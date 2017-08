Mẹo bảo mật mới giúp bạn an tâm khi vắng nhà

Bài ĐOAN TRANG

Năm ngoái, cũng vào mùa hè, gia đình ông Peter Nguyễn ở thành phố Santa Ana, California bị một phen tá hỏa. Số là nhân dịp hè về các con được nghỉ, vợ chồng ông đưa hai con sang Hawaii vừa để thăm bà ngoại, vừa hưởng gió biển mùa hè. Vừa chơi được vài ngày, ông bà nhận được cú gọi từ cảnh sát báo phải trở về vì nhà của ông bị trộm “viếng thăm.”





Một người có thể chui lọt lỗ dành cho chó vào nhà của bạn.



Gần đây, nạn mất trộm không còn là hiện tượng hiếm thấy, nhất là vào mùa hè, các bậc cha mẹ thường lấy ngày phép để đưa các con đi chơi. Nhưng nếu đi cả gia đình thì nhà cửa thế nào đây? Thật là bài toán nan giải. Tuy vậy, với một số vài mẹo tuy nhỏ, cơ bản, nhưng rất tuyệt vời sau đây sẽ giúp mọi người yên tâm trong trường hợp vắng nhà mà không lo sợ gì cả.

Thay đổi ánh sáng

Không ít người muốn đánh lừa kẻ trộm bằng cách mở điện suốt thời gian vắng nhà. Chuyên gia của trang mạng ASecureLife.com nhận định: “Có những ý kiến khác nhau về việc liệu bạn có nên để đèn trong suốt thời gian bạn đang đi nghỉ mát vắng nhà không? Nếu vậy, bạn sẽ rất tốn điện và đương nhiên, hóa đơn tiền điện sẽ tăng. Ngoài ra, nếu trong ngôi nhà được mở đèn 24/7 lại càng dễ lọt vào tầm ngắm của bọn trộm một khi chúng đã có ý rình rập. Còn nếu nhà của bạn sáng đèn từ 7 giờ đến 10:30 tối thì chẳng có tên trộm nào dám dòm ngó, bởi chúng biết chắc có người trong nhà.





Nhớ nhờ người lấy thư khi bạn vắng nhà.



Vậy phải làm sao đây? Bây giờ bạn chẳng có gì phải lo lắng nữa, bởi đã có bộ điều khiển đèn từ xa của Caséta Wireless. Nhà sản xuất thiết bị điều khiển từ xa (Smart Away) đã được USA Today giới thiệu: “Lập một thời biểu mở đèn để bật vào những thời điểm khác nhau là một cách tuyệt vời để ngăn chặn kẻ trộm, và bộ Caséta Wireless cho phép bạn điều khiển đèn trong nhà từ bất cứ nơi nào thông qua ứng dụng Lutron Electronics. Tính năng Smart Away mới sẽ giúp bạn ngẫu nhiên bật đèn trong khoảng từ 6 giờ đến 11 giờ tối để làm cho ngôi nhà của bạn sống động - ngay cả khi bạn đang đi nghỉ mát.”



Caséta Wireless cũng bảo đảm rằng với thiết bị này bạn không bao giờ phải bước vào một căn nhà tối thui, hoặc nếu đang trong phòng ngủ mà bạn muốn tắt đèn ở ngoài phòng khách thì bạn cũng không phải bước ra ngoài.

Thư từ

Một viên chức của Nha Bưu Điện Hoa Kỳ nói với đài ABC, “Hành động trộm cắp đang gia tăng, với mục tiêu lấy thông tin tài chính để khai thác vì lợi ích cá nhân.” Vì thế, nếu trong thời gian vắng nhà, bạn nhờ được người hàng xóm tốt bụng, hoặc nhờ anh chị em hay họ hàng sống gần nhà đến lấy thư giúp thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu chẳng có ai nhận lời thì hãy chuẩn bị một phương pháp khác, bởi không ít người gặp rắc rối khi từ tự bị mất mát.

Thuê người chăm sóc cún cưng

Nếu bạn đang nuôi một chú chó cưng, hoặc cô mèo đỏng đảnh đáng yêu, việc bỏ các “cô cậu” ấy ở nhà trong khi bạn đi nghỉ hè quả là khó nghĩ đây. Ngôi nhà vắng chủ rất cần một chú chó giữ nhà, phòng khi có kẻ trộm. Chính vì thế, không nên đem chó đi cùng bạn. Tốt nhất là hãy tìm một người đến nhà trông coi chú chó, dắt chó đi vệ sinh hoặc chơi với chó. Nextdoor và Rover là trang web giúp tìm một người trông coi đủ điều kiện, có thể đến coi chừng nhà và chơi với chó. Dịch vụ này thông thường sẽ không tốn là bao so với giá vé mà bạn phải mua để cho chú chó lên máy bay, bay cùng bạn.





Lắp đặt camera an ninh.

Kiểm tra cửa nhà chó

Nếu nhà bạn có cửa cho chó đi ra đi vào (lỗ chó), và nếu chú chó của bạn quá lớn, thì cửa ấy sẽ rộng đủ cho một người chui ra chui vào đấy. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng cửa chó đã được khóa trong thời gian bạn vắng nhà. Tốt nhất là nên đặt sau cách cửa một cái ghế, hoặc một tấm gỗ che chắn, hoặc tìm cách sao để người lạ không thể xâm nhập vào nhà bạn bằng... “lỗ chó.”

Cất chìa khóa dự phòng

Nhiều người có thói quen đặt chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm hoặc quanh quẩn đâu đó trước cửa nhà phòng khi có người thân đến chơi mà chủ nhà chưa về kịp. Các chuyên gia bảo mật khuyên bạn rằng điều này khá nguy hiểm vì kẻ trộm sẽ dễ dàng tìm thấy chiếc chìa khóa ấy. Để an toàn, bạn hãy gửi chìa khóa dự phòng ở nhà người thân, hoặc nhà hàng xóm đáng tin cậy, để họ có thể vào nhà trong trường hợp khẩn cấp.

Khóa cửa

Nếu ai đó có thể vào được sân sau của bạn, họ sẽ dễ dàng vào trong nhà của bạn. Nếu bạn có thói quen để cửa sau mở để không phải mở cửa cho người làm vườn, thì trước khi rời khỏi nhà cho một chuyến đi xa, hãy nhớ khóa hết cửa sau lại. Có thêm biện pháp an ninh bổ sung sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.

Hủy dịch vụ chuyển hàng tự động

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ giao hàng tự động thường xuyên, như nhật báo, cà phê, vật tư văn phòng, tã lót ,... hãy nhớ gọi và hủy dịch vụ này trong suốt thời gian bạn vắng nhà. Các gói đồ đặt trước cửa nhà bạn là một cách “mời gọi” hấp dẫn cho bọn trộm và cả những người có lòng tham. Làm bộ ghé qua nhà, xớt một cái là xong. Dễ quá mà! Vì thế, cứ chờ cho đến khi bạn có mặt ở nhà thì hãy sử dụng lại dịch vụ này.

Lau sạch dấu vân tay

Cửa trước nhà bạn có dùng mã thay vì khoá không? Nếu có thì thật tuyệt vời, vì đó là cách tránh được nạn bị trộm bẻ khóa. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra tình trạng kẻ gian lấy dấu vân tay trên bàn phím để tìm ra mã khóa và đột nhập thành công vào nhà. Vì vậy, hãy tập thói quen lau bàn phím mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ bị lấy mẫu vân tay nhé!

Lắp đặt hệ thống an ninh

Không có gì mới về vấn đề này, nhưng hệ thống an ninh vẫn tiếp tục là thứ cản trở số một để đột nhập, do đó nó đề cập đến. Hệ thống an ninh thông minh đặc biệt của PC Mag là Vivint Smart Home, với chi phí chỉ 49 Mỹ kim. "Dòng dưới cùng: Hệ thống Vivint Smart Home cung cấp giám sát an ninh 24/7 và điều khiển từ xa khóa cửa, máy ảnh, hệ thống sưởi ấm và các giải pháp chuông cửa tốt nhất mà chúng tôi đã thử nghiệm."

Lắp đặt camera an ninh

Camera là một thiết bị trong hệ thống an ninh. PC Mag khuyến cáo hai mô hình khởi đầu: Mạng iControl Piper nv hoặc Nest Cam Outdoor. "Các máy ảnh này có bộ cảm biến tích hợp theo dõi chuyển động, và sẽ gửi thông báo khi phát hiện có sự chuyển động (Piper nv cũng sẽ gửi thông báo khi độ ẩm và nhiệt độ vượt quá mức). Cả hai đều là các giải pháp thay thế, tiết kiệm chi phí cho các hệ thống an ninh an ninh đầy đủ."

Tăng cường chống thảm họa

Một khi cần phải vắng nhà trong một thời gian, thì tránh trộm chỉ là một phần. Nest Protect giúp ngăn chặn các đám cháy và chất độc hại tiềm ẩn. USA Today cho biết: "Thiết bị báo cháy, báo khói và khí carbon monoxide này sẽ báo cho bạn biết ở đâu có cháy, ở đâu có lửa qua phone bằng cách nhắn tin nếu bạn không có ở nhà. Nest Protect tự kiểm tra 400 lần về cảm biến và pin mỗi ngày và sẽ thông báo cho bạn khi pin yếu và sẽ luôn nhắc cho đến khi bạn thay cái mới."

(Theo Realtytimes.com)