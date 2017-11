Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì có bà vợ khám phá chồng ngoại tình

Phi trường Chennai, nơi vợ chồng bị trục xuất sau khi bà vợ làm dữ vì khám phá chồng ngoại tình. (Chennai City News)



Một chiếc máy bay bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp, vì một người vợ đã giận dữ khi khám ra ra chuyện lăng nhăng của ông chồng giữa chuyến bay.

Chiếc phản lực cơ của hãng Qatar Airways đang trên đường từ Doha ở vương quốc Trung Đông Qatar bay đi Bali, Nam Dương vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 11, thì phải chuyển hướng đến Chennai, Ấn Độ vì có bất ổn trên không trung.



Theo tin của báo Times of India, bà vợ trong vụ này đã mở khóa điện thoại của chồng khi ông đang ngủ, bằng cách đặt ngón tay của ông vào nút home trên điện thoại. Và từ đó bà tìm thấy những bằng chứng cho thấy rằng ông đang lừa dối bà.



Người phụ nữ Iran này đã đi nghỉ mát ở Nam Dương cùng với chồng và đứa con nhỏ. Bà đã uống rượu và trở nên bất trị khi phi hành đoàn tìm cách trấn tĩnh bà.



Phi công quyết định chuyển hướng bay đến Chennai, Ấn Độ, nơi gia đình bị trục xuất để phi cơ có thể tiếp tục bay đến Bali.



Sau đó hai vợ chồng và đứa con đuợc cho bay tới Kuala Lumpur, Mã Lai Á, nơi họ phải lên một chuyến bay để trở về Doha.



Một viên chức cho biết, "Một phụ nữ cùng với chồng và một đứa con, tất cả đều là công dân Iran, đã bị hãng Qatar Airline trục xuất, vì nữ hành khách này đã say rượu đã ứng xử không hay với các tiếp viên phi hành đoàn khi phi cơ đang bay. Họ được gửi đến Kuala Lumpur bằng chuyến bay 6019 của hãng Batik Air để đi Doha."



Hãng Qatar Airways nói với báo tờ Times of India, "Vì tôn trọng sự riêng tư của hành khách, chúng tôi không có ý về những trường hợp cá nhân." Hãng cũng không tiết lộ tên tuổi của cặp vợ chồng.