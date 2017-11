Máy có thể phát hiện người có ý định tự tử

Máy có thể đọc được suy nghĩ của con người

Một người khi có ý định tự tử, họ không nói ngay với bạn bè, gia đình, hoặc thậm chí với bác sĩ của họ. Họ có thể cảm thấy xấu hổ với ý định đó, với cảm xúc của mình, và chỉ muốn biến mất trên cõi đời này mà thôi.

Đó là lý do vì sao khó dự đoán và ngăn cản người có ý định tự tử. Ngay cả bác sĩ cũng không có công cụ nào để chẩn đoán xem ai đó có ý định tự tử hay không, cho đến tuần này, một nhóm các nhà nghiên cứu đã công bố một kỹ thuật hình ảnh não mới, qua đó có thể xác định được những người có ý nghĩ tự tử.

Kết quả của nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior, đã đưa ra khuôn mẫu phổ biến mà những người tự tử có thể thay đổi quan điểm của họ nếu họ cố gắng. Nghiên cứu cho thấy những cảm giác và suy nghĩ tự sát có mối liên hệ sâu sắc với cách não xử lý thông tin.



Tham gia cuộc nghiên cứu có 34 người trưởng thành trẻ tuổi, một nửa trong số đó từng nghĩ đến việc tự tử và một nửa còn lại thì không có. Những người tham gia được đặt trong một máy chụp ảnh cộng hưởng chức năng (fMRI), đo hoạt động của não bằng cách theo dõi dòng máu. Các nhà nghiên cứu cho mỗi người thấy 30 từ liên quan đến tự sát và cảm xúc tích cực và tiêu cực, bao gồm "cái chết," "tuyệt vọng," "vô tư," "tử tế," "rắc rối," và "lo lắng."



Máy đã tìm ra người nào có ý định tự tử, người nào không.

Marcel Just, giáo sư về thần kinh học, khoa tâm lý học tại Đại học Carnegie Mellon, là tác giả chính của nghiên cứu. Với kết quả này, nhóm nghiên cứu của Just đã rất tự tin với tỉ lệ 91% thành công.

Mặc dù nghiên cứu còn nhỏ nhưng nó cho thấy fMRI được sử dụng song song với máy đọc, một cách tiếp cận mới giúp giải quyết một số thách thức dựa vào hình ảnh để đưa ra kết luận về hoạt động của não.

Nếu kỹ thuật này thành công trong các nghiên cứu lớn hơn, nó có thể trở thành một công cụ quan trọng trong việc giúp các bác sĩ đánh giá nguy cơ tự tử và phát triển các phương pháp điều trị có mục đích. Ví dụ, nếu một nhà tâm lý học có thông tin tốt hơn về những khái niệm đã được thay đổi trong một bệnh nhân tự tử, họ có thể điều chỉnh liệu pháp nói chuyện hoặc thuốc để thay đổi cách suy nghĩ của người đó.

Nước Mỹ từng đương đầu với đại dịch tự tử và được ví như một 'quốc nạn'. Số liệu của năm 2016 cho thấy tỉ lệ tử vong do khủng bố ở Mỹ tăng mạnh trong 15 năm qua, thế nhưng tự tử hiện là một nguyên nhân khác gây tử vong nhiều ở Mỹ nhưng ít được chú ý hơn và chẳng ai có ý định làm gì để ngăn chặn.

Cũng trong năm 2016, Trung tâm Thống kê Y tế quốc gia Mỹ công bố một công trình nghiên cứu lớn về vấn đề tự tử trên khắp nước Mỹ. Kết quả gây choáng váng: Tỉ lệ các vụ tự tử theo độ tuổi ở Mỹ tăng 24% trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2014. Số người tự tử gia tăng ở mọi độ tuổi (chỉ trừ lứa tuổi ngoài 75) và mọi chủng tộc và giới tính (trừ đàn ông da đen). Vào năm 2014, tỉ lệ tự tử trên toàn nước Mỹ tăng lên mức 13/100,000 người. Trong khi đó, tỉ lệ bị giết hại thấp hơn nhiều, chỉ là 5.1/100,000 người trong năm 2013.