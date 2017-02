Mẹ trẻ lỡ tay làm chết con, đem chôn ở chùa

Phượng tại sở công an sáng thứ Bảy.



KIÊN GIANG - Người mẹ trẻ đã trình diện tại sở công an, sau một thời gian bỏ trốn vì mang xác con vào chùa xin đất chôn và rồi bị nhiều người chú ý.



Sáng thứ Bảy vừa qua, tại sở công an huyện Kiên Lương, cô Trần Kim Phượng, 22 tuổi, thú nhận sự việc cô từng làm rơi chết con, lén chôn xác ở chùa rồi bỏ trốn.



Phượng khai rằng chiều thứ Tư 8/2, cô bế con là bé Đ. Lâm T. hơn 5 tháng tuổi đi chơi với một nhóm bạn trong đó có chồng cũ. Sau khi nhậu xong, Phượng được anh Đ.H.Vũ, 27 tuổi, là chồng cũ, chở về nhà. Đến đoạn đường bê tông thuộc khu phố Ngã Ba thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương thì không may xảy ra tai nạn làm bé T rơi xuống đường dẫn đến thương tích trên đầu.



Sau khi xảy ra tại nạn, V và Phượng đưa bé Thiên vào quán Vườn Tràm gần đó để nằm nghỉ. Khoảng nữa tiếng sau thấy con tím ngắt, họ đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương để cấp cứu thì bé đã chết.

Lo sợ nhà chồng và chồng hiện nay là anh Đinh Văn S, 29 tuổi, ngụ cùng địa phương biết được sự việc nên Phượng không đưa cháu bé về nhà mà tìm đến chùa An Bình Tự (còn gọi là chùa Ông Bảy), thuộc thị trấn Kiên Lương trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin đất chôn bé. Sau đó, Phượng lấy quần áo đón xe lên Sài Gòn để trốn, trên đường đi Phượng gọi báo cho chị chồng của mình biết địa điểm chôn bé.



Được biết, khi xảy ra sự việc, Phượng và chồng hiện nay có xảy ra cãi nhau, nên anh S bỏ đi làm việc ở Phú Quốc. Dù hai người đã có con với nhau nhưng vợ chồng vẫn sống bên nhà cha mẹ ruột. Trong thời gian này, Phượng và anh chồng cũ Vũ vẫn qua lại với nhau và xảy ra tai nạn như trên.



Sau ba ngày bỏ trốn lên Sài Gòn, sáng thứ Bảy, Phượng trở về huyện Kiên Lương và gặp công an.

Trước đó, chiều thứ Năm, công an tiến hành quật mộ và khám tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến bé trai tử vong. Công an chưa có quyết định khởi tố Phượng hay không.