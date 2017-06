Mẹ trẻ giết con mới sanh được 33 ngày

Dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng” viết trên bậc thang lên lầu hai của tòa nhà.

HÀ NỘI - Một án mạng đã gây rúng động tại Hà Nội trong mấy ngày qua. Nạn nhân là một bé trai mới sanh được hơn một tháng. Sau hơn một ngày, người mẹ thú nhận cô chính là kẻ đã giết con. Vụ giết người này xảy ra tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.



Thiếu phụ trẻ và xinh đẹp này được mô tả là có bệnh tâm thần, và cha ruột của cô cũng được biết là không có tâm lý bình thường.





Trên Facebook, Phan Thị Trinh từng đăng hình em bé, hình của chính mình và với chồng.



Sáng thứ Tư, 14 tháng 6, công an Hà Nội đã bắt giữ cô Phan Thị Trinh, 20 tuổi, để điều tra tội sát nhân. Công an cho biết Trinh đã khai nhận tội giết con bằng cách dìm con vào chậu nước.



Trinh cưới Vũ Đình Hải vào năm ngoái, sinh con đầu lòng là bé Vũ Việt Anh cách đây hơn một tháng. Kể từ khi kết hôn, hai vợ chồng Trinh – Hải không xảy ra xích mích gì lớn.



Theo những người thân, từ khi về nhà bà Hoàng Thị Nguyệt làm dâu, Trinh xử sự ngoan hiền. Tuy nhiên, một số người sinh sống gần nhà mẹ ruột của Trinh cho biết tính tình cô này không được bình thường.

Khoảng 5:30 sáng ngày thứ Hai, ông Vũ Đình Lăng phát giác cháu nội chết trong chậu nước ở sân giếng cạnh gầm cầu thang, thân thể có nhiều vết bầm tím. Khi bị giết thì bé trai mới được 33 ngày tuổi.



Trên cầu thang có dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng,” được cho là của hung thủ để lại.

Gia đình có thói quen đi ngủ không khóa cổng, chỉ cài then bên trong. Trong đêm xảy ra sự việc, cổng vẫn cài then bên trong, chỉ có phòng vợ chồng anh Hải mở cửa.





Phan Thị Trinh tại sở công an ngày thứ Tư.



Công an xác định nghi can sát hại bé Vũ Việt Anh chính là mẹ của em, tức là Phan Thị Trinh. Trưởng thôn Đình cho biết Phan Thị Trinh trước đây có dấu hiệu trầm cảm. Cha ruột của Trinh có bệnh thần kinh.

Tại cơ quan điều tra, Trinh nhận tội và khai rằng đêm Chủ Nhật, khi cháu Việt Anh ngủ thì cô ta đặt con nằm trên giường bên trong cùng, sát tường. Trang nằm giữa, còn anh chồng Hải nằm ngoài. Trinh nói rằng khi tỉnh giấc lúc khoảng 2 giờ sáng vì nghe tiếng con khóc. Trinh cho con bú khoảng 5 phút thì bé ngủ tiếp. Tuy nhiên, sau đó Trinh tỉnh dậy và bế con ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình. Thấy có chậu nước hàng ngày tắm cho con đầy nước, Trinh liền thả cháu vào chậu trong tư thế sấp mặt.



Trong lúc đi lên tầng 2 thấy cục than hoa, Trinh liền viết dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" rồi lên giường đi ngủ cho đến khi ông Lăng gọi hai vợ chồng dậy vì thấy đã chết trong chậu nước.

Hai vợ chồng thấy cảnh đó đã không thể chịu đựng được và gào khóc thảm thiết. Sau này người ta được biết lúc đó Trinh đã đã giả vờ khóc lóc nhằm đánh lạc hướng dư luận.



Bà Vũ Thị Yến, một thân nhân bên nội, cho biết bình thường thì ở nhà có cả ông bà nội, nhưng đêm hôm Chủ Nhật thì ông bà nội cháu Việt Anh lại không ngủ ở nhà mà ngủ ở xưởng mộc của gia đình cách nhà khoảng 100 mét.



Nghe thấy tiếng gào khóc, kêu cứu những người dân xung quanh đã chạy đến, bà Nguyệt, bà nội cháu Việt Anh, đã chạy về từ xưởng mộc về nhà. Tới nơi, bà nhìn thấy cháu trai đang nằm chết trong chậu nước. Gần đó là chồng và vợ chồng Trinh - Hải đang khóc lóc.

Nhiều người đoán rằng có thể vì có xung đột với gia đình chồng, nhất là bố chồng, nên Trinh mới giết con để trả thù. Thế nhưng công an cũng không loại trừ trường hợp cô ta có vấn đề thần kinh giống cha ruột.