Mẹo chữa nhiệt miệng nhanh lành tại nhà cực đơn giản

Dưới đây là một số giải pháp để giúp giảm đau nhanh chóng, chống viêm và khiến vết loét nhanh lành lại:

Baking Soda

Baking Soda là một chất kiềm và sẽ làm trung hòa axit gây kích thích vết loét; nó cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn để giúp vết loét nhanh chóng lành lại. Sử dụng cách này bạn có thể thử phương pháp sau: Rửa miệng bằng dung dịch với 1 muỗng cà phê baking soda và 1/2 cốc nước ấm.

Nha đam

Được biết đến như “loài cây cấp cứu”, gel nha đam có thể tăng tốc độ chữa lành vết loét và giảm đau. Hãy thử bằng cách sau: Thấm khô khu vực đau nhức bằng bông gòn, sau đó cắt một lá lô hội. Dùng thía sạch, thoa một chút gel nha đam trực tiếp lên chỗ đau. Lặp lại thường xuyên nếu cần.

Milk of Magnesia

Ngậm một lượng nhỏ và sử dụng như nước súc miệng. Phương pháp chữa nhiệt miệng này tận dụng đặc tính chống axit của sữa magie trung hòa các axit trong miệng gây ra nhiệt miệng đau nhức. Bạn cũng có thể bôi sữa magie trực tiếp lên vết thương bằng bông gạc 3 đến 4 lần một ngày; ngoài ra, một biến thể của phương pháp điều trị này là trộn một thìa sữa magiê với một thìa cà phê thuốc lỏng dị ứng Benedryl để bôi vào vết thương.

Túi trà

Trà là một chất kiềm, vì vậy nó sẽ trung hòa axit gây kích ứng; trà cũng chứa các hợp chất có thể giúp giảm đau. Sử dụng một túi trà ẩm đắp lên vết thương trong năm phút để cảm thấy đỡ đau hơn.

Cây xô thơm

Cây xô thơm giết chết vi khuẩn và virút, và có chứa các hợp chất làm giảm viêm. Đổ 2 muỗng cà phê của xô thơm khô vào một chén nước sôi, đậy lại. Để nguội và dùng như nước súc miệng, 2 hoặc 3 lần một ngày.

Nước oxy già

Oxy già là một chất khử trùng mạnh và sẽ bảo vệ vết loét khỏi bị nhiễm trùng. Sử dụng oxy già theo cách giống như sử dụng nước súc miệng, nhưng cần cẩn thận không được nuốt bất kỳ một giọt nào. Hoặc thử làm theo cách sau: trộn 1/4 cốc oxy già, 1/4 cốc nước, 1 muỗng cà phê baking soda, và 1 muỗng cà-phê muối. Baking soda là chất kiềm, giúp giảm đau bằng cách trung hòa axit. Oxy già và muối sẽ giúp cho vết thương lành lại.

Antacids

Nhai một viên thuốc Pepto-Bismol, Tums, hoặc Rolaids hoặc để nó trên vết loét cho tan ra. Cảm giác đau do vết loét gây ra bởi axit và các ezim tiêu hóa đi vào trong vết loét, các viên thuốc này sẽ trung hòa axit để chữa đau. Kiểm tra nhãn mác để tìm hiểu hướng dẫn sử dụng.

Trà cam thảo

Được bán ở hầu hết các cửa hàng dược phẩm cho sức khỏe, trà cam thảo là một phương thuốc tuyệt vời để điều trị và loại bỏ vết loét lan ra. Sử dụng một túi trà pha vào mỗi cốc nước sôi, đậy trong 10 phút và uống.

Nước muối

Rửa miệng bằng nước muối trong 30 giây để giúp lành vết loét. Nồng độ natri clorua cao hơn hút nước từ các mô xung quanh bằng thẩm thấu, giúp hồi phục các áp xe và các vết thương hở như vết loét nhiệt miệng.

Vitamin E

Cắt một viên nang vitamin E và nhỏ một ít chất lỏng vào chỗ đau. Tinh dầu sẽ bao phủ vết loét giúp bảo vệ khỏi bị nhiễm trùng và giúp nhanh chóng chữa lành vết thương.

Các loại vitamin khác

Nhiều chuyên gia cho rằng lysine, một axit amin, có thể cần thiết để chữa các vết loét nhiệt miệng. Tham khảo bác sỹ để uống 500 mg L-lysine 3 lần một ngày cho đến khi vết loét lành lại.

Vitamin C cũng có thể có tác dụng vì nó làm liền các màng nhầy trong miệng. Trái cây có múi có nhiều vitamin C, hoặc uống 1.000 miligam vitamin C bổ sung 3 lần một ngày.

Kẽm là cũng có tác dụng chữa nhiệt miệng. Ngay sau khi bạn phát hiện thấy một vết loét đang hình thành, mỗi ngày hãy uống 30 miligam kẽm cho đến khi nó biến mất.

Theo Quách Vinh

Dân Trí/RD