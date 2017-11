Mẹ kêu gọi thế giới can thiệp cho Mẹ Nấm

Bà Tuyết Lan cùng hai cháu ngoại, con của Mẹ Nấm, tại Nha Trang ngày thứ Hai, 27 tháng 11, 2017. (Nguyễn Tuyết Lan/ Facebook)NHA TRANG - Vào ngày cuối cùng của tháng 11 này, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, sẽ ra tòa để kháng án mặc dù không có nhiều hy vọng sẽ được trả tự do. Vào cuối tháng Sáu năm nay, Mẹ Nấm đã bị tuyên án 10 năm tù vì lên tiếng phản đối Formosa, vì bênh vực các tù nhân lương tâm, và vì nhiều lý do khác kể cả chống sự việc Trung Cộng đang xâm lấn lãnh thổ Việt Nam.Trong tháng Ba, cô từng được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chọn là một trong các phụ nữ can đảm trên thế giới. Phu Nhân Melania Trump là người công bố giải thưởng cho Mẹ Nấm.Tuy nhiên, trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua, bà Melania đã không đến Việt Nam cùng chồng, và ông Trump cũng làm ngơ vấn đề nhân quyền khi có mặt tại Đà Nẵng cũng như Hà Nội. Chính phủ Trump xem vấn đề thương mại quan trọng hơn nhân quyền, sẵn sàng ký kết các hợp đồng kinh doanh với nhà cầm quyền Hà Nội, thay vì cứu các tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm.Trước nghịch cảnh như vậy, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Mẹ Nấm vẫn tiếp tục kêu gọi lương tâm của thế giới. Vào ngày thứ Hai, 27 tháng 11, bà viết trên Facebook những dòng chữ tiếng Việt, cùng một lá thư tiếng Anh, hy vọng có sự lên tiếng nào đó cho con gái bà trước ngày con ra tòa một lần nữa.Thư của bà Nguyễn Tuyết Lan viết trên Facebook như sau:Tôi viết thư đề nghị phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam tham dự phiên xử ngày 30/11/2017- 7h30 phút sáng ngày 30/11/207 sắp tới đây tòa án cao cấp Đà Nẵng sẽ đưa con gái tôi ra xét xử phúc thẩm tại Trụ Sở Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa.Mặc dù là mẹ đương sự nhưng đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận được giấy mời từ toà án. Theo như tôi biết thì phiên toà công khai bất cứ ai cũng đều có thể tham dự nên tôi quyết định viết thư đề nghị, mong muốn phái đoàn Liên mình Châu Âu tại Việt Nam tham dự phiên xử phúc thẩm ngày hôm đó.Phiên xử con tôi diễn ra một ngày trước kỳ đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam, vì vậy tôi mong muốn họ sẽ đến tham dự phiên xử Quỳnh để có thêm thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và hiểu về sự "công khai" của chính quyền Việt Nam.Nha TrangNovember 27, 2017.The European Union Delegation in VietnamDear Sir or Madam,I am Nguyen Thi Tuyet Lan, the mother of human rights defender Nguyen Ngoc Nhu Quynh (a.k.a. blogger Me Nam [Mother Mushroom]).My daughter will have her appeal hearing on November 30, 2017 at the Peoples High Court of Khanh Hoa province.Thus I am writing to request your presence at the court. As far as I know, the trial will be open to anyone concerned, so there will be no reason for any effort to block you from attending it.I believe that attending the trial will provide you a good opportunity to have an insight into the trial proceedings and human rights situation in Vietnam.I look forward to seeing you there soon.Also, I would love to express my sincere gratefulness to you for the support that you have been giving to my daughter so far.Yours faithfully,Nguyen Thi Tuyet Lan