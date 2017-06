Miền Bắc bị nóng 100 độ F

Hai cô gái đang che nắng tại Hà Nội (CAND)

HÀ NỘI - Nắng như đổ lửa đang tiếp tục bao phủ miền Bắc Việt trong mấy ngày qua, và còn kéo dài đến hết cuối tuần này.



Vì quá nóng, công ty điện lực đã yêu cầu các nhân viên ngưng làm việc ngoài trời, nhất là không leo lên cột đèn để cắt điện hay làm bất cứ công tác nào với điện, vì quá nguy hiểm khi điện có thể nổ dưới cơn nóng và thợ có thể bị điện giật cháy đen người.



Ngoài đường phố thì người dân tìm mọi cách để có được chút bóng mát.

Trung tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương tiên đoán tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ còn bao trùm toàn miền Bắc từ ngày Chủ Nhật cho đến hết thứ Hai tuần tới.



Trong ngày thứ Sáu, nhiệt độ vào lúc 1 giờ trưa ở một số nơi đã lên tới trên 39 độ C (102 độ F) như Hòa Bình và Lạng Sơn. Hà Đông đã nóng tới 105 độ F.



Tình trạng nóng bức cũng tràn xuống các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C (99 đến 104 độ F), có nơi trên 41 độ C (106 độ F). Từ ngày thứ Ba thì nắng nóng sẽ dịu dần tại các tỉnh miền Trung.



Giữa thời tiết nóng gắt, người ta vẫn tìm thấy những giây phút đẹp trong đời sống, như cảnh một người đàn ông, mà chắc là chồng và cha, đã cầm dù che nắng cho vợ và con trong lúc đạp xe giữa trời nắng, được mô tả trong bài viết dưới đây của tác giả Minh Nhân đăng trên báo Thời Đại:





Một ông đi xe đạp che dù cho hai mẹ con trên phố trong ngày đầu tiên của tháng Sáu, dưới cơn nóng khủng khiếp với nhiệt độ lên tới 104 độ F (40 độ C) tại Hà Nội. (Báo Thời Đại)



“Hà Nội, 12g trưa, nắng kinh hoàng, gay gắt, nắng oi bức, ngột ngạt. Giữa cái khung giờ hoàng đạo ấy, người ta hạn chế ra đường để tránh cảm giác sốc nhiệt. Cực chẳng đã có việc gì gấp thì cũng cố cắm mặt mà phi xe thật nhanh chứ không thể chần chừ nổi trước kiểu thời tiết khó chịu này.

“Giữa dòng người ngược xuôi chạy nắng ngày hôm nay, có một gia đình vẫn lặng lẽ dìu nhau đi qua những đoạn đường nóng tới 38 - 40 độ C đó. Chỉ có hai chiếc xe đạp cũ mèm, một chiếc ô con con, nhưng bù lại họ có 1một tình cảm to lớn. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp này, tôi đã vô tình được chụp lại trên đoạn đường Văn Cao, quận Ba Đình.

“Đi nép vào góc bên phải đường, hai chiếc xe đạp di chuyển song song nhau. Bên này chị gái chở theo bé con, bên kia anh thanh niên đang ra sức đưa ô kịp che nắng cho hai người thương yêu.

“Ai vội vàng, vồ vập gì cũng được, gia đình trẻ vẫn nương tựa vào nhau đi suốt đoạn đường nắng phía trước. Tôi đã chụp được bức ảnh này khi đang trên đường đi học về, dù đang phóng xe hết tốc lực để tránh nắng nhưng thấy gia đình đáng yêu quá nên đi chậm lại chụp.

“Cuộc sống đôi khi trôi qua cái vèo, nhanh chớp mắt đến nỗi chúng ta có thể đánh rơi những hình ảnh cực dễ thương như này.

“Hà Nội một ngày nắng đỉnh điểm đầu tháng 6...”



Trong khi đó, Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc đã yêu cầu 27 đơn vị điện lực phải dừng toàn bộ các thao tác trên lưới điện gây mất điện cho khách hàng do thời tiết nắng nóng gay gắt.



Theo tổng công ty, với tình trạng dùng điện tăng bất thường, hệ thống điện đứng trước nguy cơ quá tải đường dây, trạm biến áp trung, hạ thế, nhảy aptomat gây mất điện khách hàng.



Tổng công ty điện lực miền Bắc đã yêu cầu các đơn vị trong nền thời tiết trên 36 độ C (97 độ F), các đơn vị phải dừng toàn bộ các công việc thao tác, công tác trên lưới điện, phải bố trí tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời giải quyết nếu có sự cố xảy ra, tăng cường các công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp, hoàn thành đóng điện các công trình chống quá tải để tăng cường khả năng cấp điện, giảm thiểu rủi ro mất điện xảy ra.



Trong ngày thứ Sáu, Tổng Công Ty Điện Lực Hà Nội đã quyết định hoãn tất cả lịch cắt điện để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong thời gian từ 1/6 đến hết 31/7.



Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam cũng khuyến cáo về khả năng quá tải, mất điện cục bộ, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện, nên các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.



Tính đến ngày thứ Năm, 1/6, lượng điện năng tiêu thụ ghi nhận được tiếp tục vọt lên mức 62.9 triệu kWh, tăng thêm gần 4 triệu kWh.