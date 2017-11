Meghan Markle : Người đẹp nắm giữ trái tim Hoàng tử Harry là ai?

Hoàng tử Harry và Meghan Markle – Ảnh: WireImage

Cuối cùng, sau nhiều tháng mặc cho dư luận suy đoán, Hoàng tử Harry của nước Anh và bạn gái là nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã chính thức đính hôn và dự tính sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau.

Trước khi quen biết và yêu Hoàng tử Harry, nữ diễn viên Meghan Markle từng kết hôn với nhà sản xuất phim Trevor Engelson vào năm 2011 nhưng cặp đôi ly dị chỉ sau 2 năm.

Tháng 9 năm nay, Meghan Markle chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair rằng cô và Hoàng tử Harry là “hai người thật sự hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu”.

Hai người thật sự đắm chìm trong tình yêu” – Ảnh: Getty

Diễn viên, ngôi sao mạng xã hội

Meghan Markle được biết đến nhiều nhất với vai trò là diễn viên. Cô sinh năm 1981, lớn lên ở Los Angeles và hiện tại đang sinh sống ở Toronto, theo BBC.

Mẹ cô, bà Doria Ragland, là một chuyên gia trị liệu tâm lý và và huấn luyện viên yoga, còn cha cô đạo diễn ánh sáng từng đoạt giải Emmy Thomas W. Markle.

Năm 2003, Meghan tốt nghiệp Học viện truyền thông thuộc Đại học Northwestern, bang Illinois.

Cô từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Suits, General Hospital, Without a Trace, Castle, Fringe, và CSI – loạt phim ăn khách của đài CBS, bên cạnh một số phim điện ảnh như Get Him to the Greek, Remember Me và Horrible Bosses.

Nữ diễn viên truyền hình 36 tuổi Meghan Markle – Ảnh: AFP/Getty Images

Gắn liền với tên tuổi cô nhất là Suits, bộ phim cô đã đóng suốt 7 mùa từ mùa đầu tiên phát sóng năm 2011.

Tuy nhiên, hiện đang có một số tin đồn cho rằng có khả năng Meghan Markle sẽ không tham gia tiếp mùa 8, đặc biệt là khi cô đã đính hôn với một thành viên của Hoàng gia Anh.

Meghan Markle trong Suits – Ảnh: Getty

Ngoài vai trò diễn viên, Meghan Markle cũng từng có một trang blog về ẩm thực, làm đẹp, thời trang, du lịch và đời sống mang tên The Tig do cô sáng lập. Trang web này hoạt động được 3 năm trước khi Meghan quyết định đóng cửa vào tháng 4 năm nay.

Meghan Markle hiện sở hữu hơn 2,3 triệu người theo dõi trên Instgram và gần 430.000 người theo dõi trên Twitter.

Nhà hoạt động vì nữ quyền

Nói đến Meghan Markle, không thể không nhắc đến vai trò thường xuyên lên tiếng vì phụ nữ của cô.

Trang The Tig của cô cũng thường xuyên có các nội dung nâng cao nhận thức về phụ nữ, hay các bài viết giới thiệu các tấm gương phụ nữ năng động và có khả năng truyền cảm hứng.

Trong một bài biết, cô nói mình không bao giờ muốn trở thành hình mẫu phụ nữ chỉ ăn mặc đẹp và hưởng thụ, mà luôn muốn mình là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ.

Năm 11 tuổi, Meghan Markle từng “ép” một nhà sản xuất chương trình TV phải thay đổi một mẩu quảng cáo bằng cách gửi thư đến Đệ nhất phu nhất lúc đó, bà Hillary Clinton, và một số nhân vật đình đám khác để khiếu nại mẩu quảng cáo đó ám chỉ rằng phụ nữ thì phải ở trong bếp.

Ngoài ra, nhiệt huyết đấu tranh vì phụ nữ của Meghan cũng được thể hiện khi cô làm việc với Liên hiệp quốc.

Bài phát biểu của cô nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2015 cũng nhận được nhiều sự tán dương từ người nghe, trong đó có Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon.

Tháng 3 năm nay, Meghan Markle viết một bài báo đăng trên tạp chí Time nói về sự kỳ thị xung quanh chuyện kinh nguyệt của phụ nữ ở một số nơi trên thế giới, phân tích điều này đã tạo nên rào cản cho sự thành công của phái nữ như thế nào.

“Chúng ta cần phải vượt qua sự xấu hổ mang tính khắt khe khi nói về chuyện kinh nguyệt. Để phá được vòng tròn đói nghèo lẩn quẩn, và đạt được tăng trưởng kinh tế cũng như sự bền vững trong việc phát triển các quốc gia, phụ nữ trẻ cần được tiếp cận giáo dục”.

Meghan Markle tham gia một hoạt động của World Vision Canada – Ảnh: World Vision Canada

Tháng 4 năm nay, Meghan xuất hiện trong một bài báo của tạp chí Vanity Fair về Hội nghị thượng đỉnh Một thế giới trẻ (One Young World) khi cô tham gia với vai trò cố vấn bên cạnh những người nổi tiếng khác như nữ diễn viên Emma Watson, nữ ca sĩ Cher và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Meghan Markle trên tạp chí Vanity Fair

Ngoài ra, Meghan Markle còn trở thành đại sứ toàn cầu của tổ chức cộng đồng World Vision Canada, đồng hành cùng tổ chức này trong những chiến dịch vì giáo dục, lương thực và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên toàn thế giới.

Năm ngoái, Meghan cũng từng đến Rwanda để tham gia chiến dịch vì nước sạch của tổ chức này.

Meghan Markle và trẻ em ở Rwanda – Ảnh: The Tig

Một số hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi sau khi tuyên bố đính hôn: