Melania Trump tới Alaska thăm các quân nhân

ALASKA - Sau chuyến thăm Trung Quốc, vào hôm thứ Sáu, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã bay từ Bắc Kinh tới Alaska, để thăm các gia đình quân nhân và trẻ em ở căn cứ quân sự Elmendorf Richardson, nhân dịp lễ Veterans Day của Hoa Kỳ. Bà Melania mặc áo khoác Ralph Lauren màu xanh olive, quần trắng, áo len cao cổ màu cam, tóc để xõa. Bà dành khoảng 35 phút để chơi đùa và đọc sách với trẻ em trong căn cứ.

Đây là hoạt động trong chương trình Đọc sách do bà Melania khởi xướng với vai trò đệ nhất phu nhân. Theo đó, trẻ em sẽ được đọc truyện cho thú cưng nghe, để hoàn thiện kỹ năng đọc và xây dựng lòng tự tin. Sau đó, bà Melania lên máy bay về thủ đô Washington, sau 1 tuần tháp tùng chồng tới ba nước Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng Thống Trump đang có mặt ở Hà Nội, Việt Nam, trong chuyến công du châu Á.



Trump tiết lộ cuộc trò chuyện với ông Putin

Trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay tới Hà Nội, Tổng Thống Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định "không can thiệp" vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. "Ông ấy khẳng định chắc chắn không can thiệm vào cuộc bầu cử," ông Trump nói. "Tôi thực sự tin tưởng khi ông ấy nói điều đó, ông ấy rất nghiêm túc."

Tổng Thống Putin hôm thứ Bảy cũng tuyên bố, những cáo buộc về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2016 đều là "tưởng tượng" do các chính trị gia Hoa Kỳ dựng nên. "Mọi thứ về điều gọi là Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ chỉ là một bằng chứng về đấu đá chính trị dai dẳng trong chính nước Mỹ," nhà lãnh đạo Nga nói, và thêm rằng những cáo buộc về việc cháu gái ông gặp gỡ cố vấn cũ của ông Trump, George Papadopoulos là sản phẩm của "trí tưởng tượng."

Hôm thứ Bảy, Điện Kremlin cũng cho biết Tổng Thống Putin và Tổng Thống Trump đã đồng ý về một tuyên bố chung về Syria, sau cuộc nói chuyện ngắn tại APEC 2017. Không gặp chính thức bên lề Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Tổng Thống Trump và người đồng cấp Nga đã có cuộc trò chuyện ngắn, trong lễ đón chính thức lãnh đạo các nền kinh tế APEC tối thứ Sáu. Hai người cũng trò chuyện rất nhiều trên đường ra khu vực chụp hình.

Bắt nghi can gây tai nạn 8 xe ở Garden Grove

Một thanh niên 23 tuổi đã bị bắt tại Garden Grove vào hôm thứ Bảy, sau khi anh ta gây ra một vụ tai nạn vào tối thứ Sáu, liên quan đến 8 xe hơi, và sau đó còn bỏ chạy khỏi hiện trường. Một người đã bị thương trong vụ tai nạn. Một nữ tài xế 34 tuổi đã được đưa vào bệnh viện UCI, vì có nhiều vết thương trên mặt và bị gãy xương đòn gánh. Cảnh sát sau đó thu được một số lời khai từ gia đình của nghi can, "cho biết nghi can đã cố tình tông vào xe của các nạn nhân, trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường," theo thông cáo báo chí của Sở cảnh sát Garden Grove.

Sự việc xảy ra lúc gần 9:55 tối thứ Sáu, trên đường Lampson gần đường Harbor. Ngoài xe của nghi can, sự việc còn liên quan đến 5 xe hơi đang có người và 2 xe hơi đang đậu. Các nhân chứng cho biết, 5 xe hơi có người đang dừng đèn đỏ trên các làn xe hướng tây của đường Lampson, phía đông đường Harbor. Xe của nghi can chạy từ hướng đông đến với tốc độ rất nhanh, tông mạnh vào dòng xe đang ngừng đèn đỏ, gây ra một loạt các vụ đụng xe dây chuyền. Xe của nghi can sau đó cũng tông vào 2 xe hơi đang đậu trên đường Lampson.

Những người có mặt tại hiện trường đã giúp nghi can ra khỏi xe, nhưng kẻ này đã chạy trốn trước khi cảnh sát đến nơi. Vài giờ sau đó, Sở cảnh sát Garden Grove nhận được điện thoại từ gia đình của nghi can, sống ở gần đó. Nghi can đã kể với người thân rằng anh ta gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nghi can đã bị giam tại nhà tù Orange County, với tội tấn công bằng vũ khí chết người.