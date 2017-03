Máy bay bị rơi cánh quạt giữa trời

ÚC – Một máy bay chở khách của Úc đã thoát thảm họa trong gang tấc, sau khi một bên cánh quạt bị rơi ở độ cao 1,800 mét. Thông tin từ hãng hàng không Regional Express Airlines của Úc cho biết, máy bay Saab 340, trong chuyến bay số 768, của hãng này từ Albury đến Sydney sáng thứ Sáu, đã bị rung lắc dữ dội khi chỉ còn cách sân bay Sydney khoảng 20 cây số. Phi hành đoàn của máy bay sau đó phát hiện một bên cánh quạt của máy bay đã rơi mất. Ngay lập tức, các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được thực hiện.Một trong hai phi công của máy bay liên lạc với mặt đất cho biết: “Cánh quạt của máy bay đã bị rơi nhưng máy bay vẫn có thể điều khiển bình thường, vẫn có thể bay.” Chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Sydney. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Regional Express Airlines, ông Peter Gibson, thừa nhận: “Trường hợp này là rất, rất hiếm khi xảy ra.”Điều may mắn và cực kỳ hy hữu nữa là cánh quạt khi rơi ra đã không chạm vào cánh, thùng nhiên liệu, hay đuôi máy bay, nhờ đó chiếc máy bay đã thoát được thảm họa trong gang tấc. Chiếc máy bay gặp trục trặc khi đang trên đường từ Albury đến Sydney, chở 16 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.CHIAPAS - Nhà chức trách bang Chiapas, Mexico đang săn tìm một con cá sấu lớn, do nghi ngờ nó là thủ phạm ăn thịt một thanh niên. Một sinh vật được cho là cá sấu dài 3 mét đã tấn công thanh niên 18 tuổi lội vào đầm lầy tại khu bảo tồn bang Chiapas, Mexico hôm 12 tháng 3. Ba người bạn của người này đã trốn thoát và chạy vào thị trấn để báo động. Cảnh sát và lực lượng cứu nạn bang Chiapas đã mở chiến dịch tìm kiếm người thanh niên mất tích, cũng như truy lùng dấu vết của con cá sấu ăn thịt người, nhưng chưa có kết quả.Nhóm thanh niên đã xâm nhập một khu vực được bảo vệ, mà không có giấy phép của nhà chức trách. Bộ Môi trường liên bang Mexico cho biết sẽ dựng các bảng cảnh báo cá sấu tấn công tại khu vực này. "Phần lớn tai nạn là do những người cố tình xâm nhập các khu vực cấm để câu cá,” theo Ủy ban các khu bảo tồn thiên nhiên Mexico cho biết. Tổ chức này cũng cam kết sẽ "tập trung bảo vệ mạng sống của con người.”Uỷ ban quốc gia về các khu bảo tồn thiên nhiên Mexico (CONANP) tuyên bố sẽ hợp tác với ngư dân để theo dõi và bắt bất cứ con cá sấu nào dài trên 3 mét. Họ sẽ tìm cách làm chúng nôn toàn bộ thức ăn mà không gây hại, để tìm phần xác còn lại của thanh niên xấu số. Nếu con cá sấu được tìm thấy, nó sẽ được đưa tới một sở thú hoặc khu bảo tồn cách xa con người.