viện Quân y 103 khám và được chẩn đoán áp xe dương vật”, anh C nhớ lại.

Suốt một thời gian dài, anh C được mổ tháo dịch mủ, điều trị kịp thời. Chỉ chậm chút nữa, “cậu nhỏ” hỏng hết chức năng. Anh C bức xúc hơn: “Không chỉ tôi mà em họ tôi cũng bức xúc với phòng khám này”, anh C nói.

Theo BS Nguyễn Bá Hưng, không chỉ bệnh nhân ở xa bức xúc với những phòng khám đột lốt mà ngay ở Hà Nội cũng có bệnh nhân đến giải quyết hậu quả từ những phòng khám đã bị “sờ gáy”.

“Tôi đang điều trị cho bệnh nhân N.T.Q, ở Hà Nội. Gần 1 năm trước, anh Q có biểu hiện xuất tinh sớm và đã tới phòng khám chuyên khoa N.K, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều trị.

Khi khám, bác sĩ nói anh Q xuất tinh sớm, cần phẫu thuật. Lúc lên bàn phẫu thuật, bác sĩ lại “vẽ” ra nhiều bệnh, yêu cầu anh Q phải cắt dây thần kinh dương vật để đảm bảo sức khỏe sau này. Chưa hết, sau khi phẫu thuật, hàng ngày anh Q phải truyền kháng sinh, chiếu tia… Tính ra, tổng chi phí lên tới 25 triệu đồng. Thế nhưng, bệnh không tiến triển.

“Hoá ra anh Q không phải được cắt thần kinh lưng dương vật mà đã bị cắt thần kinh bụng dương vật (chỗ phanh hãm)”, BS Hưng chia sẻ.

Phòng khám mà anh Q “tố” đã từng bị Sở Y tế Hà Nội vạch mặt do chưa được cấp phép hoạt động, các loại máy móc, thiết bị cũng chưa được kiểm định. Đặc biệt, theo giấy phép, phòng khám không có bác sĩ Trung Quốc hoạt động nhưng người bệnh phản ánh, họ được bác sĩ Trung Quốc khám.

Sau một thời gian im ắng, gần đây các phòng khám tư nhân quảng cáo lừa đảo chữa các bệnh khó nói của đàn ông lại có dấu hiệu tái xuất.

Theo Lao động