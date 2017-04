Mexico: Báo tự đình bản vì nhiều ký giả bị giết

Có ba ký giả Mexico bị sát hại trong tháng Ba, trong một đợt sóng tàn bạo chưa từng thấy nhắm vào giới cầm bút báo chí ở quốc gia này. Giờ đây nghề nghiệp báo chí ở Mexico nguy hiểm đến mức hôm thứ Hai có tin là một chủ nhiệm của một tờ báo phải “tự ý đục bỏ,” không còn ra báo nữa.

Ngay trên bìa tờ báo Norte, tờ nhật báo của thành phố Juarez nằm cạnh biên giới với Hoa Kỳ, người đọc thấy chữ “Adios!” khổng lồ (vĩnh biệt), cho thấy đây là số báo sau cùng mà tờ báo này ấn hành. Trong lá thư chia tay, chủ nhiệm Oscar A.Cantu Murhuia viết, “Hôm nay, tôi phải thú nhận là tờ báo phải bị đình bản vì không có bảo đảm an ninh cho nghề ký giả ở quốc gia này.”

Thậm chí ông Murhuia cho hay ông cũng cho đóng cửa luôn tờ báo trên online, sau khi có tin ký giả Miroslava Breach, một nữ cộng tác viên 53 tuổi của báo Norte đã bị bắn đến 8 phát vào người khi bà đang lái xe có chở con cái trong đó.



Iran thả tù nhân Mỹ

Một công dân Hoa Kỳ gốc Iran từng bị tuyên án 18 năm tù ở Iran vì “các cáo trạng cộng tác với một chính phủ thù địch,” đã được Tehran trả tự do sau khi đóng tiền tại ngoại. Anh Robin Shahini, cư dân của San Diego, cũng đã tuyệt thực một tuần lễ nhằm phản đối chuyện anh bị bắt và giam giữ ở Iran. Anh đóng 2 triệu đồng rials ($62,000 đô la) là tiền thế chân để được tự do, nhưng hiện nay người ta chưa rõ là khi nào Iran cho phép anh rời khỏi nước của họ.

Hadi Ghaemi, Giám Đốc trung tâm Center for Human Rights ở New York nhận xét, “Đây là tin đáng phấn khởi, Iran đã không tìm được chứng cứ nào để buộc tội anh Shahini, anh ấy là người vô tội, anh ấy chỉ xuất hiện lầm chỗ và lầm lúc mà thôi. Chính vì là người Mỹ lại có gốc gác từ Iran nên anh mới bị lao đao như thế.”

Đại diện chính phủ Iran, các cơ quan thông tấn và các đại diện Iran ở ngoại quốc đều không lên tiếng gì cả về trường hợp này.



Somali: Cướp biển bắt giữ tàu buôn Ấn Độ

Những hải tặc Somali đã bắt giữ một tàu chở hàng Ấn Độ với 11 thủy thủ đoàn trên đó, theo tin từ người chủ tàu loan báo hôm thứ hai. Tàu hàng “Al Kausar” là chiếc thứ ba bị bắt trong vòng chưa đến một tháng ngoài khơi Somali, khiến nhiều người e ngại là phong trào bắt cóc tàu thuyền để tống tiền lại có thể tái phát. Các chuyên gia cho là chính vì tình trạng giảm bắt cóc như thế từ 5 năm qua, khiến nhiều tàu buôn khi đi ngang qua vùng này đã lơ là cảnh giác.

Chiếc tàu Ấn Độ khi đó đang chở hàng nông phẩm như bột mì, đường từ Dubai sang cảng Bossaso của Somali thì bị tấn công. Ông chủ tàu Isaak Them cho báo chí hay, “Một trong các thủy thủ đã gọi báo động cho tôi hôm tối thứ Bảy, chúng tôi đã kêu gọi các công ty bốc hàng lên tàu ở Dubai hãy cố gắng can thiệp để cứu chiếc tàu và thủy thủ đoàn.” Tuy có 5 hải tặc Somali có trang bị súng ống trèo lên tàu, nhưng không có ai bị thương trong vụ này.



Trump đón tiếp ân cần tổng thống Ai Cập

Tổng Thống Ai Cập al-Sissi đã được Tổng Thống Donald Trump đón tiếp ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai. Đây là lần đầu tiên kể từ 8 năm qua mới có một Tổng Thống Ai Cập đến thăm Mỹ. Ông Trump tán dương thái độ chống khủng bố tích cực của chính phủ Ai Cập như sau, “Tôi muốn mọi người biết rõ là chính phủ Hoa Kỳ luôn ủng hộ chinh sách của Tổng Thống al-Sissi. Ông ấy đã làm một nhiệm vụ tuyệt vời trong một bối cảnh hết sức khó khăn, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhân dân và chính phủ Ai Cập.”

Việc ông Trump đón tiếp nồng hậu ông al-Sissi là một đảo ngược hoàn toàn của chủ trương của người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng Thống Barack Obama, vốn luôn từ chối mời ông al-Sissi đến Mỹ, do có tố cáo chính phủ Ai Cập vi phạm nhân quyền trầm trọng trong chiến cuộc chống khủng bố. Ông Trump còn nói đùa với ông al-Sissi như sau, “Ông đã từng gặp gỡ bà Hillary Clinton, tôi hy vọng ông sẽ thích tôi nhiều ơn bà ấy.”



Bà Ngoại mang bóp Louis Vuiton đi mua cá

Nếu bạn dự định tặng cho bà ngoại hay bà nội của mình một món đồ đắt tiền thì nên đọc tin này. Cư dân mạng ở Đài Loan đã xôn xao hôm đầu tuần khi một anh thanh niên vốn là “cháu thảo” đã tặng cho bà của mình một cái bóp “xịn” hiệu Louis Vuiton trị giá $1,110 đô. Do không biết, bà cụ hớn hở xách cái bóp đi chợ mua cá và rau quả vung vích cả lên. Bà còn về khen với cháu mình như sau, “Cái túi tốt thực, nó hoàn toàn không ngấm nước, nhưng hơi nặng đấy.”

Trong lúc người cháu “há hốc mồm” không tin vào mắt mình thì anh cũng đủ bình tĩnh không la hét gì cả và cũng không nói gì. Nhưng tin này đã nhận được ngay 31,000 lượt người vào xem trên online khi mới được đưa lên.

Một người viết, “Bà ngoại của anh là người phụ nữ mốt nhất chợ hôm đó, thậm chí giá của cá cũng lên vù vù vì chuyện này.”

Cái bóp hiệu LV đó có tên “Neverfull” là hàng cao giá trên thế giới, nhưng ít ra qua chuyện này, nó cũng có được quảng cáo miễn phí là “hàng hoàn toàn không thấm nước.”



Trung Quốc muốn 80% dân biết nói tiếng Phổ Thông

Mặc dù là nước đông dân nhất thế giới với 1 tỉ 350 triệu dân, vấn đề thống nhất ngôn ngữ là chuyện đau đầu cho giới lãnh đạo ở Bắc Kinh. Ngôn ngữ thông dụng nhất hiện nay là tiếng Phổ Thông và Bắc Kinh muốn đến năm 2020 thì 80% dân số của Trung Quốc biết nói tiếng này. Hiện nay có khoảng 70% dân số toàn quốc nói tiếng Phổ Thông, điều này còn có nghĩa là nhiều trăm triệu người vẫn nói một ngôn ngữ khác.

Trung Quốc có rất nhiều ngôn ngữ địa phương và thổ ngữ và chính phủ trung ương muốn thống nhất tiếng nói, vì thế thành phần mà chính phủ nhắm vào nhiều nhất chính là các giáo viên dạy tiếng ở các địa phương vì những người này đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc quảng bá tiếng Phổ Thông.

Trong nhiều trường hợp cư dân của một cái làng này lại không giao tiếp được với làng khác cách họ không xa, vì ngôn ngữ bất đồng. Chỉ có 40% cư dân sống trong các vùng hẻo lánh là nói được tiếng Phổ Thông mà thôi.



Khó khăn của Trump khi muốn giải quyết chuyện Bắc Hàn

Trung Quốc là cái “phao cứu sinh” cho chế độ Bình Nhưỡng khi có đến 90% nền mậu dịch của quốc gia khép kín này là phải làm với Trung Quốc, đó là chưa kể Bắc Kinh cung cấp nhiên liệu và nhiều thứ thiết yếu khác cho nền kinh tế èo uột của Bắc Hàn. Điểu dễ nhận ra là nếu Bắc Kinh gây áp lực, Bắc Hàn sẽ rất lúng túng, nhưng vấn đề là liệu Trung Quốc có muốn làm việc này hay không.

Ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ đã chuẩn bị cách đối phó với Bắc Hàn, trước khi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến đi sang sang Mỹ vào cuối tuần này. Đây là lần đầu tiên lãnh tụ hai siêu cường gặp nhau trực tiếp. Các nhà quan sát cho là nếu gây áp lực mạnh quá, chiến tranh có thể nổ ra và thiệt hại cho tất cả các bên, kể cả Nam Hàn và Nhật Bản, sẽ rất to lớn.

Đặc biệt Trung Quốc rất sợ trong trường hợp này, nhiều triệu cư dân Bắc Hàn sẽ tràn qua biên giới vào Trung Quốc. Người ta chưa rõ liệu ông Trump muốn gì và ông Tập muốn gì, nhưng có điều chắc chắn duy nhất là “Kim Chủ tịch chỉ muốn tiến tới chứ chưa bao giờ muốn lùi cả.”