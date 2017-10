Minnesota: Tuyết rơi trong cơn bão đầu mùa

DULUTH – Cơn bão mùa đông đầu tiên của mùa lạnh năm nay đã thổi qua miền Trung Tây và phía tây vùng hồ Great Lakes, đem theo cái lạnh cắt da và lớp tuyết dày vài inch. Từ chiều thứ Năm, giông gió với tốc độ 60 dặm một giờ đã đem lại màn tuyết rắng xóa ở tây bắc Minnesota và đông North Dakota. Cơ quan Dịch vụ thời tiết NWS tại Duluth, Minnesota cho biết, tuyết đã rơi 5 inch tại đây vào sáng thứ Sáu, phá vỡ kỷ lục tuyết rơi tính theo từng ngày. Cơn bão sẽ di chuyển về hướng đông, đem tuyết đến Minneapolis-St. Paul, nơi chưa từng có tuyết rơi trong tháng 10 suốt 8 năm qua. Các trận tuyết rơi tiếp tục xuất hiện trong suốt ngày thứ Sáu tại phía bắc Wisconsin và Upper Peninsula của Michigan, và dự kiến sẽ đạt 8 inch vào sáng thứ Bảy.

Thị trường có thể đi xuống vì dự luật thuế

Thị trường cổ phiếu trong thời gian qua đã tăng giá, nhờ đề nghị giảm thuế doanh nghiệp trong dự luật thuế của chính phủ. Do đó, nếu đảng Cộng Hòa không thể đưa dự luật vượt qua Quốc Hội, điều này có thể sẽ dẫn đến một đợt bán đổ bán tháo cổ phiếu trên thị trường. Chỉ số S&P 500 đã tăng gần 6% kể từ tháng 8, sau khi chính phủ Trump công bố dự luật cải tổ thuế, với đề nghị giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 20%, tạo điều kiện cho các công ty chuyển lợi nhuận cất giữ ở nước ngoài về Hoa Kỳ, với giá trị dự kiến khoảng $2.6 ngàn tỷ Mỹ kim.

Giới chuyên gia cho rằng, sự gia tăng của thị trường trong thời gian qua đều bắt nguồn từ những dự đoán lạc quan về việc giảm thuế. Do đó, nếu dự luật thất bại, điều này có thể gây ra đợt bán tháo cổ phiếu đầu tiên của năm 2017. Tổ chức tài chính Goldman Sachs cũng từng dự đoán, việc dự luật thuế không được phê chuẩn sẽ khiến chỉ số S&P 500 giảm 5% hoặc nhiều hơn nữa.

Dự luật thuế của chính phủ có thể sẽ bị phản đối bởi những tiểu bang thuế cao như New York và New Jersey, nếu dự luật xóa bỏ các khoản khấu trừ đối với thuế tiểu bang và thuế địa phương. Một đề nghị khác của chính phủ cũng dự kiến sẽ gặp trở ngại, do yêu cầu giảm bớt khoản tiền đóng góp cho kế hoạch tiết kiệm nghỉ hưu 401(k), vốn là chỗ dựa khi về hưu của nhiều gia đình trung lưu Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa hiện nay đang giữ thế đa số mỏng manh 52-48 tại Thượng Viện, và dự luật của ông Trump chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu nếu muốn được phê chuẩn.

Cơ quan ICE tìm thêm nơi giam giữ di dân lậu

Trong bối cảnh chính phủ Trump gia tăng truy lùng di dân lậu, Bộ Nội An trong thời gian qua đang phải tìm thêm 5 trung tâm giam giữ mới trên toàn quốc, để tạm giữ những người bị bắt. Theo thông báo đăng trên một trang web liên bang vào giữa tháng, Cơ quan Di Trú và Quan Thuế ICE cho biết đang tìm thuê các nhà tù ở gần 4 thành phố nơi ICE có văn phòng, gồm Chicago, Detroit, Salt Lake City, St.Paul ở Minnesota, và thêm 1 nhà tù ở miền nam Texas.

ICE cho biết, số lượng tù nhân trung bình mỗi ngày tại các trung tâm giam giữ của cơ quan này là hơn 38,000 người cho năm tài chính 2017. Kế hoạch ngân sách 2018 của tổng thống đã yêu cầu tăng thêm $1.2 tỷ Mỹ kim tài trợ cho ICE, để dùng cho việc giam giữ số tù nhân trung bình là 48,000 người. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi di dân hiện đang yêu cầu ICE không mở thêm các nhà tù mới.

Các vụ bắt giữ do ICE thực hiện đã gia tăng kể từ khi Tổng Thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ. ICE báo cáo rằng, cơ quan này đã bắt 41,000 người trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi tổng thống ký lệnh siết chặt an ninh biên giới và thực hiện luật di trú. Tuy nhiên, dù số lượng các vụ bắt giữ đã tăng 43% kể từ khi ông Trump nhậm chức, nhưng số người bị ICE trục xuất trong năm tài chính 2017 lại thấp hơn năm trước. Lý do là vì nhóm người dễ trục xuất nhất, tức những người bị bắt khi đang vượt biên trái phép, đã giảm đáng kể trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump.

Công bố 8 mẫu tường biên giới với Mexico

SAN DIEGO – Tám mẫu tường biên giới, thực hiện theo yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump đã hoàn tất và chuẩn bị trải qua các thử nghiệm để chọn ra mẫu tốt nhất. Tám mẫu tường, với kết cấu bê tông cốt thép, được xây tại một khu vực hẻo lánh ở San Diego, California. Chúng sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm kéo dài từ 30 đến 60 ngày để chọn ra mẫu đủ tiêu chuẩn bảo vệ biên giới, theo thông báo từ Cơ quan Quan Thuế và Tuần Tra Biên Giới cho biết hôm thứ Năm.

Ông Ron Vitiello, viên chức Cơ quan Quan Thuế và Tuần Tra Biên Giới, cho biết: “Tường biên giới đã trở thành một phần cực kỳ hiệu quả trong chiến lược an ninh đa hướng, nhằm ngăn nạn nhập cư trái phép và buôn lậu ma túy suốt nhiều năm qua.” Quá trình xây dựng tường mẫu bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 với 6 công ty tham gia. Nhà chức trách sẽ đánh giá các tường mẫu trên nhiều yếu tố như khả năng chống phá hoại, chống leo trèo, và chống đào.

Tổng Thống Trump, trong thời gian tranh cử năm 2016 đã tuyên bố sẽ xây tường biên giới với Mexico để ngăn người nhập cư trái phép. Trong ngân sách tài chính năm 2018, chính quyền Trump đã đề nghị chi $1.8 tỷ Mỹ kim cho dự án xây tường.

Hải quân hạ thủy tàu ngầm tối tân nhất

VIRGINIA – Hải quân Hoa Kỳ vào đầu tháng 10 đã hạ thủy tàu ngầm tấn công USS South Dakota (SSN-790), chiếc thứ 17 và mới nhất trong lớp Virginia, trong bối cảnh ưu thế về sức mạnh trên biển của Washington ngày càng bị đe dọa bởi các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Tàu ngầm lớp Virginia là phiên bản tàu ngầm tấn công nhanh của Hải quân, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như tiêu diệt tàu chiến, tàu ngầm đối phương, thu thập thông tin tình báo và chở lực lượng đặc nhiệm SEAL trong những chiến dịch đặc biệt.

Tàu ngầm lớp Virginia được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng dành cho hỏa tiễn hành trình Tomahawk, 4 ống phóng ngư lôi Mark 48 533 mm, cùng nhiều hệ thống tác chiến điện tử tối tân, với chi phí lên đến $2.7 tỷ Mỹ kim mỗi chiếc. Theo các viên chức quốc phòng, USS South Dakota sẽ được trang bị công nghệ tàng hình mới nhất, như hệ thống giúp động cơ hoạt động yên tĩnh hơn, và lớp phủ ngoài đặc biệt giúp giảm phản xạ sóng sonar.

Theo các chuyên gia, công nghệ tàng hình mới sẽ giúp USS South Dakota không thể bị phát hiện, ngay cả khi đang làm nhiệm vụ do thám và tấn công gần quân địch hoặc bờ biển. Ngoài ra, tàu ngầm này còn có khả năng nhận biết được hoạt động của đối phương ở khoảng cách xa hơn những tàu ngầm cùng loại khác. USS South Dakota dự kiến được giao cho Hải quân vào tháng 8, 2018.