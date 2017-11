Mẹ bật khóc vì con quá đẹp trai sau phẫu thuật thẩm mỹ

Một bà mẹ tại Thái Lan đã bật khóc vì không thể nhận ra con trai mình sau khi anh phẫu thuật thẩm mỹ.

Noppajit Monlin (22 tuổi) bị lệch hàm khiến anh không thể nhai và luôn tự ti về ngoại hình của mình.

Khuôn mặt trước (trái) và sau phẫu thuật thẩm mỹ của Noppajit. (Ảnh: AsiaWire)

Khuôn mặt méo mó cũng đồng nghĩa với việc anh bị các đồng nghiệp xa lánh trong những bữa ăn trưa tại nhà máy.

Với mong muốn sẽ tìm được sự tự tin, chàng trai trẻ đã tham gia chương trình truyền hình phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng Let Me In phiên bản Thái Lan.

Noppajit phải trải qua phẫu thuật hàm, trán và mí mắt cũng như tiêm botox tuyến nước bọt. Ngoài ra, anh còn được chăm sóc da để loại bỏ mụn trứng cá trên mặt.

Noppajit đã “lột xác” ngoạn mục tới nỗi ngay cả mẹ đẻ cũng không nhận ra anh trong lần gặp đầu tiên kể từ khi phẫu thuật thẩm mỹ.

“Mẹ, có nhớ con không? Hãy nhìn con này”, Noppajit hỏi mẹ khi bà vẫn đang nức nở.

“Là con ư? Đây thực sự là con à?”, mẹ Noppajit hoài nghi.

Bà thừa nhận bà không thể nhận ra con trai và rất nhớ khuôn mặt tự nhiên của anh.

“Mọi người nói tôi là một con người khác. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Trước kia ai cũng nói gương mặt tôi không bình thường và xã hội không chấp nhận tôi, giờ đây, tôi đã có nhiều bạn hơn”, Noppajit tâm sự.

Mặc dù có thêm nhiều bạn nhưng Noppajit khẳng định anh vẫn yêu bạn gái cũ, một phụ nữ chuyển giới 26 tuổi mà anh gặp trên mạng xã hội.

Sầm Hoa

