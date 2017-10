Microsoft khai tử thiết bị theo dõi chuyển động Kinect

Theo GSMArena, không như các hệ thống theo dõi chuyển động vào thời điểm đó, bao gồm Wii và PlayStation Move, Kinect không đòi hỏi bất kỳ thiết bị nào trong tay người dùng và sẽ theo dõi toàn bộ người sử dụng nhờ các camera và bộ cảm biến.

Điều này cho phép bạn nhận được trải nghiệm theo dõi chuyển động phức tạp hơn dựa vào toàn bộ chuyển động cơ thể, một điều mà các đối thủ cạnh tranh không thể làm được.

Sau đó, Kinect tiếp tục trở thành thiết bị tiêu dùng bán chạy nhất trong lịch sử. Nhưng nhu cầu cuối cùng giảm dần vì không có nhiều nội dung được phát triển cho nó.

Khi Microsoft tung ra Xbox One, công ty cũng ra mắt bản cập nhật của Kinect. Và để thu hút các nhà phát triển tạo ra nội dung cho thiết bị, nó đã được đóng gói cùng với mọi máy console Xbox One. Tuy nhiên, điều này dẫn đến giá cả gói tổng thể cao hơn. Vì vậy dẫn đến việc Microsoft phải tách Kinect ra khỏi Xbox One và giảm giá bán bảng điều khiển, trong khi ở động thái mới nhất công ty đã thông báo chính thức khai tử vĩnh viễn Kinect.

Thay vào đó, Microsoft chuyển sang các dự án thiết bị theo dõi chuyển động khác như HoloLens và Windows Mixed Reality. Còn với PrimeSense, công ty đứng đằng sau các cảm biến trong Kinect gốc mà Apple mua lại có khả năng chịu trách nhiệm về hệ thống camera Face ID trên iPhone X.

Thành Luân