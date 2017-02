Máy bay không gian bí ẩn nhất của Không quân Hoa Kỳ

Máy bay X-37B hạ cánh tại căn cứ không quân Vandenberg.

WASHINGTON DC - X-37B là dự án máy bay không gian do Không quân Hoa Kỳ phát triển và vận hành suốt nhiều năm qua, nhưng chưa hề công bố mục đích thật sự. Tổ chức NASA Spaceflight mới đây cho biết, máy bay không gian X-37B của Không quân Hoa Kỳ có thể sắp được đưa trở lại Trái Đất sau thời gian dài ở trên quỹ đạo. Tổ chức này không thuộc Cơ quan không gian NASA, nhưng được coi là nguồn tin độc lập đáng tin cậy về các dự án của NASA.



Tuy nhiên, Không quân cho biết, họ vẫn chưa có kế hoạch hạ cánh cho X-37B, và khẳng định chiếc máy bay vũ trụ đầy bí ẩn này vẫn ở trên quỹ đạo để thực hiện các thử nghiệm thường kỳ.



Không quân Hoa Kỳ cho tới nay vẫn giữ kín mục đích thật sự của X-37B, khiến truyền thông và người dân đặc biệt chú ý tới dự án này. X-37 ban đầu được phát triển bởi NASA vào năm 1999 như một tàu con thoi có thể sử dụng nhiều lần. Tới năm 2006, Không quân công bố phiên bản X-37B do lực lượng này phát triển.

Hầu hết các hoạt động của dự án đều được giữ bí mật kể từ đó. Không quân Hoa Kỳ chỉ cho biết đây là chương trình thử nghiệm công nghệ, để tìm cách phát triển phương tiện không gian không người lái thế hệ mới. Một số chuyên gia cho rằng, X-37B là phương tiện chuyên chở các hệ thống vũ khí không gian, vệ tinh do thám, hoặc nhiều hệ thống cảm biến quan sát.



Mẫu máy bay X-37B đầu tiên được phóng vào năm 2010 và ở trên không gian trong 224 ngày. Chiếc thứ hai lên quỹ đạo vào năm 2011 và có thời gian hoạt động gấp đôi, lên tới 469 ngày. Máy bay X-37B thứ 3 cất cánh vào năm 2012, hoạt động liên tục trong 675 ngày. Cả 3 máy bay này đều hạ cánh ở căn cứ không quân Vandenberg, tiểu bang California.



Chiếc X-37B hiện tại đã hoạt động được 640 ngày và dự kiến trở lại Trái Đất trong năm nay.