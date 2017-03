Mẹ gọi cảnh sát bắt con gái vì... đánh chó cưng của gia đình

Cô Alyssa Renae Duvall khi bị bắt.GEORGIA - Một phụ nữ sống tại tiểu bang Georgia đã được các tổ chức bảo vệ động vật ca ngợi, nhưng cũng chịu sự chỉ trích của không ít người, sau khi bà gọi điện báo cảnh sát bắt giữ con gái của bà, vì cô này dùng chảo đánh vào đầu chó nuôi của gia đình do nó đi tiểu ra nhà.Cô Alyssa Renae Duvall, 19 tuổi, sống tại Gordon County, tiểu bang Georgia, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội ngược đãi động vật, sau khi cô ta đánh và dùng một chiếc chảo đập vào đầu chú chó nuôi của gia đình, để trừng phạt tội đi tiểu ra nhà. Điều đáng nói là người thông báo sự việc cho cảnh sát lại chính là mẹ của Alyssa. Bà cũng cung cấp một đoạn video dài 16 giây, do một người khác trong gia đình ghi lại, cho thấy hành động đánh chó của Alyssa. Đoạn video này đã được cảnh sát sử dụng làm bằng chứng cho việc bắt giữ Alyssa.Trong khi cố gắng cứu chú chó khỏi sự tấn công trong cơn giận giữ của Alyssa, mẹ của cô đã bị chú chó cắn vào tay, tuy nhiên vết thương không nghiêm trọng. Bản thân chú chó trong sự việc cũng không bị tổn thương nào. Hiện tại, Alyssa đã được trả tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh $1,000 Mỹ kim. Trong khi đó, chú chó của gia đình đang được tạm thời chăm sóc bởi Cơ quan Quản lý động vật Gordon County.Câu chuyện và đoạn clip về hành động của Alyssa sau đó được chia sẻ lên Internet và lập tức đã gây nên những ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích người mẹ quá khó chịu và coi trọng chú chó hơn cả con gái mình. Một người còn cho rằng, ai cũng có thể hành động như Alyssa nếu một chú chó đi tiểu ngay trong nhà, và sự tức giận đó là hoàn toàn bình thường.Tuy nhiên, cũng có người nói rằng, nếu chó đi tiểu trong nhà, người chủ có thể tìm hiểu và huấn luyện cho chó cách đi vệ sinh đúng chỗ, thay vì đánh đập con vật như vậy. Những người yêu chó và những tổ chức bảo vệ động vật đã lên án hành động của Alyssa, và khen ngợi người mẹ đã hành động đúng khi bảo vệ cho con chó của gia đình.