MC giật mình khi cô gái miền Tây muốn ‘dạy’ chồng bớt hiền

Tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 325, phần 1 là chàng trai Nguyễn Văn Thạo (30 tuổi, quê gốc Thái Bình, hiện làm việc tại TP.Sài Gòn) và cô gái Đỗ Thị Hà My (24 tuổi, quê Tiền Giang, nhân viên kinh doanh tại TP.Sài Gòn).

Trong chương trình, Hà My khiến MC Quyền Linh và Cát Tường ngưỡng mộ khi cho biết, ngoài công việc chính ở TP.Sài Gòn, vào cuối tuần cô thường về Bến Tre để làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch.

Hà My cũng tâm sự, cô là người hòa đồng tuy nhiên cũng khá nóng tính. Chính sự nóng tính đã khiến người yêu cũ thời sinh viên của cô không chịu nổi nên đã rời xa cô.

Đến nay, trải qua thời gian đi làm và tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng, Hà My nói, cô đã kiềm chế bớt sự nóng tính của mình. Tuy vậy cô vẫn mong muốn tìm được người đàn ông điềm tĩnh, có chính kiến.

Phía bên kia bức rèm, chàng trai Văn Thạo được MC Quyền Linh đánh giá là người dễ thương, hiền lành, chân thật. Văn Thạo cho biết, anh lười yêu nên 30 tuổi anh mới trải qua một mối tình thời sinh viên. Đến nay, anh đã tiết kiệm được một số vốn và đã có nhà. Nếu gặp được người như ý, anh muốn tổ chức đám cưới vào năm tới.

Mẫu người phụ nữ lý tưởng được Văn Thạo đưa ra là người mạnh mẽ, cá tính và xinh giống MC Cát Tường. Văn Thạo cũng nói, anh thích con gái miền Tây vì con gái miền Tây rất dễ thương và luôn biết làm nũng chồng.

Trước lo ngại cô gái bên kia bức rèm quá mạnh mẽ và nóng tính, sẽ thường xuyên la mắng anh, Văn Thạo cho biết, khi đó, anh sẽ nhờ bố mẹ hai bên trợ giúp. Câu trả lời của chàng trai càng khiến hai MC có cảm tình vì sự chân thật và hiền lành của anh.

Khi cặp đôi gặp nhau, Văn Thạo đã dành những lời có cánh cho Hà My. Anh cho rằng, sự dễ thương của Hà My vượt quá tưởng tượng của anh. Văn Thạo cũng đã mời Hà My khiêu vũ và dẫn dắt cô đi theo bước nhảy của mình.

Sự lãng mạn, ngọt ngào và bản tính hiền lành của chàng trai gốc Bắc đã khiến Hà My rung động. Vì thế, khi Văn Thạo hỏi, cô có ngại nếu anh là người quá hiền? Hà My cho biết, cô không ngại nếu anh hiền vì nếu hiền cô sẽ có cách để anh không còn hiền nữa.

Câu nói của Hà My khiến MC và khán giả trường quay tỏ ra lo ngại cho chàng trai. Tuy vậy cuối cùng, một cái kết có hậu cũng đã đến với cặp đôi.

