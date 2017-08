Mất uy tín, Trump giải tán 2 hội đồng cố vấn kinh doanh

HOA THỊNH ĐỐN - Trong bối cảnh các vị CEO của các công ty lớn lần lượt rời khỏi hai hội đồng cố vấn của Tổng Thống Donald Trump, để phản đối lời bình luận của ông về cuộc biểu tình bạo động ở Virginia, ông chủ Tòa Bạch Ốc đã quyết định giải tán cả hai hội đồng. Vào sáng thứ Tư, Tổng Thống Trump viết trên Twitter rằng, ông sẽ giải tán Hội đồng sản xuất và Diễn đàn chiến lược và chính sách, thay vì đặt thêm áp lực lên các tổng giám đốc trong hai nhóm cố vấn này.Vài phút trước đó, 16 thành viên còn lại của Diễn đàn chiến lược và chính sách đã cùng bỏ phiếu đồng ý giải tán, trong một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức theo yêu cầu của các thành viên. Ban đầu, diễn đàn này có 19 thành viên, nhưng ba tổng giám đốc CEO sau đó đã rời nhóm, vì phản đối lập trường của ông Trump đối với vấn đề di trú và biến đổi khí hậu.Ngoài ra, ít nhất sáu trong 28 thành viên của Hội đồng sản xuất cũng đã rời đi, sau khi ông Trump cho rằng, tất cả các bên đều đáng trách, trong vụ bạo động liên quan đến cuộc tuần hành của nhóm chủ nghĩa dân tộc da trắng tại Virginia.Vào cuối tuần trước, cuộc tuần hành của những người cực đoan da trắng tại Virgnia trở thành bạo động khi đụng độ với nhóm đối lập. Một người thuộc nhóm cực đoan đã lao xe vào đám đông phản đối, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng. Từ đó đến nay, Tổng Thống Trump đã liên tục bị chỉ trích khi ông cho rằng cả 2 bên đều có lỗi trong sự việc này.HOA THỊNH ĐỐN - Vào ngày thứ Tư, đại diện Hoa Kỳ đã đưa ra các tuyên bố cứng rắn trong việc tái đàm phán Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ, còn gọi là NAFTA, yêu cầu thực hiện nhiều thay đổi quan trọng, nhằm giảm thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Mexico, Canada, đồng thời gia tăng số lượng phụ tùng Hoa Kỳ trong các loại xe bán tại thị trường này.Lên tiếng vào ngày khai mạc đàm phán tại thủ đô Washington, cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng Thống Trump, ông Robert Lighthizer, nói rằng NAFTA đã làm rất nhiều người Mỹ thất vọng, và hiệp ước 23 năm này cần được điều chỉnh toàn diện. Đáp lại, trưởng đoàn đàm phán của Canada, Ngoại Trưởng Chrystia Freeland, nói rằng việc thâm hụt hay thặng dư thương mại không phải là yếu tố ưu tiên để đánh giá một hiệp ước kinh tế, và bà khẳng định cán cân thương mại giữa Canada và Hoa Kỳ là tương đối cân bằng và có lợi cho cả đôi bên.Trong khi đó, Bộ Trưởng Thương Mại Mexico Ildefonso Guajardo nhắc nhở rằng, việc tái đàm phán không phải là để hủy bỏ NAFTA, mà là để giúp hiệp ước này trở nên tốt hơn. Cuộc họp hôm thứ Tư là buổi thương lượng đầu tiên trong nhiều vòng đàm phán, dự kiến diễn ra từ nay đến cuối năm. Lịch trình này được cho là khá vội vã so với các cuộc đàm phán quốc tế thông thường. Lý do của việc này được cho là nếu kéo dài, cuộc đàm phán sẽ bị ảnh hưởng chính trị vì cả Hoa Kỳ và Mexico sẽ có các cuộc bầu cử quốc gia trong năm 2018.HAWAII - Một chiếc trực thăng quân sự Black Hawk, với 5 thành viên phi hành đoàn, đã rơi cách bờ biển Hawaii 2 dặm, theo Vệ Binh Duyên Hải Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư. Sự việc xảy ra tối thứ Ba, giờ địa phương, gần Kaena Point, mũi cực tây của đảo Oahu. Trung Tá Curtis Kellogg, phát ngôn viên sư đoàn Bộ Binh 25, cho biết 2 trực thăng Black Hawk đang tham gia một nhiệm vụ huấn luyện vào ban đêm gần Kaena Point. Vào 9:30 tối, trực thăng thứ 2 mất liên lạc radio với trực thăng đầu tiên. Chiếc trực thăng được báo cáo đã bị rớt và nhiệm vụ tìm kiếm được thực hiện ngay lập tức. Một số mảnh vỡ đã được tìm thấy vào lúc hơn 11 giờ ở ngoài khơi đảo Oahu.Một máy bay, hai trực thăng và một số tàu đã được huy động để tìm kiếm trong khu vực. Các cuộc diễn tập ngoài khơi vào ban đêm là hoạt động thường xuyên của quân đội Hoa Kỳ. UH-60 Black Hawk là loại trực thăng 4 cánh quạt, 2 động cơ được bắt đầu sản xuất từ thập niên 1970. Loại trực thăng này từng được sử dụng trong các cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham gia như Grenada, Panama, Iraq, Somaliad, Bán đảo Balkan, Afghanistan và các khu vực khác tại Trung Đông.SAN FRANCISCO – Một nữ dân biểu quốc hội của tiểu bang California đã kêu gọi bãi nhiệm tổng thống, bằng cách sử dụng một tu chính án hiếm khi được nhắc đến. Dân Biểu Jackie Speier hôm thứ Ba đã viết trên Twitter rằng: “Tổng thống đang có dấu hiệu về hành vi bất thường và mất ổn định về tinh thần, khiến đất nước gặp nguy hiểm. Đã đến lúc sử dụng Tu chính án 25.” Bà Speier đưa ra thông điệp này sau những lời bình luận của Tổng Thống Trump về vụ bạo động ở tiểu bang Virginia.Cho đến nay, chưa có tổng thống nào bị bãi nhiệm bằng Tu chính án 25 vì mất năng lực tinh thần. Tu chính án này được tạo ra sau khi Tổng Thống John F. Kennedy bị ám sát, nhằm đề phòng trường hợp tổng thống hoặc phó tổng thống không thể thực hiện trách nhiệm của họ. Tu chính án này cũng từng được nhắc đến khi các cựu Tổng Thống Reagan và George W. Bush phải trải qua giải phẫu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng Tu chính án 25 là khá khó khăn, do tu chính án này không định nghĩa rõ ràng thế nào là mất năng lực tinh thần.MASSACHUSETTS - Các nhà khoa học đang nghiên cứu phương pháp chế tạo nhựa sinh học tự phân hủy làm từ vỏ tôm, giúp giảm bớt rác thải nhựa plastic. Một nhóm nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Wyss của Đại học Harvard đang phát triển một loại nhựa sinh học làm từ vỏ tôm, có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên. Đây là nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp thay thế nhựa plastic khó phân hủy, đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Hàng năm, Hoa Kỳ thải ra môi trường 34 tấn rác thải nhựa các loại, hầu hết là nhựa plastic khó phân hủy và chỉ 7% trong số đó được tái chế. Rất nhiều rác thải nhựa plastic trôi ra đại dương, đe dọa môi trường sống của các sinh vật biển. Loại nhựa sinh học làm, từ vật liệu hữu cơ có khả năng tự phân hủy, của các nhà khoa học tại Viện Wyss sử dụng một chất gọi là chitosan có nhiều trong vỏ tôm, côn trùng, tế bào nấm và cánh bướm.Các nhà khoa học cho biết họ sẽ tập trung chiết xuất chitosan từ vỏ tôm vì chúng là chất thải sẵn có trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Việc sản xuất nhựa sinh học làm từ vỏ tôm chỉ sử dụng kỹ thuật sản xuất thông thường nên chi phí rất rẻ. Phiên bản đầu tiên của loại nhựa sinh học này được gọi là nhựa Shrilk, một sản phẩm làm bằng hỗn hợp chitosan từ vỏ tôm và protein từ tơ lụa. Nhựa Shrilk khi hoàn thiện sẽ trong suốt giống như vỏ tôm tự nhiên, rất chắc và dẻo, có thể dùng để sản xuất đồ dùng. Nhựa Shrilk có ưu điểm lớn là có thể phân hủy hoàn toàn chỉ trong vài tuần khi thải ra môi trường tự nhiên. Không những vậy, chitosan và protein có trong loại nhựa hữu cơ này khi phân hủy trong đất sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng mà thực vật có thể hấp thụ.CALIFORNIA – Tỷ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe Tesla và hãng khoa học không gian SpaceX, vừa tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI), nói rằng nó thậm chí còn nguy hiểm hơn các chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Ông Musk viết trên Twitter rằng, loài người cần cẩn thận khi phát triển AI. Thông điệp này được đưa ra sau khi dự án AI do chính ông Musk tài trợ đã đánh bại những game thủ chuyên nghiệp của giải Dota 2 online – một loại game chiến thuật cần tư duy cao.Đây không phải lần đầu tiên ông Musk cho rằng AI là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất của loài người. Năm 2014, tỷ phú này lần đầu nhận xét AI có thể trở thành “mối đe dọa lớn nhất hiện nay.” Đây là thông điệp được ông nhắc lại nhiều lần khi đầu tư vào các startup và tổ chức nghiên cứu AI. Ông Musk nói, ông đầu tư vào AI để theo dõi những gì đang diễn ra.Ông Musk hỗ trợ hãng nghiên cứu AI phi lợi nhuận OpenAI từ tháng 12, 2015, giữ vị trí đồng chủ tịch. Mục tiêu của Open AI là phát triển AI “theo cách có lợi cho nhân loại nói chung, không coi trọng yếu tố tài chính.” Trước khi sản phẩm của họ đánh bại game thủ chuyên nghiệp, Deepmind AI của Google cũng từng đánh bại game thủ chơi cờ vây giỏi nhất thế giới và đặt mục tiêu chinh phục trò StarCraft II.Cách đây ít lâu, ông Musk cũng đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với Mark Zuckerberg – CEO của Facebook về AI. Trong cuộc đấu khẩu này, Musk đã chê Zuc có tầm nhìn hạn hẹp về AI. Trong khi đó, ông chủ Facebook cho rằng Musk đang quan trọng hóa vấn đề.