Mối hiểm họa hơn cả vũ khí hạt nhân

Những “kẻ hủy diệt” không cảm xúc

Một thiết bị bay không người lái nhỏ di chuyển trên một khu dân cư mô phỏng làng mạc ở Trung Đông mà không cần đến người điều khiển. Thiết bị này có bề ngoài không khác những mẫu dễ dàng đặt mua qua mạng. Tuy nhiên, nhờ vào phần mềm trí thông minh nhân tạo tối tân, thiết bị bay này là robot có khả năng truy lùng và xác định nhiều mục tiêu cầm trên tay mô hình súng AK-47 đang di chuyển trong làng. Khi hạ dần độ cao, nó khóa mục tiêu nhắm vào một trong những người đang cầm vũ khí.

Đây chính là một mô hình thử nghiệm về cách thức triển khai chiến tranh trong tương lai của Lầu Năm Góc.



Vũ khí sát thương tự động gây ra những hậu quả khủng khiếp (Ảnh minh họa).



Washington đang chi hàng tỷ USD cho các dự án chế tạo vũ khí tự hoạt động và hoạt động có sự hỗ trợ của con người, đồng thời xây dựng một kho vũ khí tưởng như chỉ tồn tại trong những bộ phim hay sách báo về đề tài khoa học viễn tưởng.

Theo The New York Times, bộ Quốc phòng Mỹ đang thiết kế các chiến đấu cơ robot phối hợp cùng chiến đấu cơ do người lái. Các dòng vũ khí này bao gồm tên lửa có thể tự xác định mục tiêu tấn công và thời điểm tiêu diệt, tàu tự hành truy lùng tàu ngầm đối thủ và bám theo đối tượng trong hàng nghìn km mà không cần sự hỗ trợ của con người.

Theo một nhân vật từng nắm giữ vị trí quan trọng trong quân đội Mỹ, nước này đang phát triển mạnh việc chế tạo robot chiến trường. Ông cảnh báo, nhiều khả năng sẽ có cường quốc muốn sở hữu vũ khí như “Kẻ hủy diệt” trong thời gian tới.

Giới chức quốc phòng Mỹ nhận định, Mỹ cần cấp tốc sở hữu những dòng vũ khí tối tân nếu muốn duy trì lợi thế tác chiến trước Trung Quốc, Nga và các đối thủ khác. Do vậy, ngân sách mới nhất của Lầu Năm Góc cũng đã trích ra 18 tỷ USD trong vòng 3 năm để chi cho các dự án công nghệ nhằm phát triển các dòng vũ khí robot.

Hiện có hơn 10 quốc gia trong đó có Trung Quốc, Israel, Hàn Quốc, Anh được cho là đang phát triển các hệ thống vũ khí tự động.

Cảnh báo về cuộc cách mạng chiến tranh thứ ba

Tỷ phú Elon Musk, ông chủ của công ty công nghệ không gian SpaceX (Mỹ) và nhà đồng sáng lập công ty Trí tuệ nhân tạo DeepMind của Google, ông Mustafa Suleyma, dẫn đầu nhóm 116 chuyên gia từ 26 quốc gia vừa ký thư hối thúc Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ khí sát thương tự động, nhằm ngăn chặn cuộc cách mạng vũ khí mới.



“Một khi được phát triển, các vũ khí độc lập giết người này sẽ cho phép xung đột vũ trang xảy ra ở quy mô lớn hơn bao giờ hết và với thời gian nhanh hơn so với những gì con người có thể hiểu được. Đây có thể là vũ khí khủng bố, là phương thức mà những kẻ chuyên quyền và khủng bố dùng để chống lại người dân. Đặc biệt, vũ khí này cũng dễ dàng bị hack để hoạt động theo cách không mong muốn”, bức thư được công bố hôm 21/8 tại hội nghị Liên kết Quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IJCAI) ở Úc có đoạn.

Được biết, tỷ phú Musk từng nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo và nhấn mạnh nó tiềm tàng nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Việc chạy đua vũ khí sát thương tự động có thể dẫn đến cuộc cách mạng vũ khí thứ ba sau thuốc súng và vũ khí hạt nhân.

Cũng vì sự nguy hiểm của thứ vũ khí này mà từ năm 2015, hàng ngàn nhà nghiên cứu và các chuyên gia đã phát động chiến dịch thỉnh cầu cấm vũ khí tự động.

Các ủy ban của Liên Hiệp Quốc cũng từng thảo luận về một lệnh cấm tiềm năng đối với phát triển công nghệ “robot giết người”, thứ vũ khí tự động hoàn chỉnh có thể lựa chọn và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người. Dù loại vũ khí này chưa chính thức xuất hiện song công nghệ ngày càng tiến bộ hứa hẹn sẽ khiến loại vũ khí này từ phim ảnh bước ra đời thực.

Đ.V