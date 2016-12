(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

Phi công trưởng chuyến bay khi đó đã phát đi thông báo nói rằng, chuyến bay sẽ phải đổi hướng và hạ cánh xuống Wyoming (rất xa điểm đến Boston) để kiểm tra, nếu không ai thừa nhận đang sở hữu thiết bị này.

Điểm phát sóng Wi-Fi có tên "Galaxy Note 7_1097" khiến chuyến bay bị chậm trễ.

SAN FRANCISCO - Chỉ vì một hành khách đặt tên điểm phát sóng (hotspot) Wi-Fi của anh ta thành "Galaxy Note 7_1097", một chuyến bay tại California đã bị chậm trễ do mất thời gian kiểm tra.



Được biết, một chuyến bay của hãng hàng không Virgin America, bay từ San Francisco, California, đến Boston, Massachusetts, đã bị trễ thời gian so với lịch trình, sau khi phát hiện một chiếc điện thoại smartphone đang phát sóng Wi-Fi có tên "Galaxy Note 7_1097". Sóng Wi-Fi được phát hiện bởi một hành khách khác, sau khi máy bay cất cánh được vài chục phút.



Phi hành đoàn lập tức đưa ra nhiều tuyên bố khẩn cấp sau khi phát hiện hotspot Wi-Fi này, vì nghi ngờ chiếc điện thoại phát sóng Wi-Fi là Galaxy Note 7 – thiết bị đã bị cấm mang lên mọi chuyến bay do nguy cơ cháy nổ. Cùng lúc đó, các tiếp viên hàng không tiến hành lục soát, đồng thời yêu cầu chủ nhân chiếc điện thoại lên tiếng. Phi công trưởng chuyến bay khi đó đã phát đi thông báo nói rằng, chuyến bay sẽ phải đổi hướng và hạ cánh xuống Wyoming (rất xa điểm đến Boston) để kiểm tra, nếu không ai thừa nhận đang sở hữu thiết bị này.



Phải mất vài phút sau, một hành khách mới thừa nhận anh ta là chủ chiếc điện thoại đang phát sóng Wi-Fi thông qua chức năng Wi-Fi hotspot. Người này cho biết, anh chỉ muốn trêu đùa mọi người một chút bằng cách đặt tên hotspot Wi-Fi là "Galaxy Note 7_1097" chứ không sở hữu chiếc điện thoại lỗi của Samsung.

Trò đùa này đã khiến chuyến bay đến Boston trễ vài giờ so với lịch trình. Chưa rõ vị khách đùa dai trên có bị xử phạt hay không.



Trước đó, điện thoại Galaxy Note 7 đã bị Hiệp hội hàng không Hoa Kỳ cấm không được mang lên máy bay do nguy cơ cháy nổ. Điện thoại này đã bị Samsung ngừng bán và ra lệnh thu hồi toàn bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều người không mang điện thoại đến đổi trả.