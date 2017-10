McCain không nói thẳng nhưng vẫn gợi ý Trump là "kẻ trốn quân dịch"

Nghị Sĩ John McCain đang nói chuyện với các ký giả tại Quốc Hội trong tháng 10, 2017. (Drew Angerer/ Getty Images)



Trong hơn một tuần qua, vụ Tổng Thống Donald Trump đối xử thiếu tế nhị với một quả phụ có chồng vừa tử trận tại Niger đã khiến dư luận nghĩ tới việc ông không hề đi lính một ngày nào mà lại dường như coi thường những người đã hy sinh cho đất nước. Một trong những người đã nhắc lại, một cách gián tiếp, về việc ông Trump từng dùng tiền bạc để tránh né nghĩa vụ quân dịch trong thời chiến Việt Nam là Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain từ Arizona.



Trong những cuộc phỏng vấn mới đây, ông McCain đã từ chối gọi Tổng Thống Trump là một “kẻ trốn quân dịch,” ngay cả khi ông lặp lại những lời chỉ trích gián tiếp về những lần ông Trump xin hoãn dịch vì lý do sức khỏe để không đi lính trong thời Chiến Tranh Việt Nam.



Nghị Sĩ McCain nói trên đài ABC America hôm thứ Ba, “Tôi không coi ông ấy là một kẻ trốn quân dịch. Tôi nghĩ rằng hệ thống [quân dịch] này đã sai lầm đến nỗi một số người Mỹ có thể trốn tránh trách nhiệm phục vụ đất nước.”



Nghị Sĩ McCain, một cựu phi công hải quân và tù binh, đã bị hỏi về những ý kiến mà ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình C-SPAN được chiếu ngày thứ Hai. Trong đó ông than phiền rằng quân đội đã động viên những người Mỹ nghèo nhất, trong khi những người giàu có thể tránh bị đi quân dịch.

Nghị Sĩ McCain nói với C-SPAN về thời chiến Việt Nam, “Đó là thời hỗn loạn, và phần lớn gây ra bởi sự xung đột. Và một khía cạnh của cuộc xung đột, mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, là chúng ta đã động viên những người có mức lợi tức thấp nhất của Mỹ, và những người có mức lợi tức cao nhất đã tìm được một bác sĩ có thể nói rằng họ bị gai xương. Điều đó là sai. Nếu chúng ta xin người Mỹ phục vụ, thì mọi người Mỹ sẽ phục vụ.”



Trong năm lần ông Trump xin hoãn dịch, có một lần là nhờ một lá thư của bác sĩ nói rằng ông bị đau gai xương ở hai bàn chân.



Trong thời gian vận động tranh cử tổng thống, ông Trump từng nói sự hoãn dịch vì gai xương là “vấn đề tạm thời.”



Trong khi đó, Nghị Sĩ McCain đã trải qua hơn năm năm bị bắt làm tù binh, sau khi chiếc máy bay của ông bị bắn rớt ở Bắc Việt năm 1967.

Tuy là người tránh quânh dịch, thế nhưng trong cuộc vận động tranh cử năm ngoái, ông Trump nói rằng Nghị Sĩ McCain không phải là một anh hùng thời chiến, vì “Tôi thích những người không bị bắt.”



Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây, Nghị Sĩ McCain không để lại một chút nghi ngờ rằng ông đã đề cập đến Tổng Thống Hoa Kỳ trong những lời bình luận của ông trên đài C-SPAN.



Khi một người dẫn chương trình nói rằng người ta nghĩ ông đang nói về ông Trump, vì Trump đã tìm cách xin hoãn dịch vì sức khỏe, Nghị Sĩ McCain thốt lên, “Hơn một lần, đúng thế.”



Khi được hỏi hãy mô tả mối quan hệ của ông với Trump, Nghị Sĩ McCain trả lời “hầu như không có” mối quan hệ nào cả.



Vị nghị sĩ sáu nhiệm kỳ từ Arizona này đang chống chọi với bệnh ung thư não ở độ tuổi 81. Ông xuất hiện trong chương trình The View của đài ABC America, để mừng sinh nhật của con gái ông là Meghan McCain. Mới đây cô tham gia chương trình hội thoại ban ngày này, là một thành viên trong nhóm cùng dẫn chương trình.



Tòa Bạch Ốc từ chối cho ý kiến về lời lẽ gián tiếp của Nghị Sĩ McCain về việc ông Trump đã tránh né quân dịch năm lần.