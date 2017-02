Minh Tú: "Tôi có thân hình bốc lửa để đốt mắt giám khảo Asia"s Next Top"

- Lý do chị đến với Asia's Next Top Model, một cuộc thi từng chứng kiến sự thất bại của nhiều người mẫu Việt?

- Trong cuộc sống, khi phải đối mặt với những khó khăn, chứng kiến nhiều sự thất bại, tôi lại càng muốn chinh phục và thử thách bản thân nhiều hơn. Vì mình đam mê và còn trẻ, hơn nữa tự bản thân cảm thấy, cần nhìn theo chiều hướng tích cực để khẳng định năng lực và tỏa sáng. Quan điểm sống của tôi là không bao giờ có khái niệm từ bỏ, không phải vì những “vết xe đổ” trước đó mà mình phải lùi bước. Trong công việc, tôi luôn nỗ lực và phấn đấu hết mức có thể để tiến xa hơn.

- Chị đã chuẩn bị những gì khi đến với cuộc thi tìm kiếm người mẫu nổi tiếng trong khu vực?

- Tôi đi thi với tinh thần chiến đấu hết mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì màu cờ sắc áo của Việt Nam. Hành trang tôi mang theo là kinh nghiệm trong suốt thời gian làm người mẫu chuyên nghiệp. Tôi là cô gái có cá tính mạnh và một thân hình bốc lửa đủ để đốt mắt ban giám khảo, khán giả. Tôi mang những nét hiện đại, gợi cảm theo trào lưu hiện tại nhưng ngược với hình ảnh những cô người mẫu "mình hạc xương mai" vốn sẵn có và quá đại trà.





Chứng kiến Thùy Trang, Phan Như Thảo và Mai Ngô bị loại rất sớm ở 'Asia's Next Top Model', nhưng Minh Tú vẫn mạnh dạn tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu nổi tiếng của châu Á.



- Thực hư chuyện chị từ bỏ ý định dự thi ‘Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam’ 2017 để đầu tư công sức cho ‘Asia’s Next Top Model’ là như thế nào?

- Tôi rất thích câu nói "cờ tới tay ai thì người đó phất" và cơ hội chỉ đến rất ít trong cuộc đời mỗi người, vì vậy chẳng có lý do gì để ngần ngại, do dự. Hơn nữa, với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 tôi vẫn chưa có động thái hay khẳng định chắc chắn sẽ tham gia cuộc thi. Nhưng nếu có cơ hội và nhận thấy bản thân phù hợp với tiêu chí thì chắc chắn tôi tiếp tục cầm cờ, phất cao lần nữa sau khi tham dự Asia's Next Top Model.

- Chị làm hồ sơ ra sao để gây được ấn tượng cùng ban tổ chức và vượt qua vòng sơ tuyển ‘Asia’s Next Top Model’ một cách dễ dàng?

- Thí sinh tham gia cần chứng minh cho ban tổ chức thấy được mình thực sự nổi trội ở nhiều khía cạnh, biến hoá đa dạng và có sự nỗ lực với nghề. Tiếp đến, bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ thực sự hoàn hảo, lột tả được tinh thần người mẫu thời trang cao cấp, phù hợp thị trường mà tiêu chí chương trình yêu cầu. Điều cuối cùng, nêu cao tinh thần nghiêm túc được thể hiện rõ ràng qua những văn bản giúp ê kíp tổ chức chương trình hiểu được sự chỉn chu của bản thân với nghề, với cuộc thi.

- Cuộc thi được tổ chức và ghi hình tại Singapore, vậy vòng phỏng vấn của chị diễn ra như thế nào?

- Do lịch trình công việc thực sự dày đặc, nên vòng phỏng vấn của tôi diễn ra qua việc casting online - nói chuyện trực tiếp với giám khảo cũng như ban tổ chức của cuộc thi. Thay vì căng thẳng, tôi luôn làm chủ câu chuyện, những tình huống được ban giám khảo đưa ra, cùng với đó là sự khẳng định chắc chắn về độ chuyên nghiệp của bản thân với công việc mình đang theo đuổi.





Theo Minh Tú, yếu tố quan trọng để giúp các thí sinh trụ lại được cuộc thi chính là nét cá tính riêng biệt và luôn biết thể hiện sức hút bản thân trước các thành viên ban giám khảo.



- Theo chị, yếu tố mang tính quyết định và giúp chị trở thành một trong 14 gương mặt xuất sắc lọt vào nhà chung của mùa giải năm nay là gì?

- Tôi có cá tính riêng, có niềm đam mê, có sức hút đặc biệt với giám khảo ở nhiều khía cạnh của người mẫu. Đồng thời tôi còn là người làm việc nghiêm túc, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như tự tin để toả sáng theo cách riêng của mình. Hơn nữa, tôi không lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi không coi cuộc thi là một cuộc dạo chơi hay lấy đó làm bàn đạp để tạo thời cơ cho mình.

- Nhìn vào kết quả của Thùy Trang, Phan Như Thảo, Mai Ngô tại các mùa trước, điều chị cần nhất là gì để có thể tiến sâu vào các vòng trong?

- Với kinh nghiệm của bản thân, tôi nghĩ việc đầu tiên cần làm là trang bị và luôn trau dồi vốn ngoại ngữ. Nghe, nói tiếng Anh tốt sẽ giúp mình nắm bắt nhanh nhạy những yêu cầu của ban tổ chức, sự góp ý của các giám khảo và giao lưu tốt cùng các thí sinh trong nhà chung. Tiếp đến là sự tự tin và điều không kém phần quan trọng là xây dựng nét cá tính riêng, đủ gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và có cơ hội đi vào các vòng trong.

- Các chương trình truyền hình thực tế luôn thích những cô gái có cá tính và không ngại thể hiện sự thẳng thắn. Chị sẽ làm gì để tạo được ấn tượng nhưng không gây phản cảm?

- Tôi luôn biết thế nào là đủ và cân bằng mọi phương diện khi góp mặt trong show truyền hình thực tế, đặc biệt một chương trình thí sinh tham gia toàn là nữ giới. Ở cuộc sống nhà chung, cái tôi, sự ích kỷ được đẩy lên đến cao trào. Ngay từ đầu khi đi thi, tôi đã xác định rất rõ tâm lý, tôi tham dự để chiến đấu hết mình và đại diện cho cả giới người mẫu Việt Nam. Nó là cuộc thi dành cho cá nhân nhưng tôi phải có trách nhiệm với những người đã đặt kỳ vọng, luôn theo dõi ủng hộ mình. Chính vì thế tôi không đặt vấn đề "cố tình tạo điểm nhấn" để lấy rating. Tôi sẽ sống đúng với cá tính của bản thân và giải quyết mọi chuyện thật nhanh gọn để tập trung cho những thử thách trong một cuộc đua dài.

- Khán giả trong nước kỳ vọng chị sẽ góp mặt trong top 3. Theo chị những yếu tố nào sẽ giúp mình tỏa sáng và tạo nên kỳ tích?

- Theo tôi, toả sáng khi bạn thể hiện là chính mình và tạo nên kỳ tích khi bạn có đủ quyết tâm chinh phục và cho người đối diện, ban giám khảo thấy được sự nghiêm túc, tính chuyên nghiệp với tất cả những gì bạn thể hiện.