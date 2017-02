Một bà mắc kẹt, chết tại một thùng quyên góp quần áo, vì tham

Bà Judith Permar (Facebook)



MOUNT CARMEL - Một phụ nữ 56 tuổi không thật sự có ý định muốn giúp đỡ người nghèo, khi bà tới thùng đựng đồ lạc quyên lúc nửa đêm. Bà đã nhảy ra khỏi chiếc xe SUV thuộc loại lớn mắc tiền của bà, và để cho xe nổ máy.



Lúc đó, theo điều tra sau này, bà kéo một cái thang và kê nó cạnh thùng nhận đồ từ thiện. Không ai biết chắc chắn chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi có người thấy bà Judith Permar, thì bà đã ra người thiên cổ. Bà được tìm thấy chết vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua.



Theo cảnh sát nói với các báo địa phương tại vùng phụ cận thành phố Philadelphia ở tiểu bang Pennsylvania, bà Permar đã đứng trên thang để có thể leo lên tới nóc thùng và thò tay vào bên trong. Bà lục lọi những món đồ do người ta hiến tặng bỏ vào bên trong thùng. Bà thậm chí lấy ra một số món. Cảnh sát không thể biết chắc tại sao bà làm như vậy. Bà không phải là một người nghèo, cần ăn cắp đồ từ thiện, vì căn cứ theo loại xe bà chọn, dường như bà không cần phải lấy quần áo từ một thùng từ thiện như vậy. Và có lẽđây không phải là lần đầu tiên bà Permar đi lấy đồ từ thùng từ thiện.Trong lần lấy cuối cùng, theo suy đoán của cảnh sát, thì sau khi lấy ra một số bao chứa đầy quần áo và giày dép, bà Permar bị trượt té khi thang bị sập, và không máy cánh tay của bà mắc kẹt vào trong cửa thùng nằm nên cao.





Thùng nhận quần áo từ thiện. (Getty Images)



Theo lời ông Hollenbush nói với hãng tin AP, bà Permor đã moi mấy chiếc bao ra từ trong thùng, và vì một lý do nào đó, cái thang bà đang đứng trên đó bị sập, và bà không thể gỡ bàn tay ra được từ nên nắp cửa.

Cú té làm gãy hai cánh tay và cổ tay của bà, và bà bị mắc kẹt tay trong cửa nắp. Trong khi đó, đôi chân của bà không chạm vào mặt đất, khiến cho bà bị treo lơ lửng bên ngoài thùng.



Bà đông đưa ở đó cho đến lúc 8 giờ 30 sáng hôm sau, Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017, khi cuối cùng bà được tìm thấy. Những cái bao nằm vương vãi xung quanh bà, và chiếc xe Hummer màu đen vẫn còn nổ máy.

Nhiệt độ hạ xuống còn 21 độ F trong đêm ấy, tức là dưới mức đông đá (32 độ).



Bà Permar được xác định đã chết tại hiện trường. Ông James F. Kelley, viên chức điều tra tử vong đã xác định nguyên nhân gây ra cái chết là chấn thương và bị giảm thân nhiệt.



Một số người quen biết với bà Permar bày tỏ sự ngạc nhiên về chuyện bà có thể lấy đồ từ thùng quần áo. Trong số những người ấy có cả ông cảnh sát trưởng Hollenbush. Ông nói, “Đó là điều tôi không nghĩ xảy ra.”

Mục cáo phó của bà mô tả bà là người theo đạo Tin Lành Protestant, và là “một người vợ, người mẹ, bà ngoại, và em gái đầy lòng yêu thương. Bà rất năng động và đầy nghị lực. Bà thích dành thời gian ngoài trời, đặc biệt thích làm vườn, tạo cảnh quan, và chăm sóc ao nước và nhiều con ếch mà bà yêu mến. Bà cũng là một người yêu động vật, thương mèo. Judith cũng là một người giỏi nấu ăn và làm bánh. Bà yêu gia đình của bà, và ủng hộ chồng bà rất nhiều trong sự nghiệp của ông trong quân đội Hoa Kỳ.”



Trong một mục đăng trên Facebook mà sau này bị lấy xuống, con gái Angela Minnig của bà viết như sau.

“Gửi quý thân hữu và gia đình của Judy Permar: Tôi biết báo chí đã đưa tin, và tin tức bắt đầu lan truyền trên truyền thông xã hội. Nhưng đối với những người không biết; Vào sáng Chủ Nhật, mẹ tôi qua đời. Thật là đột ngột. Gia đình chúng tôi sẽ học cách đối phó với việc mất đi một người vợ, mẹ, chị và bạn tuyệt vời như vậy. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức cho mọi người về bà, và mong ước tất cả những ai biết bà đến viếng bà. Bà là một người rất vui tươi, đầy yêu thương. Chúng tôi biết điều đó có nghĩa là thế giới tới với bà mà nói Hẹn gặp lại lần nữa.”



Cái chết tình cờ ấy có vẻ kỳ lạ. Thế nhưng trước đây từng xảy ra những vụ tương tự tại những nơi khác. Chẳng hạn như trong tháng Mười năm 2015, thi thể của một người đàn ông 58 tuổi được tìm thấy mắc kẹt vào một thùng lạc quyên ở New Jersey, sau khi ông tìm cách lấy những món đồ ra từ địa điểm hiến tặng. Điều tương tự cũng đã xảy ra ở San Bernardino County, Nam California, và Sydney, Úc.