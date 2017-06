Mèo Hello Kitty lần đầu giúp quảng cáo cho phim Hoa Kỳ

Hai món quà tặng cho các khán giả mua vé sớm.NHẬT - Tại Nhật Bản, bộ phim Wonder Woman phải tới 25 tháng 8 mới chính thức khởi chiếu, nên dự án siêu anh hùng này vẫn đang trong quá trình quảng cáo. Mới đây, hãng DC và Warner Bros. đã đạt thỏa thuận với hãng Sanrio, để sử dụng hình ảnh mèo Hello Kitty quảng cáo cho phim.Đây là lần đầu tiên nhân vật biểu tượng của nền văn hóa đương đại Nhật Bản tham gia quảng cáo cho một phim Hollywood. Trong quá khứ, Hello Kitty thường chỉ giúp sức cho các bộ phim điện ảnh nội địa - như tác phẩm kinh dị The Ring 3D (2012) - hoặc truyện tranh.Hãng Sanrio đã thiết kế bộ phục trang mới cho Hello Kitty giống hệt như nữ hùng Wonder Woman, với màu đỏ, xanh dương, vàng và vũ khí Dây thừng Sự Thật.Theo Warner Bros., bản thân nữ đạo diễn Patty Jenkins của Wonder Woman cũng là một fan của Hello Kitty, nên bà rất thích thú trước cuộc hợp tác độc đáo này.Các rạp phim Nhật Bản đã bắt đầu bán vé xem Wonder Woman. Khán giả mua vé sớm hiện được chọn một trong hai món quà: hoặc móc chìa khóa Wonder Woman x Hello Kitty, hoặc một bản sao của tập truyện tranh Wonder Woman đầu tiên ra đời năm 1941.Được công chiếu tại nhiều nơi trên thế giới từ 2 tháng 6, phim Wonder Woman nhận rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, điều mà các tác phẩm trước của chuỗi phim DCEU như Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) hay Suicide Squad (2016) đều không có.Hiện doanh thu toàn cầu của Wonder Woman là $583.7 triệu Mỹ kim.