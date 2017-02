Máy bay không người lái bay lạc gần 1,000 cây số

COLORADO - Một máy bay không người lái RQ-7B Shadow mất tích của Lục quân Hoa Kỳ đã được một người leo núi phát hiện cách vị trí tìm kiếm tới 900 cây số. Một người leo núi đã tìm thấy chiếc máy bay không người lái (UAV) RQ-7B Shadow của Lục quân bị mất tích từ tuần trước. Nó bị gãy một cánh, mắc vào cành cây tại tiểu bang Colorado, cách địa điểm mất tích hơn 960 cây số.Các sĩ quan điều khiển tại căn cứ Huachuca, tiểu bang Arizona, đã mất dấu chiếc RQ-7B vào cuối tuần trước khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện do thám. Viên chức quân đội đã mở nhiều cuộc tìm kiếm nhưng không có kết quả, và cho rằng máy bay đã đâm xuống đất và vỡ tan ở khu vực gần căn cứ. Máy bay RQ-7 Shadow là mẫu UAV hạng nhẹ, dùng cho nhiệm vụ do thám, nhận dạng mục tiêu và đánh giá tình trạng chiến trường.Máy bay được điều khiển từ xa qua sóng radio, có camera quang điện - hồng ngoại, và làm mát bằng nitơ lỏng. Mỗi chiếc RQ-7 Shadow có giá $1.5 triệu Mỹ kim. Máy bay dài 3.4 mét, sải cánh 4.3 mét, khối lượng rỗng 84 ký. RQ-7 Shadow có thể hoạt động liên tục trong 6 tiếng, tốc độ hành trình 130 cây số/giờ và độ cao tối đa là 4,500 mét. Trung đoàn Không quân - Lục quân số 13 tại căn cứ Huachuca là nơi chuyên huấn luyện, điều khiển, và bảo trì dòng UAV này.

Số người bỏ quốc tịch Hoa Kỳ cao kỷ lục

WASHINGTON DC - Số liệu thống kê của Hoa Kỳ cho thấy, tỷ lệ công dân nước này từ bỏ quốc tịch trong năm ngoái cao chưa từng có, chủ yếu do liên quan đến thuế. Số liệu từ Cơ quan ghi danh liên bang UFR cho thấy, năm ngoái hơn 5,400 người Mỹ từ bỏ quốc tịch, tăng 26% so với 2015.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các quy định liên quan đến thuế. Theo đó, người Hoa Kỳ dù sống ở nước ngoài vẫn phải có trách nhiệm đóng thuế, hầu hết họ không phải nộp thuế vì có thể bù vào khoản họ trả cho người thu thuế ở nước họ sống. Tuy nhiên, những người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế cho Cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ, kể cả sau khi họ đã trả thuế cho chính phủ nơi họ đang sinh sống. Ngoài ra, họ cũng phải nộp bản khai thu nhập mỗi năm, bao gồm mọi khoản tiền họ kiếm được. Người Hoa Kỳ sống ở nước ngoài còn phải đóng thuế cho bất kỳ khoản tiền lời nào họ có được nhờ bán nhà.

Trong danh sách từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ năm ngoái có Ngoại Trưởng Anh Boris Johnson. Ông sinh ra ở New York nên mang song tịch Anh-Hoa Kỳ.