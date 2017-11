Mở nhạc lớn tiếng để hiếp dâm bé gái 14 tuổi

– Sau khi mở nhạc lớn tiếng, nam thanh niên đẩy bé gái 14 tuổi vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Luân (25 tuổi) và Thạch Văn Chỉnh (24 tuổi, cùng ngụ ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long) về tội “Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu trẻ em”.

Hai nghi phạm Luân và Chỉnh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, Chỉnh và Hà (14 tuổi, ngụ cùng xã, tên bé gái đã đổi) có quan hệ tình cảm. Chỉnh hẹn Hà ra quán cà phê gần nhà để “quan hệ”. Vụ việc được Chỉnh kể lại cho bạn thân là Luân nghe.

Mấy ngày sau, Luân chạy ngang nhà của Hà thì thấy bé gái này đang ở nhà một mình. Luân ghé vào và mở bật nhạc lớn rồi đẩy Hà vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đốn mạt. Sau khi thoả mãn, Luân nhanh chóng bỏ đi.

Còn Hà kể lại vụ việc cho cha mẹ nghe. Người thân của bé gái này đã đến công an trình báo vụ việc.

Quá trình điều tra, xác minh Công an đã bắt Luân và Chỉnh. Cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng trong hôm nay, Công an huyện Vị Thuỷ (Hậu Giang) cho biết, vừa bắt giữ Lê Thành Nhi (20 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Thành Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2017, Thành Nhi quen em Như (11 tuổi, ngụ huyện Vị Thuỷ, tên đã thay đổi) qua mạng xã hội.

Trong thời gian quen biết, Thành Nhi đã nhiều lần quan hệ với em Như. Sau đó, thanh niên này dẫn người tình nhí lên Sài Gòn để tìm việc.

Gia đình của em Như thấy con gái “mất tích” nên đến cơ quan công an trình báo. Bằng biện pháp nghiệp cụ, Công an huyện Vị Thuỷ xác định em Như và Thành Nhi có quan hệ tình cảm. Cả hai đang ở Sài Gòn nên tổ chức tìm kiếm.

Công an phát hiện, Thành Nhi và Như đang đi cùng. Làm việc với cơ quan công an, Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo tìm hiểu, Nhi từng có 1 tiền án trộm cắp tài sản nhưng được tòa án cho hưởng án treo 12 tháng.

Hoài Thanh