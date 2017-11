Melania Trump, Mẹ Nấm, Donald Trump và Hai Bà Trưng

Bài VŨ ĐÔNG HÀ

Việt Nam, nơi tổ chức Hội Nghị APEC 2017 và là điểm dừng chính của mọi lãnh đạo quốc gia. Quyết định không tham dự của Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ là một quyết định chính trị. Đây là hành động tẩy chay, một phản ứng ngoại giao mạnh mẽ của bà Melania Trump đối với việc nhà cầm quyền Hà Nội đã bỏ tù blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mà vào ngày 29 tháng 3, 2017 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cùng với bà vinh danh là một trong những Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm.



Thái độ của bà Trump cho thấy Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một vấn đề nổi bật (dù không được nhắc đến và công bố ra ngoài) trong những thương thảo ngoại giao Hà Nội-Hoa Thịnh Đốn. Việc bắt giam Mẹ Nấm; những lá thư của con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên gửi cho bà trong nhiều tháng qua; tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với người phụ nữ can đảm mà bà góp phần vinh danh; danh dự và thể diện buộc bà Melania Trump phải có một hành xử cần thiết, hợp lý và có thể làm được trong phạm vi quyền hạn của một Đệ nhất phu nhân.





Hai mẹ con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và bé Nguyễn Bảo Quyên (Bé Nấm). (Facebook)



Trong khi đó, kết thúc bài diễn văn tại APEC 2017, Tổng Thống Donald Trump nói:



"...hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn còn nhớ những lời của John Adam - người sáng lập ra nước Mỹ và là Tổng Thống thứ hai của Hoa Kỳ. Trước khi ông qua đời, người yêu nước vĩ đại này được hỏi về những suy nghĩ của ông về kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Ông trả lời: Độc lập muôn năm.



"Đó là tình cảm cháy bỏng trong tim của tất cả những người yêu nước và mọi quốc gia. Quốc gia tổ chức Hội Nghị là Việt Nam đã có tình cảm này không chỉ trong 200 năm, mà trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công Nguyên, khi hai chị em người Việt Nam, Hai Bà Trưng, đã đánh thức tinh thần của người dân tại đất nước này. Đó là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên cho nền độc lập và niềm tự hào."



Trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam, ông Trump đã chọn để vinh danh hai người phụ nữ đã đứng lên vì độc lập dân tộc. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Việc chọn lựa Hai Bà Trưng là một suy tính cẩn thận như mọi suy tính khác cho nội dung bài diễn văn của tổng thống. Đó là một thông điệp chính trị gửi đến những đầu xỏ Ba Đình đang ngồi chăm chú nghe - những kẻ đã bắt giam phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên tranh đấu và đánh thức tinh thần người dân Việt để bảo vệ nền độc lập của quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại Giao vinh danh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người phụ nữ Việt Nam chống lại những âm mưu xâm lược, tàn phá môi trường của Bắc Kinh.

Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Thống Hoa Kỳ kết thúc bài diễn văn bằng hai người phụ nữ Việt Nam từ 2000 năm trước đã đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc.

Những người phụ nữ can đảm của Việt Nam và khát vọng độc lập cháy bỏng trong tim những người ái quốc là thông điệp cho sự không có mặt của bà Melania Trump và phần kết thúc diễn văn của Tổng Thống Donald Trump tại APEC 2017, Đà Nẵng, Việt Nam.

(Trích từ trang Dân Làm Báo, ngày 11 tháng 11, 2017)