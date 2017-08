Mẹo nhỏ giúp loa iPhone phát nhạc to hơn đáng kể

Một tùy chỉnh có thể giúp điện thoại Apple của bạn đạt mức âm lượng lớn hơn bình thường.

Các đời iPhone trước thế hệ 7 và 7 Plus chỉ có một loa đơn, khiến việc phát nhạc có thể không đạt mức âm lượng mong muốn.

Cnet thực hiện tùy chỉnh để tăng âm lượng thành công. Bạn vào Cài đặt (Settings) > Nhạc (Music) > EQ > Đêm Khuya (Late Night).

Loa trên iPhone to hơn, hoạt động tốt nhất nếu bạn đang phát nhạc. Điều này khiến bạn cảm nhận được sự khác nhau giữa các EQ. Lưu ý là loa chỉ có thể tăng nhẹ âm lượng, đặc biệt là trong ứng dụng Overcast. Tác giả thử nghiệm trên chiếc iPhone 6S Plus. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể thử với các EQ khác nhưng, EQ Đêm khuya (Late Night) mới có thể tăng âm lượng lên to nhất.