MC nổi tiếng bị lừa $260 mua ba bình... nước đường

Ba bình nước đường được mua với giá $260.HÀ NỘI - MC Thảo Vân là một tên tuổi hầu như ai cũng biết ở Việt Nam. Bà MC 47 tuổi này có nhiều tài, nhan sắc dễ nhìn, khéo ăn khéo nói, còn hát hay nữa chứ. Thế mà bà bị một người lạ chắc cũng khéo nói ngon ngọt không kém, đến nổi bà bị lừa mất tiền, mà có lẽ cũng chỉ vì ham của rẻ.Vụ MC Thảo Vân bị lừa đã được đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Trà My. Nghệ sĩ này cho biết tin bà bạn Thảo Vân bị lừa mất 6 triệu đồng (khoảng $260 Mỹ kim).MC Thảo Vân mặt mày bí xị trong lúc được Trà My an ủi “của mất thay người.”Trà My cho biết vào chiều thứ Bảy, 28 tháng 10, MC Thảo Vân đang ở nhà và nhận được một cú gọi từ một người tên là Tuấn, tự xưng ở cùng tòa nhà với bà và rủ... mua mật ong rừng. Người này còn cho biết đây là loại mật ong ngon nên bà MC tin tưởng, nhận lời mua một bình 5 lít.Ít phút sau, một người giao hàng mang một bình mật ong lên cho MC Thảo Vân và nhận 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, nữ MC lại tiếp tục nhận được điện thoại của người tên Tuấn. Người này nhờ MC Thảo Vân nhận giùm hai bình mật ong giúp anh với giá 4 triệu đồng vì hiện tại anh này không có nhà và hứa sẽ trả lại tiền cho bà sau. Nữ MC không mảy may nghi ngờ, rút 4 triệu đồng giao cho người bán. Như vậy tổng cộng mất hết 6 triệu.Thời gian lường gạt kéo dài không tới 5 phút.Sau đó, MC Thảo Vân bỗng nghi ngờ có điều gì không đúng. Bà sai cháu chạy xuống số nhà mà người đàn ông kia tiết lộ thì mới biết đây là căn hộ của một người ngoại quốc. Bà gọi lại số của người bán thì cũng không liên lạc được. Và đến khi xem xét ba bình thì mới khám phá đó chỉ là ba bình nước đường.Trà My cho biết bà vừa giận vừa thương vì MC Thảo Vân, vì bà bạn này rất dễ tin người.