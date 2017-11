Mất tiền tỷ vào tay thầy lang lừa đảo

– Trong vòng nửa năm, thầy lang đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 11 người, trong số đó có cả người bệnh.

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Văn Tiến (SN 1979, ở Hòa Bình) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, lên Hà Nội thuê nhà, mở hiệu thuốc đông dược “Tiến Đức”, Tiến chủ động gặp gỡ, làm quen với nhiều người, đưa ra những thông tin không có thật về bản thân.

Anh ta tự giới thiệu mình công tác tại BV Y học cổ truyền VN, BV 19/8, chuyên nhập dược liệu lá cây, nhung khô và có xưởng sản xuất nấu lá thuốc khô, ép thành cao để chữa bệnh Gút, đã ký được hợp đồng cung cấp dược liệu vào BV Y học cổ truyền VN với lợi nhuận cao.

Bị cáo tại tòa.

Đồng thời Tiến cũng tự giới thiệu quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo trong ngành công an có thể xin đi học trường Công an, xin vào ngành công an.

Có lúc hứng chí, Tiến “nổ” với nạn nhân anh ta quen tới cấp Thứ trưởng Bộ Công an nên có thể dễ dàng xin việc trong ngành.

Do tin tưởng Tiến, nhiều người đã đưa tiền cho thầy lang này để đầu tư kinh doanh dược liệu hoặc xin cho người thân vào học trường Công an, xin vào làm việc trong ngành công an.

Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Tiến không dùng vào việc kinh doanh dược liệu, không xin cho ai được đi học các trường công an… mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, năm 2015, thông qua bạn bè giới thiệu, anh Huỳnh Văn Chiến (ở Cầu Giấy, Hà Nội) tìm đến Tiến để lấy thuốc giải độc gan. Quá trình tiếp xúc, Tiến nói với anh Chiến đây là bài thuốc này rất hiệu nghiệm, đã chữa khỏi cho nhiều người công tác trong ngành công an.

Tiến “nổ” với anh Chiến việc anh ta có thể lo nâng điểm thi vào các trường công an, học ngành ngoài vào làm việc trong ngành công an. Tin lời Tiến, anh Chiến nhờ ông lang xin giúp cho 3 đứa cháu vào học trường công an và xin vào làm việc trong ngành công an.

Anh Chiến đã đưa cho Tiến 455 triệu đồng kèm 3 bộ hồ sơ. Tiến nhận tiền rồi tiêu xài, trả nợ hết mà không giúp được gì cho anh Chiến.

Ngoài anh Chiến, Tiến còn lừa tiền của 10 trường hợp khác, trong số đó có nhiều người là bệnh nhân đến nhờ Tiến bốc thuốc đông y chữa bệnh rồi tin lời đưa tiền cho thầy lang.

Ngoài những người mà Tiến lừa xin việc, chạy trường, anh ta còn rủ nhiều người góp vốn kinh doanh. Sau khi nhận tiền góp vốn của các nạn nhân, Tiến không dùng vào mục đích kinh doanh mà dùng để trả nợ và tiêu xài hết.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ 5/2015 đến 11/2015, Tiến đã chiếm đoạt của 11 người số tiền hơn 5 tỷ đồng. Hành vi của Tiến phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù.

