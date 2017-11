May quá, California không nằm trong danh sách "béo phì"

Hơn 70% số người lớn ở độ tuổi từ 20 trở lên tại Hoa Kỳ được coi là bị thừa cân hoặc béo phì. Đó là một vấn đề rất lớn trên cả nước, nhưng một vấn đề tồi tệ hơn là tình trạng này chỉ nổi trội ở một số bang.



WalletHub gần đây đã so sánh tất cả 50 tiểu bang và District of Columbia trên 19 số liệu khác nhau bao gồm số người béo phì và thừa cân và số liệu về lượng đồ uống có đường được tiêu thụ ở đó.



Các tiểu bang có tỷ lệ phần trăm người lớn thừa cân cao nhất là Nevada, Alaska, New Jersey, Montana và Florida. Số người lớn béo phì cao nhất nước tập trung tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Alabama, West Virginia và Arkansas.



Tình trạng tương tự, nhưng ở trẻ em, cho thấy: Tỷ lệ phần trăm trẻ em thừa cân cao nhất là ở North Dakota, Kansas, Florida, Tennessee và South Dakota. Tỷ lệ phần trăm trẻ em béo phì cao nhất là ở Mississippi, Texas, West Virginia, Kentucky, Louisiana và Đảo Rhode.



May quá, California không nằm trong danh sách những tiểu bang 'bị béo phì', bởi ai cũng biết béo phì là bệnh, và người béo phì sẽ mang nhiều rủi ro mắc các bệnh: cao cholesterol, đau tim, cao huyết áp, gout, tiểu đường tuyp 2, trào ngược acid, viêm xương cơ, và ung thư.