May mắn hơn trúng số, bị sét đánh mà không chết

Chiếc giày bị sét chạy xuyên qua của anh Mathias Steinhuber. (CHP Valley Air Operations)SACRAMENTO, California - Một người Áo thích đi bộ dã ngoại đã gặp may mắn, sau khi một tia sét đánh trúng thẳng vào phía sau đầu, truyền xuống bàn chân rồi thoát ra ngoài. Thay vì bị chết cháy đen như trong hầu hết trường hợp, anh người Áo này chỉ bị phỏng nặng và đang hồi phục khả quan tại bệnh viện, có thể nói chuyện với báo chí.Mathias Steinhuber, 31 tuổi, cho biết anh đã lên tới đỉnh cao 9,000 feet (2,740 mét) của núi Sierra Nevada, đi phía đằng trước mấy người bạn trong nhóm. Anh đang giơ hai tay lên để chụp ảnh thì bị sét đánh.Mathias Steinhuber tại bệnh viện trị phỏng ở UC Davis.Điện trời đã bắn xuyên qua người anh, và thoát ra ngoài qua chiếc giày anh mang dưới chân. Anh mô tả bị choáng váng đến nỗi không biết chuyện gì đã xảy ra.Từ Trung Tâm Chữa Phỏng (Burn Center), thuộc bệnh viện University of California, Davis Hospital, anh Steinhuber nói với các báo, “Giống như trong một giấc mơ. Tôi tỉnh dậy, thấy máu đầy người, quần áo cháy xem tả tơi. Ở một khoảng cách nào đó, tôi nghe bạn gái tôi la to kêu tên tôi. Ban đầu tôi tưởng mình bị rớt xuống núi, chứ không nghĩ mình bị sét đánh.”Anh Steinhuber nói anh không nhớ bị sét đánh. Anh có thể nhìn thấy một cơn giông ở đằng xa, thế nhưng không thấy mưa hoặc sét ở gần đó.Anh Steinhuber bị những vết phỏng trên khắp thân thể. Anh phải vất vả cố sức bước đi, khi một phi hành đoàn máy bay trực thăng tới cứu anh vào hôm thứ Ba, 22 tháng Tám, trên một đỉnh núi trống trải gần ngọn Donner Summit.Anh và bạn gái từ Innsbruck, nước Áo, đang thăm một người bạn là Carla Elvidge, ở Truckee, Bắc California, gần hồ Tahoe.Bà Elvidge nói rằng bà, anh Steinhuber và bạn gái là Kathrin Klausner, đang đi bộ dã ngoại từ Summit Donner đến Squaw Valley. Cả ba đều mê đi bộ dã ngoại.Anh Steinhuber đi phía trước bạn bè, và lên tới đỉnh Tinkers Knob. Đây là một đỉnh núi trọc, từ đó người ta nhìn thấy phong cảnh bao la của những ngọn núi xung quanh và những khu rừng bên dưới.Bà Elvidge nói, “Anh ấy đang chụp một tấm ảnh, và điều kế tiếp mà tôi biết, tôi nhìn thấy tia chớp trắng này, như một vụ nổ vậy.”Anh Steinhuber đã bị đánh văng đi. Đôi giày và tất cả quần áo của anh, kể cả đồ lót, đều bị xé rách ra khỏi người anh.Tia sét làm cháy xém quần áo anh, và đốt một lỗ hổng xuyên qua một chiếc giày tennis của anh.Một tia sét thứ nhì đánh vào bên cạnh bà Klausner. Bà cảm thấy điện chạy trong người. Cả hai quyết định đi tìm chỗ trú ẩn và kêu cứu, theo bà Elvidge cho biết.Một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống Tinker Knob, ở độ cao 8,949 feet, thả một nhân viên y tế xuống chăm sóc cho anh Steinhuber.Anh được đưa tới bệnh viện Tahoe Forest Hospital ở Truckee, rời bay đến trung tâm chữa phỏng Burn Center, thuộc bệnh viện Univeristy of California, Davis Hospital. Ở đó anh được xác định là ở trong tình trạng khá tốt.Bà Elvidge và bà Klausner đi bộ ngoài trời, không biết chắc anh Steinhuber có thể sống sót hoặc chịu đựng những vết thương gây suy yếu hay không, theo bà Klausner nói.Anh Steinhuber và bà Klausner nói rằng họ cảm thấy may mắn vô cùng khi anh thoát chết, và biết ơn việc đáp ứng nhanh chóng từ các nhân viên cứu nạn.Anh Steinhuber nói, “Có người nói với tôi rằng trúng số thì có mức xác suất cao hơn so với chuyện bị sét đánh. Tôi thà trúng số còn hơn.”