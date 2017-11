Một bà lọt hố cống được cứu sống trong cơn lũ

Bà Dương Thị Mật nay đã khỏe trở lại. (Tuổi Trẻ)HUẾ - Nhờ có người thấy kịp thời, một phụ nữ lớn tuổi đã được cứu thoát sau khi bà bị nước lũ cuốn vào ống cống.Theo tin của báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra vào sáng Chủ Nhật tuần qua, khi mà hậu quả bão Damrey đang gây mưa lớn và lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.Qua lời kể của anh Nguyễn Văn Dũng, 38 tuổi, thợ sửa đồng hồ ở chợ Bến Ngự, sáng hôm đó, trời Huế mưa như trút nước, lũ trên sông An Cựu chảy xiết. Cũng như mọi ngày, Dũng đến tiệm sửa đồng hồ của anh bắt đầu ngày làm việc.Anh Nguyễn Văn Dũng đứng tại nơi xảy ra sự việc ngày Chủ Nhật, mà đến thứ Tư nay đã bị lấp lại tại chợ Bến Ngự. (Tuổi Trẻ)Vừa mở cửa tiệm, đột nhiên anh nghe có tiếng kêu cứu thất thanh từ phía bờ sông: "Cứu tui với, cứu tui với!"Chồm người ra ngoài anh nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang kêu cứu trên miệng cống thoát nước. Dưới chân bà dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Không phút chần chừ, Dũng lao ngay ra chỗ bà đang chới với.Vừa ra đến nơi, đất đá dưới chân bỗng nhiên sụt xuống, kéo cả anh và bà cụ trôi tuột xuống miệng hố mới đào."Lúc đó nước xiết cuốn luôn cả đất và đá dăm trên đường đổ ào xuống đầu tôi và bà cụ đã kiệt sức. Tôi gồng mình cố ngoi lên nhưng không được," anh Dũng kể với báo Tuổi Trẻ.Trong tình thế cấp bách, anh Dũng còn kịp nghĩ nếu lặn sâu xuống dưới cống sẽ có đường thoát ra sông để bơi vào bờ, vậy mới thoát nạn. Nhưng ai ngờ phía dưới cống sâu có một tấm lưới bằng thép dày, không thể thoát được.Không còn cách nào khác, anh lấy hết sức cố bình sinh bơi ngược lên miệng cống dù nước chảy rất xiết.Sau một hồi vật lộn, anh Dũng cũng lên được đến bờ. Anh kêu cứu khắp nơi nhưng không ai nghe thấy vì mưa quá lớn.Vậy là một lần nữa, người thợ sửa đồng hồ lại lao mình xuống cống để cứu bà cụ đang thoi thóp bên dưới dòng nước lũ và đất đá."May răng lần ni trời thương, tui vượt được lực nước và lôi bà cụ lên bờ để mọi người chở đi cấp cứu. Lúc thấy bà còn thở, tui mừng lắm!" anh kể lại hôm thứ Năm với nhà báo.Người may mắn được anh cứu sống là bà Dương Thị Mật, 70 tuổi, trú phường Trường An. Sau khi được đi cấp cứu, đến nay sức khỏe bà Mật đã hồi phục bình thường trở lại."Sáng nớ tui có việc phải xuống chợ Ngự Bình để mua đồ. Ai dè đến chỗ có ống cống thoát nước thì bị hụt chân rớt xuống đó. May răng có anh Dũng ở đó chớ không chừ tui đâu còn ngồi đây được," bà Mật cảm động nói.Một nhân chứng thấy hết vụ cứu bà Mật là anh Nguyễn Hữu Phước, một chủ cửa hàng bán điện thoại ở gần đó. Anh nói việc cứu người của anh Dũng xảy ra "như trong phim hành động.""Tui thấy hắn lao xuống cống hai lần mà sợ luôn. Lũ thì to, đất đá thì sụt xuống rứa tui chỉ biết ở trên mà không dám lại gần. Kêu thì không ai nghe vì mưa to, trời thì lũ nên ít người đi lại trên đường," anh Phước nói.Hố cống thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế đang thi công dang dở, nằm sát bờ sông An Cựu.