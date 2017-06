Mê "của lạ” của một bà trên 40, mấy ông bị mất tiền, vàng

Lê Thị Ly thường cho các ông uống nước có pha thuốc mê, trước khi lấy tiền hoặc vàng trên người của họ.



TRÀ VINH - Trong thời gian gần đây, người dân sống ở tỉnh Trà Vinh đã bàn tán về một người được báo chí gọi là “nữ quái gây mê.” Bà này dùng lon nước yến có bỏ thuốc mê khiến cho các ông bị điên đảo và... mất tài sản.



Đến nay công an cho biết “nữ quái” là bà Lê Thị Ly, 41 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Các nạn nhân của bà Ly đã được báo chí đổi tên, nhằm bảo vệ các ông, giúp họ không bị vợ con biết được để rồi bị “xử lý” ngay tại nhà.



Trong ngày thứ Năm, nguồn tin của VietNamNet cho biết, đến thời điểm này đã có thêm nạn nhân trình bày với cơ quan công an rằng ông từng bị Ly dùng tình giả để lừa tiền. Ông Ân, 43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, bị bà Ly lấy mất 50 triệu đồng (gần $2,200 Mỹ kim)



Nạn nhân mới nhất trình báo với công an rằng vào tháng 10 năm ngoái, ông tình cờ gặp bà Ly tại một quán nước ở Duyên Hải.



Sau một lúc nói chuyện, bà Ly ngỏ ý muốn nhờ Ân giới thiệu đến các điểm bán cá biển để mua về bán lại.

Hai ngày sau, ông Ân chở bà Ly đi xem các địa điểm thu mua cá biển tại khu vực cảng Lánh Chim, tuy nhiên “nữ quái” này không mua mà chỉ dò hỏi rồi đi về.



Hôm sau, bà Ly điện thoại hẹn anh Ân ra nói chuyện và ngỏ lời mời người đàn ông này về nhà bà ở Kiên Giang chơi.



Tuy nhiên, trước khi đi bà Ly nói rằng vì trước đó đã bán bộ vòng vàng để tiêu xài, giờ về nhà gia đình không thấy số nữ trang này sẽ chửi nên muốn mượn “anh” Ân 50 triệu đồng để mua lại bộ vòng. Ngoài ra, bà Ly còn hứa sẽ đầu tư mở vựa cá cho “anh” làm quản lý.



Tin lời mật ngọt của bà Ly, Ân gật đầu đồng ý.

Ngay hôm sau, Ân cùng người cháu và bà Ly đi xe qua Cần Thơ. Tại đây, cả ba thuê khách sạn để nghỉ và đến tiệm vàng mua bộ vòng vàng với số tiền nói trên.



Trên đường về lại khách sạn, bà Ly ghé quán nước mua một xâu lon nước yến.

Đến khách sạn bà Ly yêu cầu “anh” Ân ở chung phòng với mình. Sau đó bà Ly đưa cho Ân lon nước yến và kêu uống để “lấy lại sức” và “tăng sức.” Tuy nhiên, sau khi uống xong uống ly nước có pha thuốc mê của phụ nữ mới quen, ông Ân lăn đùng ra ngủ mê man.



Đến sáng hôm sau, người cháu phát hiện “cậu” Ân nằm bất tĩnh, quần áo còn y nguyên. cháu đã đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu. Còn bà Ly thì đã biến mất cùng với bộ vòng vàng.



Cuộc điều tra cho thấy bà này đã “hạ gục” nhiều ông khác với mưu kế tương tự để lấy tiền của họ.

Trong một vụ lừa khác thì bà Ly lấy tên là Linh. Sáng ngày 30 tháng 12, 2016, ông Duy, 50 tuổi, ở Bạc Liêu, ngồi uống nước tại quán cà phê Bảo Ngọc thì một phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh đi sang rồi nói, “Sao cái điện thoại của em các số khác đều gọi được, riêng số cha của em thì gọi không được.”



Lúc này, ông Duy không để ý nhưng bà này vẫn xưng “em” và tự giới thiệu tên Linh xin ông lấy điện thoại gọi sang máy mình để “check” thử.



Khi xem lại điện thoại xong, ông Duy hỏi Linh ở đâu thì phụ nữ này nói quê mình ở Kiên Giang.

Nói chuyện được một lúc, ông Duy chạy xe đi công việc. Trưa cùng ngày, Linh gọi điện cho ông Duy nhờ chở đi viếng Phật Bà Quan Âm, còn được gọi là Mẹ Nam Hải trong vùng này, ở ven biển Nhà Mát.



Một điều tra viên kể, “Cô ta nói muốn đi viếng Mẹ Nam Hải nhưng không có biết đường nên nhờ ông Duy chở đi. Lúc đó, ông Duy nhắn tin lại nếu em không ngại thì chút nữa anh đưa em đi.”



Ông Duy chở Linh về phía biển Nhà Mát, trên đường đi ông này hỏi Linh vì sao sang Bạc Liêu một mình. Linh than thở, tình duyên dang dở đang chờ ly dị và cần người trò chuyện.



Linh còn nói chồng mình làm công an ở Kiên Giang. Tối cùng ngày, Linh rủ ông Duy vào nhà nghỉ để “tâm sự.”



Tại đây, Linh đưa cho ông Duy lon nước yến (cũng nước yến) và ra vẻ mời mọc uống “cho khỏe.” Ông Duy hớp một ngụm rồi ngồi trên giường tính “trò chuyện” với Linh nhưng trong chốc lát thì ngất đi. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, tay chân bủn rủn, ông mới biết 18 chỉ vàng đeo trên người đã biến mất cùng “người tình” chưa được trăm năm.



Ông Duy cố lết (rất thểu nảo) xuống quầy tiếp tân và nhờ nhân viên của nhà nghỉ trình báo công an. Người đàn ông này sau đó được chở đi cấp cứu.



Ngoài hai ông Ân và Duy nói trên, còn có một ông tên Bén ở Sóc Trăng. Sao màn làm quen, “em Ly lúc này xưng tên là Sinh được ông Bén dắt đến nhà một người bạn rồi làm gà nhậu. Tại đây thì cả hai ông mới uống được mỗi ông một lon bia thì lăn đùng ra ngủ. Tỉnh dậy ông Bén thấy chiếc nhẫn vàng 24k trọng lượng 1 lượng đã biến mất.



Ngoài ra bà Ly còn chuốc thuốc mê để cướp 5.5 lượng vàng 24k của một ông ở huyện Gò Quao, Kiên Giang, lấy 7.3 lượng vàng 18k của ông Sẩm, 41 tuổi, ở Cà Mau.

Nay bà Ly đã bị bắt và đang chờ này ra tòa.