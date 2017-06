Mẹ Nấm nhờ hai luật sư bào chữa, mong mọi người đừng quên

Mẹ Nấm cùng hai con ở Nha Trang trước này bị cộng sản bắt vào tháng 10, 2016.NHA TRANG - Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, đã gởi thư chính thức nhờ hai luật sư Nguyễn Khả Thành và Võ An Đôn bào chữa, mặc dù biết rằng tòa án dưới chế độ cộng sản chỉ là bù nhìn của đảng, thi hành lệnh đảng thay vì theo công lý và nhân bản. Mẹ Nấm từng bị cộng sản nhốt tù trước đây, vì viết kêu gọi tôn trọng tự do dân chủ.Vì luôn lên tiếng chống Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam và tội gây ô nhiễm môi sinh của Formosa, cũng như lên tiếng cho các nhà hoạt động bị cộng sản giam giữ vô cớ, cô bị bắt lại vào ngày 10 tháng 10, 2016. Dưới một chế độ mà kẻ đang giữ chức chủ tịch nhà nước (Trần Đại Quang) từng là trùm công an, thì hầu như tiếng nói nào khác với nhà nước đều bị xem như kẻ thù. Chính Trần Đại Quang là kẻ vừa ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhằm đuổi ông Hoàng về Pháp mặc dù ông đã về nước từ nhiều năm trước nhằm giúp Việt Nam được tiến bộ hơn.Dưới đây là thư của luật sư Võ An Đôn viết ngày thứ Hai, 12 tháng Sáu, và bài viết của Trần Thảo về luật sư Nguyễn Khả Thành mà cô Quỳnh đang nhờ đại diện cô trước pháp lý cộng sản.Thư của Võ An Đôn:Mẹ Nấm viết thư nhờ tôi bào chữaTôi vừa nhận được thư yêu cầu luật sư bào chữa của Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), gửi từ trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa.Mẹ Nấm bị truy tố về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 3 năm đến 20 năm tù giam.Mẹ Nấm là người phụ nữ can đảm đấu tranh cho sự tiến bộ của xã hội, được tổ chức Civil Rights Defenders của Thụy Điển trao giải thưởng “Người bảo vệ nhân quyền” năm 2015 và được phu nhân Tổng Thống Mỹ Melania Trump trao giải thưởng “Phụ nữ quốc tế dũng cảm năm 2017.”Sau khi nhận được thư của Mẹ Nấm, tôi đã làm thủ tục bào chữa gửi Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo qui định pháp luật, nhưng không biết Tòa án tỉnh Khánh Hòa có cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho tôi hay không ?Tòa án tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng gây khó khăn cho luật sư tham gia bào chữa các vụ án liên quan đến dân chủ, nhân quyền.Dưới đây là bài viết “Đừng quên Mẹ Nấm” của Trần Thảo được đăng trên Dân Làm Báo trong tuần qua:Ngày 2 tháng 6 năm 2017, từ nơi bị giam cầm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã viết đơn nhờ Luật Sư Nguyễn Khả Thành đại diện bào chữa cho mình trong những phiên tòa tương lai. Theo luật định, sau ba ngày luật sư nhận được đề nghị của người cần bào chữa, tòa sẽ cấp giấy chứng nhận và luật sư sẽ được phép tiếp cận bị can và hồ sơ của vụ án để chuẩn bị bào chữa tại tòa.Trong lý thuyết, hiến pháp VN cũng qui định giống như những hiến pháp của các nước tự do tân tiến khác về vị thế của bị can, có nghĩa là người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định. Nhưng trong thực tế, cách hành xử theo kiểu luật rừng của nền tư pháp nhà sản [nhà nước cộng sản] như thế nào thì mọi người dân Việt Nam đã quá rõ!Cái chết vì bị côn an Vĩnh Long cắt cổ của anh Nguyễn Hữu Tấn vẫn chưa đủ thời gian để cứt trâu hóa bùn. Chị Lê Mỹ Hạnh và thân hữu bị tay chân của côn an hành hung dã man, mà tiến trình đưa kẻ thủ ác ra tòa án luôn bị công an quận 2 Thành Hồ gây khó dễ, dĩ nhiên chúng cũng muốn cho vụ này chìm xuồng!Thế nên những gì HCM ăn cắp trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ và nhét vô cái tuyên ngôn bá vơ đọc tại vườn hoa Ba Đình ngày 2 tháng 9, 1945, cái gì mà mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền sống như nhau, cái gì mà nhà nước của dân, do dân, vì dân, toàn là thứ cà chua trứng thối, láo toét! Người ta tuyên bố cái gì là thực hành y như thế, còn lũ CSVN thì phía sau cái mặt thơn thớt nói cười là bộ mặt đểu cáng, xảo trá, chuyên môn xài luật rừng. Bản chất của chế độ nó thối tha như thế nên không lạ gì khi một tên trung tá công an, mặt mũi của chế độ, lại có thể dùng con tự do để chỉ tự do, dân chủ khi tuyên bố: "Tự do cái con c. , luật pháp là tao đây!"Vì thế, nếu là một luật sư hành nghề trong một thể chế tự do dân chủ đích thực, Luật Sư Nguyễn Khả Thành sẽ không cần phải đặt nghi vấn: "Không biết thời gian sắp tới các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Khánh Hòa có tạo điều kiện để phía luật sư thực hiện việc bào chữa theo các quy định pháp luật hay không?"Trong quá khứ, Luật Sư Võ An Đôn, khi nhận lời làm luật sư cho những bị can bị bắt vì cái tội gọi là "Tuyên truyền chống phá nhà nước" theo bộ luật hình sự 88, 258, 79, v.v... cũng đã bị làm khó đủ điều, hẹn lên hẹn xuống.Tại sao như vậy? Bởi vì CSVN làm luật, bổ sung và sửa đổi hiến pháp nhiều lần cho ra vẻ, chứ chúng đã, đang và sẽ ngồi trên luật pháp. Chúng trói tay và bịt mắt Thần Công Lý, coi nhân dân như rơm rác, nắm trọn quyền sinh sát trong tay, bất cần lý lẽ, đúng sai.Không phải chờ tới những phiên xử trong tương lai, bản án dành cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được đảng ủy Khánh Hòa định sẵn. Chúng sẽ tuyên truyền rằng Mẹ Nấm sẽ được đưa ra xử công khai, nhưng vào ngày xử thì kẽm gai giăng mắc trên khắp các nẻo đường; những người có tiếng nói ảnh hưởng trong giới đấu tranh sẽ bị chó săn cô lập hay mời đi uống cafe; thân nhân của bị can nhiều phần không được tham dự phiên tòa. Và rồi, chúng cũng cho luật sư ra nói vài câu, trang trí cho phiên tòa ra vẻ dân chủ, xong là đọc bản án, chấm dứt phiên tòa đúng theo quy trình.Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi tin rằng, biết quá rõ vụ án của mình sẽ có tiến trình như thế nào. Thế thì Quỳnh viết đơn nhờ Luật Sư Nguyễn Khả Thành đại diện bào chữa cho mình để làm gì? Có ích lợi gì không? Phía sau tờ đơn nhờ Luật Sư Nguyễn Khả Thành đại diện cho mình còn có ý nghĩa gì?Đó là chưa nói đến đề nghị bổ sung bộ luật hình sự của ĐBQH Nguyễn Thị Thủy, đơn vị Bắc Kạn, về việc luật sư phải tố cáo hay "tiết lộ thông tin" của thân chủ mình, nếu che giấu là mang tội đồng phạm, chưa được thông qua, nếu thông qua rồi, những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không còn vị luật sư nào dám đứng ra đại diện! Bởi vì, cái tội được chế độ diễn dịch một cách mơ hồ là "Tuyên truyền chống phá nhà nước" chính là vi phạm an ninh quốc gia rồi chứ còn gì nữa?Nói gọn lại, theo tôi, Mẹ Nấm viết đơn nhờ LS Nguyễn Khả Thành đại diện cho mình còn có ý tại ngôn ngoại. Quỳnh muốn chúng ta chớ cho phép thời gian làm phôi phai những mục tiêu đấu tranh của mình. Tập đoàn Formosa vẫn tiếp tục ngự trị ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, tiếp tục xả thải ô nhiễm vùng biển quê hương; vụ án cắt cổ của anh Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long vẫn không có kết quả điều tra gì rõ ràng công khai; vụ Lê Mỹ Hạnh bị hành hung dã man vẫn bị công an quận 2 Thành Hồ ngăn chận tiến trình đưa kẻ thủ ác ra tòa v.v... Tất cả những tội ác của chế độ CSVN vẫn còn đó, chúng ta không được để thời gian làm cho quên lãng.