Máy bay lao xuống nhà dân, 3 người thiệt mạng

RIVERSIDE – Ba người đã thiệt mạng và 2 người bị thương vào hôm thứ Hai, sau khi một máy bay tư nhân đâm thẳng xuống một khu dân cư ở Riverside, phá hủy 2 căn nhà và gây ra một đám cháy kéo dài nhiều giờ. Nhà chức trách cho biết, cả 3 người thiệt mạng và 2 người sống sót đều là người trên máy bay. Không có ai trong 2 ngôi nhà dưới đất bị thương. Máy bay chở 5 người, được cho là những người trong cùng 1 gia đình, vừa mới dự một cuộc thi của các đội cổ vũ (cheerleading team) tại Disneyland.Chiếc Cessna 310, được lái bởi 1 phụ nữ, cất cánh từ phi trường Riverside để về San Jose. Lúc 4:40 chiều, vì một lý do chưa rõ, đã lao xuống các ngôi nhà trên đường Rhonda, cách phi trường 1 dặm về phía đông. Một người dân trong khu vực cho biết, máy bay rơi có sức mạnh như một vụ động đất, và tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ thổi bùng lên trời.Ba người thiệt mạng bao gồm 1 người đàn ông, 1 phụ nữ, và 1 cô gái tuổi teen. Hai người sống sót là 2 phụ nữ trưởng thành. Một người bị phỏng độ 3 trên hơn 90% cơ thể, và người còn lại có thể đã bị tổn thương khí quản. Ngoài 2 ngôi nhà bị phá hủy, một số ngôi nhà lân cận cũng bị hư hại. Một nhân chứng cho biết, người lái máy bay phải mất 3 lần mới khởi động được phi cơ, và đã cất cánh một cách vội vã khi trời vừa bớt mưa.

Mực nước ở hồ Tahoe lên mức cao nhất trong vòng 1 thập niên qua

NEVADA – Các đợt mưa và tuyết trên các dãy núi xung quanh hồ Tahoe đã khiến mực nước trong hồ lên đến mức cao nhất trong vòng hơn 1 thập niên qua. Sau khi chịu đựng 5 năm hạn hán liên tiếp, các nhà khoa học cho biết, hồ nước trên dãy Sierra nay đã có đủ nước để làm đầy các hồ dự trữ ở hạ lưu, và đáp ứng nhu cầu nước của khu vực thành phố Reno trong vòng ít nhất 2 năm tới. Vào ngày 1 tháng 2, lượng tuyết tại vùng lòng chảo Tahoe là 233% so với mức thông thường.

Cựu giáo viên nhận án tù vì lạm dụng trẻ em tại Phi Luật Tân

SANTA ANA – Một cựu giáo viên tại Santa Ana vào hôm thứ Hai đã bị kết án 190 năm tù giam, vì tội tấn công tình dục 2 bé gái, trong chuyến du lịch đến Philippines. Trong 3 chuyến đi đến Philippines từ năm 2006 đến 2012, bị cáo Robert Ornelas, 65 tuổi, đã tấn công tình dục 2 bé gái bản xứ, khi đó mới 8 tuổi. Ornelas đã quay phim lại sự việc, và đem các đoạn phim này về Hoa Kỳ. Một người thân của Ornelas phát hiện các đoạn phim ấu dâm trong máy điện toán của ông ta vào năm 2013, và báo cảnh sát.

Quan tòa đã quyết định tuyên phạt Ornelas hình phạt tối đa, sau khi bồi thẩm đoàn xác định bị cáo có tội đối với các cáo buộc tấn công tình dục trẻ em ở nước ngoài, và sản xuất phim ảnh ấu dâm. Ornelas từng là giáo viên của học khu Santa Ana từ năm 1992 đến 2003.

Bắt giữ nghi can liên tục gây ra 6 vụ cướp ngân hàng

SANTA ANA – Một người vô gia cư đã bị bắt vì có liên quan đến 6 vụ cướp ngân hàng và âm mưu cướp ngân hàng, trong đó có 5 vụ cướp đã được kẻ này thực hiện chỉ trong vòng 1 ngày, theo lời cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Nghi can Joseph Perez, 27 tuổi, bị bắt hôm thứ Hai, sau khi cảnh sát lần theo tín hiệu của một dụng cụ dò tìm, và đến được vị trí nơi Perez đang đi bộ. Perez bị giam tại nhà tù Santa Ana và không được cho bảo lãnh.







Perez tấn công ngân hàng Bank of America trên đường Bristol vào sáng thứ Bảy, và rời đi với một số tiền mặt. Tên cướp táo tợn này sau đó tấn công thêm 5 ngân hàng khác, từ 11:15 sáng đến 3:13 chiều ngày thứ Hai, tại các thành phố Santa Ana và Fountain Valley. Tại 1 ngân hàng, Perez đã lấy ra một vũ khí. Tuy nhiên, đa số các vụ cướp hôm thứ Hai đều không thành công.

Tại ngân hàng Bank of the West, ngân hàng cuối cùng bị cướp trong hôm thứ Hai, khi Perez đòi đưa tiền. Các nhân viên tại đây đã đưa cho nghi can một túi tiền mặt, có chứa một thiết bị định vị. Perez sau đó rời đi trên một chiếc Chevy Suburban màu xanh. Cảnh sát dò theo thiết bị định vị đến một nhà hàng, và tìm thấy túi đựng tiền bị vất dưới gầm chiếc SUV không có người. Các cuộc tìm kiếm ở khu vực xung quanh đã giúp cảnh sát phát hiện Perez đi bộ trên đường Bristol.

Trung tâm Do Thái bị dọa đánh bom

LOS ANGELES – Trung tâm cộng đồng Do Thái Westside tại Los Angeles đã bị dọa đánh bom vào hôm thứ Hai, trong lúc hàng loạt cơ sở Do Thái trên khắp Hoa Kỳ cũng nhận những lời đe dọa tương tự trong vài ngày qua. Nhà chức trách đã kiểm tra Trung tâm Westside, nhưng không tìm thấy chất nổ. Cảnh sát cho biết, không có bằng chứng cho thấy các lời đe dọa nêu trên là đáng tin cậy.

Trong những ngày qua, nhiều cơ sở và trường học của người Do Thái đã nhận được các cuộc điện thoại dọa đánh bom. Vào hôm thứ Hai, trung tâm Do Thái Merage tại Irvine cũng bị đe dọa, khiến 1,000 người phải di tản. Nhà chức trách liên bang hiện đang điều tra sự việc.

Ông cụ cao tuổi qua đời sau khi bị chó pit pull tấn công

LOS ANGELES – Một ông cụ 76 tuổi đã qua đời, sau khi bị chó pit pull tấn công vào hồi đầu tháng. Ông Valentine Herrera đã bị thương nặng, sau khi ông và con chó nhỏ của ông bị cắn xé bởi 2 con chó pit pull lớn của nhà hàng xóm. Con chó nhỏ giống Pomeranian của ông Herrera bị cắn chết ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra lúc 6 giờ tối, ngày 2 tháng 2. Ông Herrera bị thương trầm trọng sau sự việc, và qua đời vào trưa thứ Hai.

Vụ nổ súng tại Kansas sẽ được điều tra theo tội thù ghét

KANSAS – Vụ nổ súng tại tiểu bang Kansas, khiến 1 kỹ sư người Ấn Độ thiệt mạng, sẽ được điều tra theo tội thù ghét, theo lời FBI loan báo hôm thứ Ba. Vào ngày 22 tháng 2, một vụ nổ súng đã xảy ra tại nhà hàng Austins Bar and Grill, thành phố Olathe, tiểu bang Kansas. Vụ nổ súng giết chết anh Srinivas Kuchibhotla, 32 tuổi, và làm bị thương anh Alok Madasani, 32 tuổi, và Ian Grillot, 24 tuổi. Anh Kuchibhotla qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nghi can Adam Purinton bị bắt vào rạng sáng thứ Năm trước tại Clinton, Missouri, và đang bị giam với mức tiền tại ngoại $2 triệu Mỹ kim. Kẻ này được đưa về Olathe vào hôm thứ Sáu, và bị truy tố 1 tội sát nhân và 2 tội âm mưu sát nhân. Cơ quan FBI, cùngvới Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, đang hợp tác với Sở cảnh sát Olathe để điều tra vụ nổ súng như một vụ án vì lòng thù ghét.

Xe hơi lao vào đoàn diễn hành tại Alabama

ALABAMA – Vào sáng thứ Ba, một chiếc SUV đã lao vào đám đông tham dự buổi diễn hành Mardi Gras tại vùng vịnh Alabama, chỉ vài ngày sau khi một sự kiện tương tự xảy ra ở New Orleans. Ít nhất 12 người đã bị thương trong sự việc, trong số này có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tài xế gây tai nạn là một người đàn ông 73 tuổi. Người này nói rằng, chân của ông bị trượt khỏi chân thắng và đạp sang chân gas, khiến chiếc xe lao vào ban nhạc diễn hành của trường trung học Gulf Shores.

Cảnh sát đang kêu gọi những người có mặt ở hiện trường nên cung cấp hình ảnh và phim mà họ ghi lại được về sự việc, để hỗ trợ điều tra. Tất cả các nạn nhân đều là thiếu niên tuổi teen, học sinh của trường Gulf Shores. Cảnh sát cho biết, tài xế gây tai nạn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi rượu hay ma túy, và cảnh sát cũng tin rằng đây không phải là hành động cố tình. Người tài xế cũng tình nguyện chịu thẩm vấn và xét nghiệm ma túy. FBI đang hỗ trợ điều tra sự việc.