McCain chỉ trích chuyến đi VN của Trump: "Không nhắc tới nhân quyền - Buồn"

Trump bị phản đối tại Việt Nam

Nữ ca sĩ bất đồng chính kiến Mai Khôi đã len lỏi được vào đám đông đứng hoan nghênh đoàn xe của Tổng Thống Donald Trump chạy vào trung tâm Hà Nội, nơi nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã tổ chức đại tiệc "chiêu đãi" do chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế vào đêm thứ Bảy. Mai Khôi được so sánh như một "Lady Gaga" của Việt Nam, đã nhiều lần lên tiếng về việc thiếu tự do và dân chủ tại Việt Nam. Biểu ngữ mà cô cầm trên tay đã viết dòng chữ có nghĩa "Bình an cho ông Trump" được sửa thành "Tè trên ông Trump." Khi được hỏi liệu ông có nhắc tới vấn đề nhân quyền với CSVN hay không trên chiếc Air Force One trên đường đến Hà Nội, Tổng Thống Trump nói rằng ông có "nhiều vấn đề khác" để nói với các lãnh tụ cộng sản ở đây.



HÀ NỘI - Trong ngày thứ Bảy, khi Tổng Thống Donald Trump còn ở Việt Nam để dự tiệc quốc yến tại Hà Nội vào buổi tối và chuẩn bị cho buổi tiếp đón long trọng chính thức sáng Chủ Nhật, thì Nghị Sĩ Liên Bang John McCain tại Hoa Kỳ đã viết Tweet rằng ông rất "buồn" vì Tổng Thống Trump đã không hề nhắc tới vấn đề nhân quyền trong thời gian có mặt tại Việt Nam.



Tại Hà Nội, không những không nhắc tới nhân quyền, ông Trump còn mô tả đất nước Việt Nam rất "kỳ diệu" và khen các lãnh tụ cộng sản đã giúp cho đất nước này được như vậy.



Tại Mỹ, vị nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa từ Arizona viết theo kiểu cách như Trump thường viết trên Twitter: "@POTUS in #Danang & no mention of human rights - Sad."



POTUS là chữ viết tắt cho "tổng thống Hoa Kỳ," tức là câu trên có nghĩa "Tổng thống Hoa Kỳ có mặt tại Đà Nẵng và không nhắc tới nhân quyền - Buồn."



Ông McCain từng là phi công của Hải Quân Hoa Kỳ và bị Cộng Sản Việt Nam bắt làm tù binh hơn bốn thập niên trước đây. Ông đã bị cộng sản tra tấn và hành hạ cho đến ngày ông được thả.



Trong mấy tháng qua, hay đúng hơn là từ ngày ông Trump lên làm tổng thống, Nghị Sĩ McCain luôn là người cầm đầu nhóm Cộng Hòa chỉ trích tổng thống trong nhiều vấn đề. Sự xích mích bắt nguồn từ ngày tranh cử tổng thống, khi ông Trump phỉ báng ông McCain, nói rằng ông McCain không xứng đáng được gọi là người hùng vì ông bị CSVN bắt làm tù binh. Trong thời chiến Việt Nam thì ông Trump đã tránh đi quân dịch mấy lần, viện lý do sức khỏe này nọ và dùng tiền làm thế lực để được bác sĩ viết đơn khai bệnh hầu không bị bắt lính.



Vào đầu tuần này, trước khi ông Trump bay đến Việt Nam, một nhóm gồm 20 Dân Biểu Liên Bang thuộc cả hai đảng chính trị đã viết thỉnh nguyện thư và kêu gọi ông Trump hãy nêu vấn đề nhân quyền với Cộng Sản Việt Nam khi ông đến Hà Nội. Tổng Thống Mỹ có hai ngày chính thức thăm Việt Nam ở cấp bậc quốc gia vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Còn trước đó ông đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh của khối APEC.



Trên phi cơ Air Force One bay đến Hà Nội chiều thứ Bảy, ông Trump trả lời các phóng viên tháp tùng theo tổng thống rằng tuy nhân quyền là một vấn đề cần được thảo luận, nhưng ông muốn chú trọng đến "nhiều vấn đề khác."



Khi được hỏi rằng ông có cảm thấy cần phải nêu vấn đề nhân quyền với cộng sản Hà Nội hay không, Tổng Thống Trump nói, "Tôi cảm thấy cần. Nhưng tôi cũng sẽ nêu nhiều vấn đề khác. Nói đúng ra, tôi có bổn phận... như quý vị biết, chúng ta đã thất thu trong năm qua với Trung Quốc. Quí vị có thể tính những con số... từ $350 tỷ đến $504 tỷ. Đó chỉ mới là đối với một quốc gia. Tôi sẽ sửa lại chuyện đó."



Rồi ông nói tiếp, "Và tôi phải sửa lại những gì mà chúng ta đang có với Mễ Tây Cơ. Ông ta (tổng thống Mễ Tây Cơ) cũng có mặt ở đây hôm nay, người mà tôi đã tạo một quan hệ rất tốt."



Đó là câu trả lời của Tổng Thống Donald Trump về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Hội Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã mô tả Việt Nam đang có một hồ sơ nhân quyền "xuống dốc trong mọi lãnh vực."



Trong đại tiệc dành cho Tổng Thống Mỹ và phái đoàn Hoa Kỳ, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có mặt và nghe ông Trump khen Việt Nam là "một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh."



Và ông Trump đã chúc mừng ông Quang về "việc làm rất tốt này."