Mẹ Tiến: "Tôi sợ đến ngày con tôi cũng bị tiêm thuốc độc như Dương"

BÌNH PHƯỚC - Mẹ tử tù Vũ Văn Tiến từng ra Hà Nội để xin các lãnh đạo giảm án cho con. Giờ đây, sau buổi hành quyết của Nguyễn Hải Dương vào sáng thứ Sáu, người mẹ không còn hy vọng cho dù mong manh.

Bà Vũ Thị Thi, 47 tuổi, từng viết thư gởi chủ tịch nước xin giảm án cho đứa con tội lỗi của mình chưa thành, và cũng gởi thư đến nhiều nơi khác để xin cứu mạng cho con. Giờ đây mẹ của tử tù Vũ Văn Tiến sống trong nỗi thấp thỏm, lo sợ sẽ đến ngày con mình đem ra tử hình.



Nỗi lo ấy càng nặng nề hơn bao giờ hết khi trong ngày thứ Sáu, 17 tháng 11, bà và hầu hết mọi người đã nghe tin Dương, kẻ chủ mưu giết sáu mạng người ở Bình Phước, đã bị chích thuốc độc. Dù Tiến chỉ đồng lõa, không là kẻ chủ mưu như Dương, nhưng anh ta vẫn bị án tử hình trong phiên xử hai năm trước.





Vũ Văn Tiến bị đưa ra tòa năm 2015.



Ngồi trong căn phòng nhỏ, khuôn mặt đau đớn của người mẹ có con bị án tử hình, bà Thi nghẹn lời khi cho biết kể từ ngày phiên tòa kháng án diễn ra, bị cáo Vũ Văn Tiến vẫn bị án tử hình. Điều đó khiến cuộc sống của bà không một phút nào yên.



Dù bị cáo Tiến không phải là kẻ chủ động, chỉ làm theo sự lôi kéo của Dương nhưng với tội giết sáu mạng người một cách man rợ trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Chơn Thành vào tháng Bảy, 2015 khiến Tiến cũng phải chịu sự trừng phạt với bản án tàn bạo nhất theo pháp luật.



Bà Thi nghe tin Nguyễn Hải Dương đã bị được đưa đến cơ sở công an ở Bình Dương, nơi án tử hình đã được thi hành. Bà từng nói ngày thứ Năm, "Qua nay tôi nghe người ta bàn tán về thằng Dương sắp bị tiêm thuốc độc, tôi sợ lắm. Chắc nó đi rồi sẽ đến phiên thằng Tiến nhà tôi. Tôi là mẹ mà không biết làm cách nào để giúp con mình cả, tôi vô dụng quá. Chỉ cầu mong phía trên xem xét có thể giảm nhẹ tội cho nó mà thôi."

Rồi bà nói tiếp, "Giờ tôi biết làm gì đây, tôi chỉ còn cách viết các bức tâm thư gửi đi cầu cứu khắp nơi, còn nước còn tát chứ tôi chẳng còn cách nào khác. Ông nhà biết tin thằng Dương sắp bị tiêm thuốc, ông ấy than rằng thằng Dương chết là phải rồi nhưng thằng Tiến chết ông không cam tâm. Tại vì nếu Tiến đồng loã với thằng Dương, rủ đi cướp của giết người thì mà Tiến đồng ý thì tôi không còn gì để nói. Chẳng lẽ con tôi đến ngày tận cùng rồi sao? Nhưng thực sự tôi cũng nghĩ con tôi sắp đến ngày tận cùng rồi...." Bà Thi nghẹn lời vì xúc động, không thẻnói thêm nữa.



Chỉ vào cái cây đặt trước mặt, bà Thi cho biết đó là món quà mà Tiến làm tặng cho vợ chồng bà lúc ở trong trại giam. "Hôm tôi vào thăm, nó gầy hẳn, thấy nó buồn mà tôi cũng buồn theo. Lúc đó tôi chỉ biết động viên con, rồi an ủi nó sẽ đi gõ cửa cầu xin mong được xem xét mà thôi."



Bà kẻ lúc gặp Tiến ở trong nhà tù ngày 2 tháng 11, bà thấy con có dấu hiệu lo sợ và nghĩ rằng sắp đến phiên mình. "Nó hoang mang lắm, giờ tin thằng Dương đi rồi, chắc nó không còn bình tĩnh được nữa."

"Tôi sẽ tiếp tục viết đơn mong cơ quan chức năng xem xét, Tiến không biết trước sự việc Dương rủ đi giết người, tại sao lại cho nó chết," bà Thi nói.



Bà Thi đặt trường hợp nếu như mọi chuyện đã an bài, Tiến sẽ bị thi hành án trong thời gian tới, bà không biết sẽ tính như thế nào.



"Tôi chỉ mong Tiến được giảm án, tôi xin lỗi gia đình của Tiến thay Dương vì đã đẩy nó vào hoàn cảnh như vậy", ông Hải tâm sự.



Theo bản án, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) suốt thời gian dài. Đầu năm 2015, cả hai chia tay do gia đình Linh ngăn cấm. Dương mang lòng thù hận, muốn giết cả nhà bạn gái cũ để cướp tài sản. Dương rủ Trần Đình Thoại tham gia. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5 tháng 7, Thoại từ chối nhưng hôm sau vẫn mua dao cho Dương.



Dương sau đó lôi kéo Tiến nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ tiền đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia cho Tiến một phần. Tiến nhận lời và giờ đây cũng chờ ngày bị tử hình là không biết lúc nào.