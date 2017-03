Mexico: Tìm thấy hóa thạch hoàn chỉnh của loài bò sát mới

MONTERREY – Các nhà khoa học vừa tìm thấy một bộ xương hóa thạch của một loài bò sát biển mới, được bảo tồn rất tốt tại một sa mạc ở Mexico, khoảng 93 triệu năm tuổi. Hóa thạch này chi tiết đến mức vẫn còn cả mô cơ và vảy - điều chưa từng thấy trước đây. Hóa thạch bò sát - được đặt tên là Mauriciosaurus fernandezi – được khám phá năm 2011 bởi thị trưởng Mauricio Fernandez của thành phố Vallecillo, đông bắc Mexico, nơi vào thời cổ đại từng là một vùng biển lớn.Hóa thạch cho thấy loài bò sát Mauriciosaurus có xương đầu mềm, dài 6 feet và chiều ngang 4 feet, tính cả vây bơi. Tiến Sĩ Wolfgang Stinnesbeck, thuộc đại học Heidelberg, cho biết: “Mauriciosaurus là một chủng loài mới, và cũng là hóa thạch khủng long đầu tiên trên thế giới được bảo tồn với những đặc điểm chi tiết đến vậy.” Theo các chuyên gia, các chi tiết từ mẫu hóa thạch cho thấy, loài bò sát này có lớp da mỏng, và có lớp mô mỡ bên dưới. Mexico là một trong những quốc gia được các nhà cổ sinh vật học thường tìm đến để tìm hóa thạch khủng long. Do các yếu tố môi trường, các hóa thạch cổ thường được tìm thấy tại vùng phía bắc nước này.ANKARA - Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã mở phiên tòa lớn nhất, xét xử 330 nghi can liên quan đến cuộc đảo chính bất thành năm ngoái. 330 nghi can được đưa ra xét xử tại tòa án đặc biệt có sức chứa hơn 1,500 người ở Sincan, ngoại ô thủ đô Ankara. An ninh tại đây được gia tăng, và nhà chức trách đã điều động nhiều xe tải phun vòi rồng cùng một máy bay không người lái bay phía trên tòa án.Hơn 240 người trong số 330 nghi can đều đang bị giam. Hầu hết nghi can đều là sĩ quan tốt nghiệp trường pháo binh và hỏa tiễn Polatli ở Ankara. Các nghi can bị cáo buộc mưu sát hoặc có âm mưu giết người, có ý định lật đổ chính phủ và quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn cản hai cơ quan quyền lực này thực hiện trách nhiệm của họ. Nếu bị kết tội, các nghi can sẽ lãnh nhiều án chung thân.Cuộc đảo chính diễn ra đêm 15 tháng 7, 2016, khi Tổng thống Tayyip Erdogan đang đi nghỉ cùng gia đình ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp đảo chính thành công vào ngày 16 tháng 7. Ankara cho rằng, Giáo sĩ Fethullah Gulen, đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, cùng phong trào của ông, là tổ chức đứng sau cuộc đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ xem phong trào này là một tổ chức khủng bố. Sau đảo chính, Ankara đã sa thải, bắt hàng chục ngàn người thuộc quân đội, cơ quan tư pháp, dân sự và giáo dục. Phiên xét xử gần đây nhất diễn ra tại thành phố Izmir cuối tháng 1, với 270 nghi can, trong đó có phiên xử vắng mặt đối với Gulen.

Phó ngoại trưởng Bắc Hàn đến thăm Trung Quốc

BẮC KINH – Phó ngoại trưởng Bắc Hàn đã đến Trung Quốc vào hôm thứ Ba, để thảo luận về việc Bắc Kinh cấm nhập cảng than từ Bình Nhưỡng và về vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, chuyến viếng thăm này sẽ không đạt được tiến triển gì nhiều đối với chương trình hỏa tiễn của Bình Nhưỡng, và sự tham gia của Hoa Kỳ là điều cần thiết để đạt được một giải pháp lâu dài.

Phó ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Kil-song sẽ gặp gỡ một số viên chức cao cấp của Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, bao gồm cả Ngoại Trưởng Wang Yi và phó ngoại trưởng Liu Zhenmin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Geng Shuang, nói rằng chương trình nghị sự của đại diện 2 nước sẽ liên quan đến các mối quan hệ song phương và các vấn đề toàn cầu. Ông Igor Morgulov, phó ngoại trưởng Nga, hiện cũng đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận với Trung Quốc về các vấn đề Bắc Hàn.

Vào tháng trước, Trung Quốc đã ngừng nhập cảng than đá từ Bắc Hàn, sau khi nước này thực hiện một vụ thử hỏa tiễn đạn đạo. Hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn lập tức lên tiếng đáp trả, tuy không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng cáo buộc rằng một nước láng giềng thân thiết của Bắc Hàn đang hành động theo sự điều khiển của Hoa Kỳ. Ngoài ra, vụ ám sát ông Kim Jong Nam tại Malaysia cũng đã khiến chính phủ đại lục không hài lòng, vì lâu nay, ông Kim Jong Nam vẫn sống dưới sự bảo vệ của Trung Quốc tại Macau và Bắc Kinh.

Nam Hàn: Nữ tổng thống là nghi can tham nhũng

SEOUL - Tổng Thống Park Geun-hye hôm thứ Ba bị xác định là nghi can tham nhũng, khi các công tố viên kết thúc cuộc điều tra kéo dài 3 tháng. Nhóm điều tra nghi ngờ Tổng thống thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để đòi hối lộ từ Samsung, tập đoàn lớn nhất Nam Hàn, đổi lấy lợi ích kinh doanh. Tổng thống Park, người đang chờ phán quyết của Tòa Hiến Pháp về việc luận tội bà, sẽ không phải đối mặt với các lời buộc tội, bởi theo quy định, tổng thống đương nhiệm được miễn truy tố.

Các công tố viên cũng vừa truy tố ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, với các tội danh hối lộ, tham ô, che giấu tài sản ở nước ngoài và nói dối trước tòa. Ông bị cáo buộc đưa hoặc hứa hẹn khoản tiền khoảng $36.3 triệu Mỹ kim hối lộ bà Choi, để đổi lấy việc chính phủ ủng hộ sát nhập hai công ty con của Samsung năm 2015.

Công tố viên cho hay, họ sẽ buộc bà Choi phải giao nộp những tài sản kiếm được một cách bất hợp pháp. Ông từ chối nói liệu tài sản của bà Park, người bị xác định là đồng lõa với bà Choi, có bị tịch thu hay không. Một cựu hiệu trưởng đại học, bị nghi thiên vị cho con gái bà Choi, và một bác sĩ được cho là đã cho thuốc mà chưa được phép cho bà Park, cũng sẽ bị truy tố. Tổng cộng, 17 nghi can sẽ bị truy tố hoặc buộc tội thêm trong cuộc điều tra.

Nam Hàn đóng chợ thịt chó trước Thế Vận Hội Mùa Đông 2018

SEONGNAM - Chính phủ Nam Hàn đang bắt đầu đóng cửa chợ thịt chó lớn nhất nước, nhằm xoa dịu những lời chỉ trích của thế giới, trước khi nước này đăng cai tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông 2018. Chợ Moran ở thành phố Seongnam bán hơn 80,000 con chó mỗi năm, chiếm 1 phần 3 thị trường tiêu thụ thịt chó tại Nam Hàn. Vào hôm thứ Hai, nhà chức trách và các chủ cơ sở đã bắt đầu di dời các lò mổ và lồng nhốt chó. Quyết định đóng cửa chợ Moran được đưa ra sau khi các nhà bảo vệ động vật công bố tình trạng tồi tệ tại nơi nuôi nhốt chó và các phương pháp giết thịt chúng, bao gồm chích điện, siết cổ, và đánh chết. Ngoài ra, mùi hôi và tiếng ồn từ chợ Moran cũng bị các cư dân sống xung quanh than phiền.

Tuy nhiên, việc đóng cửa chợ cũng gặp một số phản đối. Khoảng 5 đến 6 tiệm bán thịt chó, trước đây từng đồng ý di dời, nay lại thay đổi ý định vì cho rằng tiền bồi thường không đủ bù đắp cho tổn thất kinh doanh. Nhà chức trách thành phố Seongnam, lân cận Seoul, nói rằng, mọi cơ sở kinh doanh đều đã được trả một khoản tiền bồi thường để giúp họ mở tiệm ở nơi khác. Nam Hàn trước đây từng bị chỉ trích về việc ăn thịt chó, khi cùng với Nhật Bản tổ chức giải World Cup 2002. Một số nhà vận động đã lập một thỉnh nguyện thư trên mạng, kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông năm sau tại Nam Hàn, trừ khi nước này ra lệnh cấm ăn thịt chó. Những người ủng hộ ngành công nghiệp thịt chó tại Nam Hàn cho rằng, ăn thịt chó giúp chống mệt mỏi và bệnh tật, nhất là trong những tháng nóng nực của mùa hè.

Anh muốn chia sẻ bằng chứng về chất độc giết Kim

GENEVA – Nhà chức trách Anh vào hôm thứ Hai đã đề nghị Malaysia chia sẻ bằng chứng về chất độc thần kinh VX, có thể được dùng trong vụ sát hạ người đàn ông Bắc Hàn được cho là ông Kim Jong-nam. Đại sứ Anh Matthew Rycroft nói rằng, thông tin về vụ sát hại ông Kim Jong-nam hôm 13 tháng 2 tại sân bay Kuala Lumpur cần được trình lên Tổ chức cấm vũ khí hóa học tại Hague (OPCW)

“Nếu họ có bằng chứng, họ nên gửi nó tới OPCW và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Khi họ làm điều đó, chúng tôi sẽ xem xét sự việc”, ông Rycroft nói. OPCW hôm thứ Hai cũng nói rằng, tổ chức này sẵn sàng cử chuyên gia và nhân viên hỗ trợ tới Malaysia để phân tích loại chất độc có thể đã dùng trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un.

Hiện phái đoàn Malaysia tại Liên Hợp Quốc chưa có bình luận gì về đề nghị của Anh. Malaysia là một trong các quốc gia đã ký vào Công ước quốc tế về chống vũ khí hóa học. Kết quả khám nghiệm tử thi người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam công bố mới đây cho thấy ông có thể đã bị nhiễm chất độc thần kinh VX - một loại vũ khí hóa học có thể giết chết nạn nhân trong thời gian ngắn.

Sập xe hoa trong lễ hội Carnival, 12 người bị thương

BRAZIL – Một năm trời chuẩn bị đã trở thành vô ích đối với trường khiêu vũ Unidos da Tijuca tại Rio de Janeiro, Brazil, sau khi một phần của chiếc xe hoa của trường này bị sập trong buổi diễn hành vào rạng sáng thứ Ba, khiến 12 người bị thương. Trường Unidos da Tijuca là một trong những trường dạy samba hàng đầu tại Rio de Janeiro. Đây là tai nạn thứ 2 trong lễ hội hóa trang năm nay tại Brazil. Vào tối thứ Hai, khoảng 20 người đã bị một xe hoa tông trúng, trong cuộc diễn hành Paraiso de Tuiuti.

Trong vụ tai nạn hôm thứ Ba, dàn khung trên xe hoa đã bị sập khi cuộc diễn hành vừa bắt đầu được 10 phút. Nhiều vũ công đã bị rơi từ vị trí khá cao, trong khi nhiều người khác bị đè bên dưới. Tổng cộng có 20 người đã cần được trợ giúp về y tế, bao gồm 12 người bị thương, trong số này có 2 người bị thương nghiêm trọng, và 8 người bị sốc vì quá sợ hãi. Vụ tai nạn đã khiến cuộc diễn hành của trường Unidos da Tijuca bị trì hoãn và bị lố thời gian quy định đến 1 tiếng 15 phút. Vài ngàn người đã hợp tác với trường khiêu vũ và đã chuẩn bị suốt 1 năm cho cuộc diễn hành năm nay. Một số vũ công vẫn cố gắng đi vượt qua khu vực tai nạn, nhưng không xe hoa nào khác có thể tiếp tục diễn hành. Các giám đốc của trường Tijuca nói rằng, họ đã tập luyện rất nhiều lần với xe hoa, và không hiểu điều gì đã gây ra vụ tai nạn. Chủ tịch hiệp hội các trường samba tại Rio cho biết, nhà chức trách hiện đã mở cuộc điều tra sự việc.