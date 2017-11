Mẹ già đau thắt khi nhận tin nghịch tử bỏ độc làm chết 2 người

Đến chiều 24/11, người dân sinh sống ở xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng khiến 2 người chết.

Hai nạn nhân bất tỉnh sau khi uống ly rượu có độc và lần lượt tử vong vào ngày 23/11, được xác định là ông Thạch Văn C. (50 tuổi) và ông Nguyễn Thanh H. (48 tuổi, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim).

Bà Đoàn Thị T. (49 tuổi , vợ ông C.) nước mắt giàn giụa như không dám tin sự thật vừa xảy đến với gia đình mình. Bà càng không thể ngờ, người con trai lớn – Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi) lại đầu độc hại chết cha và người hàng xóm.



Bà T. (vợ ông C.) đau buồn trước sự việc xảy đến với gia đình (Ảnh: Thanh Lâm).



Bà T. cho biết, gia đình bà có 3 người con, Nghĩa là con đầu, còn 2 người con gái song sinh là em kế của Nghĩa. Do gia đình nghèo khó, cả 3 người con của bà đều không được ăn học đàng hoàng. Nghĩa chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.

Đến năm 17 tuổi, Nghĩa bỗng dưng phát bệnh khiến đôi chân teo tóp, mất sức lao động. Kể từ đó, mọi việc đi lại hay sinh hoạt cá nhân của Nghĩa đều gặp nhiều khó khăn. Sợ con trai buồn và mặc cảm, bà Tiếp đã nhiều lần an ủi, động viên Nghĩa hãy vui vẻ, mọi việc đã có người nhà lo liệu.

Bà T. cũng xác nhận, gần đây, chồng bà có ý định gả 2 người con gái sinh đôi đang làm công nhân ở TP.Sài Gòn lấy chồng nước ngoài. Tuy nhiên, trong 2 người con gái, 1 người đã có người yêu và dự định tổ chức đám cưới.

Từ việc này, Nghĩa và cha thường xuyên không hòa thuận với nhau. Nghĩa nảy sinh ý định giết cha ruột. Không ngờ, ý định đó được thực hiện, cha của Nghĩa trúng độc chết và liên lụy cả người hàng xóm cũng mất mạng. Không ai có thể ngờ được Nghĩa lại dám làm chuyện động trời, bởi đối tượng vốn rất hiền lành.

“Từ lúc bị bệnh, Nghĩa nhiều lần nhờ tôi ra ngoài bưu điện xã nhận thuốc. Đó là các loại thuốc mua từ trên mạng để mang về cho Nghĩa uống. Lần này, Nghĩa nói dối với tôi rằng, nó biết có loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh bại liệt và đã đặt mua trên mạng với giá 3,8 triệu đồng. Tôi vay mượn tiền và mua thuốc theo chỉ dẫn của Nghĩa thì xảy ra vụ việc đau lòng”, bà T. nói trong nước mắt.



Nghịch tử Thạch Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).



Như báo Người Đưa Tin phản ánh, trưa 23/11, ông Thạch Văn C. và người hàng xóm tên Nguyễn Thanh H. nhậu tại nhà ông C.. Khi ông C. và ông H. vừa uống ly rượu đầu tiên, cả hai ngã lăn ra bất tỉnh. Mọi người đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 người đều đã lần lượt tử vong.

Qua điều tra và quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngành chức năng phát hiện cả hai bị nhiễm độc chất cyanua. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một phần độc chất cyanua tại nơi ngủ của Nghĩa.

Cơ quan điều tra đã mời Nghĩa đến trụ sở làm việc và lấy lời khai ban đầu. Tại đây, Nghĩa khai, trước đó, y bị cha la mắng và có nhiều bất hòa trong cuộc sống nên đã lên mạng Internet đặt mua độc chất cyanua với số tiền 3,8 triệu đồng.

Đến sáng 23/11, Nghĩa lén bỏ chất độc vào bình rượu thuốc mà cha ruột hay uống. Đến khi lấy rượu ra uống, cha ruột và người hàng xóm của Nghĩa tử vong.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Kha, Trưởng Công an xã Vĩnh Kim (huyện Cầu Ngang) cho biết, tại địa phương, 2 nạn nhân Thạch Văn C. và Nguyễn Thanh H. chấp hành đúng quy định pháp luật. Trong đó, gia đình của ông C. là hộ nghèo. Thạch Văn Nghĩa chưa tiền án, tiền sự, là người bệnh tật nên được hưởng trợ cấp tiền hàng tháng.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Thạch Văn Nghĩa theo quy định của pháp luật.